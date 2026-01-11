Semifinalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Domingo, 01/11•16h
Minuto a Minuto: Palmeiras X Vasco - 01/11/2026
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Acaba o primeiro tempo
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Lucas Evangelista (Palmeiras).
45'
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1ºTEMPO
Teremos um minuto de acréscimo.
44'
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1ºTEMPO
Giay tenta jogada de fundo pela direita de ataque e acaba desarmado.
43'
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1ºTEMPO
As duas equipes não se arriscam demais, mas começam a encontrar mais espaços em campo.
42'
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1ºTEMPO
Lescano pega sobra na área paulista depois de cruzamento de Paulo Henrique pela direita. Ele finaliza mal e perde a chance do empate.
41'
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1ºTEMPO
SALVA PAULO HENRIQUE! Flaco López recebe na direita de ataque, Léo Jardim se desespera e deixa sua área. O argentino deixa que Giay, que cruza. Arias cabeceia e Paulo Henrique salva em cima da risca.
40'
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1ºTEMPO
Vasco acerta sua marcação pelo meio de campo, impedindo avanços palmeirenses.
39'
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1ºTEMPO
Lescano tenta cruzar pela esquerda de ataque. Bola carimba Murilo e sai em escanteio.
38'
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1ºTEMPO
Panorama da partida muda nesse momento. Palmeiras recua e Vasco ensaia uma leve pressão.
37'
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1ºTEMPO
Bonita finta de Adson pela direita de ataque. Ele deixa Barboza no chão e cruza pra Lescano, que escorrega na hora da batida e perde a jogada.
37'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Lucas Piton (Vasco).
36'
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1ºTEMPO
Falta de Barboza em Adson no meio de campo.
35'
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1ºTEMPO
Prende a bola na sua defesa o cruzmaltino, sem muita objetividade.
34'
•
1ºTEMPO
Ritmo do jogo fica lento.
33'
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1ºTEMPO
Vasco retoma a posse e tenta se ajustar em campo, subindo suas linhas.
32'
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1ºTEMPO
Roda a bola sem pressa no campo de ataque a equipe paulista.
31'
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1ºTEMPO
Palmeiras não corre riscos na partida e se mantém controlando as ações.
30'
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1ºTEMPO
Arias tenta jogada em velocidade no meio de campo e leva trombada de Saldivia, que recebe o amarelo.
30'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Alan Saldivia (Vasco).
29'
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1ºTEMPO
Jogo fica muito embolado no meio de campo nesse momento.
28'
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1ºTEMPO
Flaco López tenta finta pela esquerda de ataque. Paulo Henrique aperta a marcação e faz o desarme.
27'
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1ºTEMPO
Bruno Duarte recebe na esquerda de ataque e rola para o meio. Adson finaliza mascado e bola fica com Carlos Miguel.
26'
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1ºTEMPO
Torcida palmeirense faz a festa nas arquibancadas.
25'
•
1ºTEMPO
No momento em que o Vasco tentava sair mais para o jogo, Palmeiras consegue inaugurar o placar.
24'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! MAURÍCIO! Bola rolada da esquerda de ataque por Marlon Freitas. Maurício recebe na área carioca e chuta no canto direito de Léo Jardim pra abrir a contagem. Verdão na frente.
24'
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1ºTEMPO
Gol do Palmeiras! Maurício marca. Assistência de Marlon Freitas.
23'
•
1ºTEMPO
Jogo esquenta e atletas das duas equipes começam a debater e reclamar demais.
22'
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1ºTEMPO
Lescano acerta a mão no rosto de Lucas Evangelista em disputa de bola no meio de campo. Falta e amarelo pra ele.
22'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Alan Lescano (Vasco).
21'
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1ºTEMPO
Jogo para rapidamente. Colidio leva pisão de Murilo no meio de campo e desaba. Juiz vai até o jogador, bate um papo ligeiro e manda o jogo seguir.
20'
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1ºTEMPO
Piquerez cruza pela esquerda de ataque. Robert Renan corta pelo alto e afasta o perigo.
19'
•
1ºTEMPO
Volta a rodar a bola no campo ofensivo o Palmeiras.
18'
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1ºTEMPO
Paulo Henrique escapa em carreira solo pela direita de ataque e cruza rasteiro. Zaga paulista corta e sai jogando.
17'
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1ºTEMPO
Vasco encontra muita dificuldade em chegar com a bola dominada ao campo de ataque.
16'
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1ºTEMPO
Giay pega sobra na área visitante, pela direita. Ele enche o pé e manda pra fora.
15'
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1ºTEMPO
De pé em pé, palmeirenses rodam a bola no campo de ataque, buscando uma brecha na defesa adversária.
14'
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1ºTEMPO
Palmeiras se mantém na pressão. A equipe sabe da importância de garantir um bom resultado nesse jogo de ida, em casa.
13'
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1ºTEMPO
Vasco se fecha todo na defesa, apostando somente nos contra ataques.
12'
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1ºTEMPO
Maurício cobra escanteio curto pra Arias pela direita. O colombiano tenta cruzar e é travado. Novo escanteio.
11'
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1ºTEMPO
Piquerez recebe de Arias na área vascaína pela esquerda e bate cruzado. Bola desvia na marcação e sai em escanteio.
10'
•
1ºTEMPO
Giay cai no meio de campo com a mão no rosto, alegando ter sido atingido por Piton. Trombada involuntária. Juiz manda seguir.
9'
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1ºTEMPO
Vasco tenta se reorganizar em campo e troca passes no meio de campo.
8'
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1ºTEMPO
Colidio é derrubado por Giay no meio de campo. Falta assinalada.
7'
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1ºTEMPO
Time carioca encurralado. Palmeiras segue pressionando.
6'
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1ºTEMPO
PRA FORA! Giay recebe na direita de ataque e cruza rasteiro. Flaco López completa de primeira, sozinho, mas manda pra fora. Perde grande chance o Verdão.
5'
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1ºTEMPO
Palmeiras comanda as ações nesses intantes iniciais de jogo.
4'
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1ºTEMPO
Flaco López vai ao fundo pela esquerda de ataqu e cruza com perigo. Léo Jardim defende e Robert Renan joga pra escanteio.
3'
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1ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo o time da casa.
2'
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1ºTEMPO
Primeira tentativa de jogada do ataque palmeirense, pela esquerda. Flaco López erra o passe e joga pra linha lateral.
1'
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1ºTEMPO
O Palmeiras joga de camisas e meiões verdes e calções brancos. O Vasco vem a campo de camisas e meiões brancos e calções pretos.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Palmeiras x Vasco!
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Anderson Daronco (RS), auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Guilherme Dias Camilo (MG).
PRÉ-JOGO
Vasco definido por Pedro Emanuel: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Adson, Colidio e Bruno Duarte.
PRÉ-JOGO
Palmeiras escalado por Abel Ferreira: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Barboza e Murilo; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Maurício e Piquerez; Arias e Flaco López.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Paulinho e Ramón Sosa, lesionados. Jefté, suspenso preventivamente por doping, também ficará de fora. Os visitantes não contarão com Andrés Gómez, entregue ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Pelo lado carioca, apenas um troféu de Copa do Brasil foi conquistado, mas a maior gana da equipe é em apagar o gosto amargo do vice campeonado do ano passado, quando perdeu em casa para o Corinthians. O foco total é levar um placar favorável para o jogo de volta, no Rio de Janeiro.
PRÉ-JOGO
A equipe paulista conquistou a Copa do Brasil quatro vezes, sendo a última em 2020 (com a final disputada em março de 2021 por conta da pandemia) e chega motivada para brigar por mais um caneco. O time conta com o apoio dos seus torcedores pra garantir um bom resultado nessa partida de ida.
PRÉ-JOGO
A outra semifinal será disputada entre Grêmio e Atlético-MG. O jogo de ida também será hoje, em Porto Alegre.
PRÉ-JOGO
Na fase anterior, o Palmeiras despachou o Santos, vencendo em casa por 3x0 e segurando um 0x0 fora. O Vasco eliminou o Vitória com dois triunfos, sendo 1x0 no Rio de Janeiro e 2x0 na Bahia.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 140 partidas entre as duas equipes. O Palmeiras venceu 66, o Vasco levou a melhor em 32 oportunidades, além de 42 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Nubank Parque, em São Paulo.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de Palmeiras e Vasco, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil 2026. A bola começa a rolar às 16h.
Abel Ferreira
TECNICO
Pedro Emanuel
TECNICO
Anderson Daronco
ÁRBITRO