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Nubank Parque Sao Paulo
Palmeiras Palmeiras
1 × 0
Vasco Vasco

Semifinalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Domingo, 01/1116h

Minuto a Minuto: Palmeiras X Vasco - 01/11/2026

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Acaba o primeiro tempo

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Lucas Evangelista (Palmeiras).

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos um minuto de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

Giay tenta jogada de fundo pela direita de ataque e acaba desarmado.

bola

43'

1ºTEMPO

As duas equipes não se arriscam demais, mas começam a encontrar mais espaços em campo.

bola

42'

1ºTEMPO

Lescano pega sobra na área paulista depois de cruzamento de Paulo Henrique pela direita. Ele finaliza mal e perde a chance do empate.

bola

41'

1ºTEMPO

SALVA PAULO HENRIQUE! Flaco López recebe na direita de ataque, Léo Jardim se desespera e deixa sua área. O argentino deixa que Giay, que cruza. Arias cabeceia e Paulo Henrique salva em cima da risca.

bola

40'

1ºTEMPO

Vasco acerta sua marcação pelo meio de campo, impedindo avanços palmeirenses.

bola

39'

1ºTEMPO

Lescano tenta cruzar pela esquerda de ataque. Bola carimba Murilo e sai em escanteio.

bola

38'

1ºTEMPO

Panorama da partida muda nesse momento. Palmeiras recua e Vasco ensaia uma leve pressão.

bola

37'

1ºTEMPO

Bonita finta de Adson pela direita de ataque. Ele deixa Barboza no chão e cruza pra Lescano, que escorrega na hora da batida e perde a jogada.

bola

37'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Lucas Piton (Vasco).

bola

36'

1ºTEMPO

Falta de Barboza em Adson no meio de campo.

bola

35'

1ºTEMPO

Prende a bola na sua defesa o cruzmaltino, sem muita objetividade.

bola

34'

1ºTEMPO

Ritmo do jogo fica lento.

bola

33'

1ºTEMPO

Vasco retoma a posse e tenta se ajustar em campo, subindo suas linhas.

bola

32'

1ºTEMPO

Roda a bola sem pressa no campo de ataque a equipe paulista.

bola

31'

1ºTEMPO

Palmeiras não corre riscos na partida e se mantém controlando as ações.

bola

30'

1ºTEMPO

Arias tenta jogada em velocidade no meio de campo e leva trombada de Saldivia, que recebe o amarelo.

bola

30'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Alan Saldivia (Vasco).

bola

29'

1ºTEMPO

Jogo fica muito embolado no meio de campo nesse momento.

bola

28'

1ºTEMPO

Flaco López tenta finta pela esquerda de ataque. Paulo Henrique aperta a marcação e faz o desarme.

bola

27'

1ºTEMPO

Bruno Duarte recebe na esquerda de ataque e rola para o meio. Adson finaliza mascado e bola fica com Carlos Miguel.

bola

26'

1ºTEMPO

Torcida palmeirense faz a festa nas arquibancadas.

bola

25'

1ºTEMPO

No momento em que o Vasco tentava sair mais para o jogo, Palmeiras consegue inaugurar o placar.

bola

24'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO PALMEIRAS!!! MAURÍCIO! Bola rolada da esquerda de ataque por Marlon Freitas. Maurício recebe na área carioca e chuta no canto direito de Léo Jardim pra abrir a contagem. Verdão na frente.

inicio

24'

1ºTEMPO

Gol do Palmeiras! Maurício marca. Assistência de Marlon Freitas.

bola

23'

1ºTEMPO

Jogo esquenta e atletas das duas equipes começam a debater e reclamar demais.

bola

22'

1ºTEMPO

Lescano acerta a mão no rosto de Lucas Evangelista em disputa de bola no meio de campo. Falta e amarelo pra ele.

bola

22'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Alan Lescano (Vasco).

bola

21'

1ºTEMPO

Jogo para rapidamente. Colidio leva pisão de Murilo no meio de campo e desaba. Juiz vai até o jogador, bate um papo ligeiro e manda o jogo seguir.

bola

20'

1ºTEMPO

Piquerez cruza pela esquerda de ataque. Robert Renan corta pelo alto e afasta o perigo.

bola

19'

1ºTEMPO

Volta a rodar a bola no campo ofensivo o Palmeiras.

bola

18'

1ºTEMPO

Paulo Henrique escapa em carreira solo pela direita de ataque e cruza rasteiro. Zaga paulista corta e sai jogando.

bola

17'

1ºTEMPO

Vasco encontra muita dificuldade em chegar com a bola dominada ao campo de ataque.

bola

16'

1ºTEMPO

Giay pega sobra na área visitante, pela direita. Ele enche o pé e manda pra fora.

bola

15'

1ºTEMPO

De pé em pé, palmeirenses rodam a bola no campo de ataque, buscando uma brecha na defesa adversária.

bola

14'

1ºTEMPO

Palmeiras se mantém na pressão. A equipe sabe da importância de garantir um bom resultado nesse jogo de ida, em casa.

bola

13'

1ºTEMPO

Vasco se fecha todo na defesa, apostando somente nos contra ataques.

bola

12'

1ºTEMPO

Maurício cobra escanteio curto pra Arias pela direita. O colombiano tenta cruzar e é travado. Novo escanteio.

bola

11'

1ºTEMPO

Piquerez recebe de Arias na área vascaína pela esquerda e bate cruzado. Bola desvia na marcação e sai em escanteio.

bola

10'

1ºTEMPO

Giay cai no meio de campo com a mão no rosto, alegando ter sido atingido por Piton. Trombada involuntária. Juiz manda seguir.

bola

9'

1ºTEMPO

Vasco tenta se reorganizar em campo e troca passes no meio de campo.

bola

8'

1ºTEMPO

Colidio é derrubado por Giay no meio de campo. Falta assinalada.

bola

7'

1ºTEMPO

Time carioca encurralado. Palmeiras segue pressionando.

bola

6'

1ºTEMPO

PRA FORA! Giay recebe na direita de ataque e cruza rasteiro. Flaco López completa de primeira, sozinho, mas manda pra fora. Perde grande chance o Verdão.

bola

5'

1ºTEMPO

Palmeiras comanda as ações nesses intantes iniciais de jogo.

bola

4'

1ºTEMPO

Flaco López vai ao fundo pela esquerda de ataqu e cruza com perigo. Léo Jardim defende e Robert Renan joga pra escanteio.

bola

3'

1ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo o time da casa.

bola

2'

1ºTEMPO

Primeira tentativa de jogada do ataque palmeirense, pela esquerda. Flaco López erra o passe e joga pra linha lateral.

bola

1'

1ºTEMPO

O Palmeiras joga de camisas e meiões verdes e calções brancos. O Vasco vem a campo de camisas e meiões brancos e calções pretos.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Palmeiras x Vasco!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Anderson Daronco (RS), auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Guilherme Dias Camilo (MG).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vasco definido por Pedro Emanuel: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Adson, Colidio e Bruno Duarte.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Palmeiras escalado por Abel Ferreira: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Barboza e Murilo; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Maurício e Piquerez; Arias e Flaco López.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Paulinho e Ramón Sosa, lesionados. Jefté, suspenso preventivamente por doping, também ficará de fora. Os visitantes não contarão com Andrés Gómez, entregue ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado carioca, apenas um troféu de Copa do Brasil foi conquistado, mas a maior gana da equipe é em apagar o gosto amargo do vice campeonado do ano passado, quando perdeu em casa para o Corinthians. O foco total é levar um placar favorável para o jogo de volta, no Rio de Janeiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A equipe paulista conquistou a Copa do Brasil quatro vezes, sendo a última em 2020 (com a final disputada em março de 2021 por conta da pandemia) e chega motivada para brigar por mais um caneco. O time conta com o apoio dos seus torcedores pra garantir um bom resultado nessa partida de ida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A outra semifinal será disputada entre Grêmio e Atlético-MG. O jogo de ida também será hoje, em Porto Alegre.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na fase anterior, o Palmeiras despachou o Santos, vencendo em casa por 3x0 e segurando um 0x0 fora. O Vasco eliminou o Vitória com dois triunfos, sendo 1x0 no Rio de Janeiro e 2x0 na Bahia.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 140 partidas entre as duas equipes. O Palmeiras venceu 66, o Vasco levou a melhor em 32 oportunidades, além de 42 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Nubank Parque, em São Paulo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe os lances de Palmeiras e Vasco, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil 2026. A bola começa a rolar às 16h.

Palmeiras PAL

  • Abel Ferreira

    TECNICO

Vasco VAS

  • Pedro Emanuel

    TECNICO

  • Anderson Daronco

    ÁRBITRO

Palmeiras PAL
Vasco VAS

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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