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Arena do Grêmio Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Grêmio Grêmio
2 × 0
Atlético-MG Atlético-MG

Semifinalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Domingo, 01/1118h30

Minuto a Minuto: Grêmio X Atlético-MG - 01/11/2026

bola

9'

2ºTEMPO

Enamorado recebe dentro da área, mas Delfim chega primeiro. O goleiro ainda dribla o atacante antes de sair jogando.

bola

8'

2ºTEMPO

O Atlético não consegue reagir e segue desperdiçando a posse de bola com muitos erros de passe.

bola

7'

2ºTEMPO

Davi de Oliveira Lacerda paralisa o jogo por conta dos sinalizadores acesos pela torcida gremista.

bola

6'

2ºTEMPO

Após alguns instantes de interrupção, o árbitro manda seguir e a bola volta a rolar.

bola

5'

2ºTEMPO

O time gaúcho protesta e pede pênalti após um lance envolvendo suposto puxão em Carlos Vinícius.

bola

4'

2ºTEMPO

Na cobrança de Amuzu, Wallace aparece primeiro na primeira trave e cabeceia em direção ao gol. A finalização cruzada passa rente à trave!

bola

3'

2ºTEMPO

Wallace trabalha pela direita e ganha o tiro de canto para o time gaúcho.

bola

2'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO GRÊMIO!!! ERICK NORIEGA!!! João Pedro combina com Enamorado pela direita e chega à linha de fundo para cruzar rasteiro. Noriega aparece livre na área e conclui de primeira.

bola

2'

2ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO GRÊMIO!!!

inicio

2'

2ºTEMPO

Gol do Grêmio! Erick Noriega marca. Assistência de João Pedro.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

bola

45'

1ºTEMPO

Cuello recebe o passe de Franco na direita e manda a bola por baixo para a área. A defesa desvia e cede o tiro de canto.

bola

45'

1ºTEMPO

Castaño tenta encontrar Lodi com um cruzamento, mas João Pedro sobe e afasta a bola.

bola

45'

1ºTEMPO

Enamorado lança para Carlos Vinícius na esquerda. O cruzamento bate em Lyanco, e o Grêmio reclama de toque no braço. O árbitro manda seguir.

bola

45'

1ºTEMPO

Pela direita, Cuello busca um companheiro com um passe rasteiro para a área, mas Wallace faz o corte.

bola

45'

1ºTEMPO

+5 minutos de acréscimos.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Grêmio: sai Marlon, entra Caio Paulista.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Atlético-MG: sai Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović, entra Igor Gomes.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Atlético-MG: sai Victor H., entra Alan Minda.

bola

44'

1ºTEMPO

UUUUUHH! Maycon cobra o escanteio, a defesa afasta e Bernard toca por cima para Léo Duarte. Weverton tira a finalização de soco, e Lyanco pega o rebote para chutar muito perto!

bola

43'

1ºTEMPO

O Galo cresce na reta final e pressiona o Grêmio para tentar deixar tudo igual antes do intervalo.

bola

42'

1ºTEMPO

Bernard cobra na primeira trave, Cuello cabeceia e João Pedro afasta. Na sobra, o atacante finaliza, a bola desvia e quase entra.

bola

41'

1ºTEMPO

Até aqui, o Galo domina o número de posse de bola, com 62%. O Grêmio tem 38%.

bola

40'

1ºTEMPO

Cuello fica com a posse no setor direito e manda a bola para a área, mas o desvio facilita a defesa de Weverton.

bola

39'

1ºTEMPO

Franco recebe de Bernard e busca o passe para Victor Hugo na grande área, mas Wallace chega primeiro e corta.

bola

38'

1ºTEMPO

Pela direita, Enamorado encontra espaço para cruzar. A bola vai para a área, mas a defesa consegue fazer o corte.

bola

37'

1ºTEMPO

João Pedro toca na área para Carlos Vinícius, que domina e cai. O atacante pede pênalti, mas o árbitro manda seguir.

bola

36'

1ºTEMPO

UUUUHH! Franco e Cuello tabelam pela direita. A defesa afasta o cruzamento, Maycon pega a sobra e chuta rasteiro. Weverton defende.

bola

35'

1ºTEMPO

Franco tenta controlar a bola dentro da área, mas o domínio é feito com o braço. Infração assinalada pela arbitragem.

bola

34'

1ºTEMPO

Na cobrança de Marlon, a bola vai para a grande área, e a defesa aparece para cortar.

bola

33'

1ºTEMPO

Marlon cobra na primeira trave, Wallace cabeceia e a bola desvia em Léo Duarte. Novo escanteio.

bola

32'

1ºTEMPO

Pela direita, Enamorado vai até a linha de fundo e finaliza em cima da marcação. Escanteio para o Grêmio.

bola

31'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Tomás Cuello (Atlético-MG).

bola

30'

1ºTEMPO

Marlon cruza na área, Balbuena desvia e Wallace finaliza. Léo Duarte afasta, mas o árbitro marca impedimento na origem.

bola

29'

1ºTEMPO

Maycon faz o cruzamento na cobrança do escanteio, e a defesa tira. Bernard pega a sobra na entrada da área e bate para o gol, mas acerta a marcação.

bola

28'

1ºTEMPO

Cuello lança Castaño pela direita. O cruzamento bate em Marlon e sai em escanteio.

bola

27'

1ºTEMPO

Bernard tenta surpreender com uma cobrança fechada, mas a defesa consegue bloquear. A bola sai pela linha lateral.

bola

26'

1ºTEMPO

Pela esquerda, Lodi chega ao fundo e cruza na área. A defesa gremista se antecipa e afasta.

bola

25'

1ºTEMPO

Villasanti para Castaño com falta, e o árbitro marca.

bola

24'

1ºTEMPO

Marlon busca a ligação com Villasanti na faixa central, mas Maycon faz a leitura da jogada e corta.

bola

23'

1ºTEMPO

Castaño levanta na área, mas pega forte demais. Tiro de meta.

bola

22'

1ºTEMPO

Boa troca de passes entre Lodi e Maycon pela esquerda, mas Gustavo Martins faz a leitura e corta.

bola

20'

1ºTEMPO

O Grêmio tem sido superior até aqui, mas o Atlético começa a buscar mais o controle da posse de bola.

bola

19'

1ºTEMPO

Noriega levanta na área, Delfim chega antes de Carlos Vinícius e espalma. O atacante reclama, mas o árbitro não marca nada.

bola

18'

1ºTEMPO

Amuzu sofre a falta de Léo Duarte. O confronto fica cada vez mais disputado e truncado.

bola

17'

1ºTEMPO

UUUUHH! Lodi faz a jogada pela esquerda, entra na área e cruza por baixo. Bernard chega para concluir, mas a bola fica na marcação.

bola

16'

1ºTEMPO

Marlon levanta a bola na entrada da área na cobrança da falta, e a defesa corta o perigo.

bola

15'

1ºTEMPO

Alan Franco faz a falta em Amuzu no setor central. Vem bola na área.

bola

14'

1ºTEMPO

Na cobrança de escanteio por Bernard, Vitor Hugo consegue o cabeceio no centro da área, mas a bola passa longe do gol gremista.

bola

13'

1ºTEMPO

Carlos Vinícius disputa espaço com Lyanco e vai ao gramado após o contato. O árbitro entende que não houve infração e deixa o jogo continuar.

bola

12'

1ºTEMPO

Alan Franco pressiona, aproveita o erro de Wallace e dá um chapéu no zagueiro, mas a bola sai pela linha de fundo.

bola

11'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO GRÊMIO!!! CARLOS VINICIUS!!! Lançamento de Weverton direto para Carlos Vinícius, que faz o domínio, se livra da marcação e finaliza rasteiro, da entrada da área. A bola vai morrer no cantinho do gol!

bola

11'

1ºTEMPO

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO GRÊMIO!!!

inicio

11'

1ºTEMPO

Gol do Grêmio! Carlos Vinícius marca. Assistência de Weverton Pereira da Silva.

bola

9'

1ºTEMPO

Carlos Vinícius recebe pela esquerda e tenta cruzar, mas pega mal e manda para fora. Tiro de meta para o Atlético.

bola

8'

1ºTEMPO

O goleiro do Grêmio está recuperado após o atendimento médico. Jogo reiniciado no campo.

bola

7'

1ºTEMPO

Weverton sai do gol e faz uma defesa à queima-roupa, mesmo com o impedimento já assinalado. Na sequência, o goleiro fica caído no gramado, sentindo dores, e a equipe médica entra em campo.

bola

6'

1ºTEMPO

Tomás Cuello é flagrado em posição irregular, e o assistente sinaliza o impedimento.

bola

5'

1ºTEMPO

Cuello parte da direita para o centro e arrisca uma bola fechada, na direção do gol, mas manda por cima do travessão.

bola

4'

1ºTEMPO

Jogo de poucas brechas até aqui. O Atlético troca passes pelo meio e tenta encontrar espaços na defesa adversária.

bola

3'

1ºTEMPO

Erro de passe de Léo Duarte na saída de bola, e Villasanti recupera para o Grêmio.

bola

2'

1ºTEMPO

Victor Hugo recebe de Cuello e tenta acelerar pelo corredor central, mas Wallace se antecipa e consegue a interceptação.

bola

1'

1ºTEMPO

Castaño aperta a marcação sobre Marlon, que, sem espaço para avançar, chuta a bola contra o volante para ganhar o lateral.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Grêmio x Atlético-MG!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Quem estará no apito nesta partida é Davi de Oliveira Lacerda.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Atlético vem de três derrotas seguidas, incluindo o clássico contra o Cruzeiro, e tenta reagir nesta fase decisiva do ano.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Duas vitórias seguidas, a melhor semana de Renato desde seu retorno e um respiro para o Grêmio na luta contra o rebaixamento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 83 jogos entre as duas equipes, com 28 vitórias do Atlético Mineiro, 21 empates e 34 triunfos do Grêmio.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, fãs do esporte! Grêmio e Atlético iniciam a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil neste domingo. As duas equipes se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal, a partir das 18h30, na Arena, em Porto Alegre.

Grêmio GRE

  • Renato Gaúcho

    TECNICO

Atlético-MG CAM

  • E. Domínguez

    TECNICO

  • Davi de Oliveira Lacerda

    ÁRBITRO

Grêmio GRE
Atlético-MG CAM

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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