Semifinalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Domingo, 01/11•18h30
Minuto a Minuto: Grêmio X Atlético-MG - 01/11/2026
9'
•
2ºTEMPO
Enamorado recebe dentro da área, mas Delfim chega primeiro. O goleiro ainda dribla o atacante antes de sair jogando.
8'
•
2ºTEMPO
O Atlético não consegue reagir e segue desperdiçando a posse de bola com muitos erros de passe.
7'
•
2ºTEMPO
Davi de Oliveira Lacerda paralisa o jogo por conta dos sinalizadores acesos pela torcida gremista.
6'
•
2ºTEMPO
Após alguns instantes de interrupção, o árbitro manda seguir e a bola volta a rolar.
5'
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2ºTEMPO
O time gaúcho protesta e pede pênalti após um lance envolvendo suposto puxão em Carlos Vinícius.
4'
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2ºTEMPO
Na cobrança de Amuzu, Wallace aparece primeiro na primeira trave e cabeceia em direção ao gol. A finalização cruzada passa rente à trave!
3'
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2ºTEMPO
Wallace trabalha pela direita e ganha o tiro de canto para o time gaúcho.
2'
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2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO GRÊMIO!!! ERICK NORIEGA!!! João Pedro combina com Enamorado pela direita e chega à linha de fundo para cruzar rasteiro. Noriega aparece livre na área e conclui de primeira.
2'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO GRÊMIO!!!
2'
•
2ºTEMPO
Gol do Grêmio! Erick Noriega marca. Assistência de João Pedro.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
45'
•
1ºTEMPO
Cuello recebe o passe de Franco na direita e manda a bola por baixo para a área. A defesa desvia e cede o tiro de canto.
45'
•
1ºTEMPO
Castaño tenta encontrar Lodi com um cruzamento, mas João Pedro sobe e afasta a bola.
45'
•
1ºTEMPO
Enamorado lança para Carlos Vinícius na esquerda. O cruzamento bate em Lyanco, e o Grêmio reclama de toque no braço. O árbitro manda seguir.
45'
•
1ºTEMPO
Pela direita, Cuello busca um companheiro com um passe rasteiro para a área, mas Wallace faz o corte.
45'
•
1ºTEMPO
+5 minutos de acréscimos.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Grêmio: sai Marlon, entra Caio Paulista.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Atlético-MG: sai Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović, entra Igor Gomes.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Atlético-MG: sai Victor H., entra Alan Minda.
44'
•
1ºTEMPO
UUUUUHH! Maycon cobra o escanteio, a defesa afasta e Bernard toca por cima para Léo Duarte. Weverton tira a finalização de soco, e Lyanco pega o rebote para chutar muito perto!
43'
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1ºTEMPO
O Galo cresce na reta final e pressiona o Grêmio para tentar deixar tudo igual antes do intervalo.
42'
•
1ºTEMPO
Bernard cobra na primeira trave, Cuello cabeceia e João Pedro afasta. Na sobra, o atacante finaliza, a bola desvia e quase entra.
41'
•
1ºTEMPO
Até aqui, o Galo domina o número de posse de bola, com 62%. O Grêmio tem 38%.
40'
•
1ºTEMPO
Cuello fica com a posse no setor direito e manda a bola para a área, mas o desvio facilita a defesa de Weverton.
39'
•
1ºTEMPO
Franco recebe de Bernard e busca o passe para Victor Hugo na grande área, mas Wallace chega primeiro e corta.
38'
•
1ºTEMPO
Pela direita, Enamorado encontra espaço para cruzar. A bola vai para a área, mas a defesa consegue fazer o corte.
37'
•
1ºTEMPO
João Pedro toca na área para Carlos Vinícius, que domina e cai. O atacante pede pênalti, mas o árbitro manda seguir.
36'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Franco e Cuello tabelam pela direita. A defesa afasta o cruzamento, Maycon pega a sobra e chuta rasteiro. Weverton defende.
35'
•
1ºTEMPO
Franco tenta controlar a bola dentro da área, mas o domínio é feito com o braço. Infração assinalada pela arbitragem.
34'
•
1ºTEMPO
Na cobrança de Marlon, a bola vai para a grande área, e a defesa aparece para cortar.
33'
•
1ºTEMPO
Marlon cobra na primeira trave, Wallace cabeceia e a bola desvia em Léo Duarte. Novo escanteio.
32'
•
1ºTEMPO
Pela direita, Enamorado vai até a linha de fundo e finaliza em cima da marcação. Escanteio para o Grêmio.
31'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Tomás Cuello (Atlético-MG).
30'
•
1ºTEMPO
Marlon cruza na área, Balbuena desvia e Wallace finaliza. Léo Duarte afasta, mas o árbitro marca impedimento na origem.
29'
•
1ºTEMPO
Maycon faz o cruzamento na cobrança do escanteio, e a defesa tira. Bernard pega a sobra na entrada da área e bate para o gol, mas acerta a marcação.
28'
•
1ºTEMPO
Cuello lança Castaño pela direita. O cruzamento bate em Marlon e sai em escanteio.
27'
•
1ºTEMPO
Bernard tenta surpreender com uma cobrança fechada, mas a defesa consegue bloquear. A bola sai pela linha lateral.
26'
•
1ºTEMPO
Pela esquerda, Lodi chega ao fundo e cruza na área. A defesa gremista se antecipa e afasta.
25'
•
1ºTEMPO
Villasanti para Castaño com falta, e o árbitro marca.
24'
•
1ºTEMPO
Marlon busca a ligação com Villasanti na faixa central, mas Maycon faz a leitura da jogada e corta.
23'
•
1ºTEMPO
Castaño levanta na área, mas pega forte demais. Tiro de meta.
22'
•
1ºTEMPO
Boa troca de passes entre Lodi e Maycon pela esquerda, mas Gustavo Martins faz a leitura e corta.
20'
•
1ºTEMPO
O Grêmio tem sido superior até aqui, mas o Atlético começa a buscar mais o controle da posse de bola.
19'
•
1ºTEMPO
Noriega levanta na área, Delfim chega antes de Carlos Vinícius e espalma. O atacante reclama, mas o árbitro não marca nada.
18'
•
1ºTEMPO
Amuzu sofre a falta de Léo Duarte. O confronto fica cada vez mais disputado e truncado.
17'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Lodi faz a jogada pela esquerda, entra na área e cruza por baixo. Bernard chega para concluir, mas a bola fica na marcação.
16'
•
1ºTEMPO
Marlon levanta a bola na entrada da área na cobrança da falta, e a defesa corta o perigo.
15'
•
1ºTEMPO
Alan Franco faz a falta em Amuzu no setor central. Vem bola na área.
14'
•
1ºTEMPO
Na cobrança de escanteio por Bernard, Vitor Hugo consegue o cabeceio no centro da área, mas a bola passa longe do gol gremista.
13'
•
1ºTEMPO
Carlos Vinícius disputa espaço com Lyanco e vai ao gramado após o contato. O árbitro entende que não houve infração e deixa o jogo continuar.
12'
•
1ºTEMPO
Alan Franco pressiona, aproveita o erro de Wallace e dá um chapéu no zagueiro, mas a bola sai pela linha de fundo.
11'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO GRÊMIO!!! CARLOS VINICIUS!!! Lançamento de Weverton direto para Carlos Vinícius, que faz o domínio, se livra da marcação e finaliza rasteiro, da entrada da área. A bola vai morrer no cantinho do gol!
11'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO GRÊMIO!!!
11'
•
1ºTEMPO
Gol do Grêmio! Carlos Vinícius marca. Assistência de Weverton Pereira da Silva.
9'
•
1ºTEMPO
Carlos Vinícius recebe pela esquerda e tenta cruzar, mas pega mal e manda para fora. Tiro de meta para o Atlético.
8'
•
1ºTEMPO
O goleiro do Grêmio está recuperado após o atendimento médico. Jogo reiniciado no campo.
7'
•
1ºTEMPO
Weverton sai do gol e faz uma defesa à queima-roupa, mesmo com o impedimento já assinalado. Na sequência, o goleiro fica caído no gramado, sentindo dores, e a equipe médica entra em campo.
6'
•
1ºTEMPO
Tomás Cuello é flagrado em posição irregular, e o assistente sinaliza o impedimento.
5'
•
1ºTEMPO
Cuello parte da direita para o centro e arrisca uma bola fechada, na direção do gol, mas manda por cima do travessão.
4'
•
1ºTEMPO
Jogo de poucas brechas até aqui. O Atlético troca passes pelo meio e tenta encontrar espaços na defesa adversária.
3'
•
1ºTEMPO
Erro de passe de Léo Duarte na saída de bola, e Villasanti recupera para o Grêmio.
2'
•
1ºTEMPO
Victor Hugo recebe de Cuello e tenta acelerar pelo corredor central, mas Wallace se antecipa e consegue a interceptação.
1'
•
1ºTEMPO
Castaño aperta a marcação sobre Marlon, que, sem espaço para avançar, chuta a bola contra o volante para ganhar o lateral.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Grêmio x Atlético-MG!
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
Quem estará no apito nesta partida é Davi de Oliveira Lacerda.
PRÉ-JOGO
O Atlético vem de três derrotas seguidas, incluindo o clássico contra o Cruzeiro, e tenta reagir nesta fase decisiva do ano.
PRÉ-JOGO
Duas vitórias seguidas, a melhor semana de Renato desde seu retorno e um respiro para o Grêmio na luta contra o rebaixamento.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Em todas as competições foram disputados 83 jogos entre as duas equipes, com 28 vitórias do Atlético Mineiro, 21 empates e 34 triunfos do Grêmio.
PRÉ-JOGO
Boa noite, fãs do esporte! Grêmio e Atlético iniciam a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil neste domingo. As duas equipes se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal, a partir das 18h30, na Arena, em Porto Alegre.
Renato Gaúcho
TECNICO
E. Domínguez
TECNICO
Davi de Oliveira Lacerda
ÁRBITRO