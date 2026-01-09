Quartas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Terça-feira, 01/09•21h
Minuto a Minuto: Atlético-MG X Cruzeiro - 01/09/2026
53'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
53'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de clássico! Em grande jogo na Arena MRV, Atlético aproveita o homem a mais, vira o jogo para cima do Cruzeiro e está classificado para semifinal da Copa do Brasil.
52'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Fabrício Bruno e mais um de acréscimo.
51'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro vai ficando apenas com a disputa do Brasileirão com esta derrota. Galo vivo nas Copas.
50'
•
2ºTEMPO
Scarpa bate falta frontal com a canhota e joga à esquerda da meta.
49'
•
2ºTEMPO
Scarpa finta Romero na frente da área e acaba calçado.
48'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Arroyo por cotovelada nas costas de Castaño.
47'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Galo solta a voz na troca de passes.
46'
•
2ºTEMPO
Artur Jorge coloca Romero na zaga e quer os zagueiros no ataque para buscar o empate.
45'
•
2ºTEMPO
Sete de acréscimo.
44'
•
2ºTEMPO
Fred marca seu primeiro gol com a camisa do Galo. Virada atleticana!
43'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO ATLÉTICO!!! Cuello cruza da direita rasteiro no meio da área, Victor Hugo faz o pivô e Fred chuta colocado da meia-lua para virar o jogo!
43'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO ATLÉTICO!!!
42'
•
2ºTEMPO
NA TRAAAVE!!! Vitor Hugo arremata forte de dentro da área e acerta o pé da trave esquerda de Otávio.
41'
•
2ºTEMPO
Empate leva decisão da vaga para disputa de pênaltis.
40'
•
2ºTEMPO
Vitor Hugo se joga firme de carrinho na lateral do meio campo e trava corrida de Arroyo.
39'
•
2ºTEMPO
Artur Jorge quer uma linha de cinco atrás e três na frente com Neyser isolado no ataque.
38'
•
2ºTEMPO
Lodi cai dentro da área pela esquerda após disputa pelo alto com Fabrício Bruno e Claus manda seguir.
37'
•
2ºTEMPO
Cruzeiro todo no seu campo defensivo tirando espaços.
36'
•
2ºTEMPO
Público: 42.992 torcedores (maior público da Arena no ano).
35'
•
2ºTEMPO
OTÁÁVIO!!! Minda recebe de Scarpa na meia-lua, bate colocado com a destra e dá trabalho ao goleiro da Raposa.
34'
•
2ºTEMPO
Artur Jorge preocupado na beira do campo com o posicionamento do time.
33'
•
2ºTEMPO
Festa alvinegra na Arena. Tudo igual!
32'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO ATLÉTICO!!! Fred acha bela enfiada da meia central para o centro da área, Victor Hugo domina girando e finaliza rasteiro para empatar!
32'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO ATLÉTICO!!!
31'
•
2ºTEMPO
Scarpa recebe de Reinier na meia central, ajeita para canhota e chuta sem muita força para defesa de Otávio.
30'
•
2ºTEMPO
Impedimento de Lodi na ponta esquerda no passe de Victor Hugo.
29'
•
2ºTEMPO
A chuva dá uma trégua na Arena.
28'
•
2ºTEMPO
Placar agregado: Atlético 1x2 Cruzeiro.
27'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Natanael para entrada de Gustavo Scarpa.
26'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Minda é acionado pela esquerda do ataque na saída rápida, dá um tapa na frente driblando Romero e sofre falta. Cartão.
25'
•
2ºTEMPO
Rojas bate falta da meia esquerda para o lado direito da área e Lodi tira de cabeça.
24'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada do Brasileirão o Atlético visita o São Paulo, já o Cruzeiro recebe o Athletico-PR.
23'
•
2ºTEMPO
UUHH!!! Escanteio cobrado da direita com força para segunda trave, Lodi domina com espaço na área e bate cruzado com muito perigo!
22'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Minda substitui Bernard.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Victor Hugo na vaga de Alan Franco.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Matheus Henrique no lugar de Gerson.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Kaio entra Neyser.
19'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Cruzeiro, sai Matheus Pereira entra Rojas.
19'
•
2ºTEMPO
Cuello recebe perto do bico da área pela esquerda, abre espaço e chuta forte por cima do travessão.
18'
•
2ºTEMPO
Bernard bate falta da meia direita, Romero raspa de cabeça e Fagner completa.
17'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Galo sobe o volume com a expulsão. A chuva aperta!
16'
•
2ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! CHUVEIRO MAIS CEDO! Cuello avança pela meia direita e cai com a mão no rosto após braço de Villalba acertar. Segundo amarelo e vermelho.
15'
•
2ºTEMPO
Lodi recebe de Bernard na esquerda da área, cruza muito fechado e Otávio abaixa para defender.
14'
•
2ºTEMPO
Movimentação no banco atleticano.
13'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Sobe amarelo para Natanael por falta em Kenji na lateral.
12'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Kenji vem para o jogo no lugar de Wesley.
11'
•
2ºTEMPO
Romero caído perto do meio campo após bolada no rosto. Tudo bem com ele.
10'
•
2ºTEMPO
Jogo totalmente aberto neste segundo tempo. É lá e cá!
9'
•
2ºTEMPO
EEEVERSON!!! Wesley finta Vitão para o fundo da área pela esquerda, finaliza sem ângulo e o goleiro do Galo defende.
8'
•
2ºTEMPO
NA TRAAAVE!!! Kaio Jorge tenta o cruzamento com a canhota pela esquerda da área, ela sai fechada e pega no ângulo da trave oposta.
7'
•
2ºTEMPO
UUHH!!! Cuello balança na ponta direita para cima de Villalba, leva para o meio da área e bate de canhota cruzado com muito perigo.
6'
•
2ºTEMPO
Wesley força drible pela esquerda da área para cima de Vitão, o zagueiro usa o corpo e Everson defende.
5'
•
2ºTEMPO
Cuello cruza da ponta direita rasteiro no meio da área e Bernard não chega.
4'
•
2ºTEMPO
Vitão abre bem o compasso no meio da área e intercepta enfiada de Matheus Pereira por dentro.
3'
•
2ºTEMPO
Matheus Pereira recebe passe da esquerda no meio área, finaliza pressionado e erra o alvo.
2'
•
2ºTEMPO
Fred prende demais a bola na meia central e perde o lance para Wesley.
2'
•
2ºTEMPO
Segundo tempo com chuva mais intensa.
1'
•
2ºTEMPO
O Cruzeiro é o mesmo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Reinier volta no lugar de Cassierra.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola no segundo tempo!
51'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
50'
•
1ºTEMPO
INCRÍÍÍVEL!!! Cuello ganha de Villalba levando para o fundo da área e rola com açúcar para pequena área. Bernard fecha sozinho, mas fura feio na finalização de pé direito.
49'
•
1ºTEMPO
SALVA, KAIO JORGE! Cruzamento da esquerda para entrada da pequena área, Cassierra raspa de cabeça tirando do goleiro mas o camisa 19 do Cruzeiro tira em cima da linha!
48'
•
1ºTEMPO
Bernard recebe ajeitada de cabeça de Cassierra dentro da área, bate colocado, ela pega em Fabrício Bruno e sai.
47'
•
1ºTEMPO
Cuello cruza da ala direita para o meio da área, João Marcelo domina com a canhota, ela fica rebatida para trás e Otávio defende.
46'
•
1ºTEMPO
Começa uma chuva fraca na Arena.
45'
•
1ºTEMPO
Seis de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
Castaño recebe de Cuello dentro da área pela direita, tenta cruzamento de primeira mas Matheus Pereira trava.
43'
•
1ºTEMPO
Torcedor atleticano apreensivo nas arquibancadas. Vai dando Cruzeiro.
42'
•
1ºTEMPO
Villalba tenta transição ainda pelo campo defensivo e erra enfiada na esquerda para Wesley.
41'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Villalba derruba Natanael no bote errado por baixo e recebe amarelo.
40'
•
1ºTEMPO
Fred recebe ajeitada curta já dentro da área, finaliza com a destra, ela pega em Romero, Cassierra se estica para tentar chegar mas Otávio fica com ela.
39'
•
1ºTEMPO
Problema de Jonathan Jesus foi na panturrilha esquerda.
38'
•
1ºTEMPO
Cruzeiro valoriza a posse de bola no campo de ataque.
37'
•
1ºTEMPO
Fred recebe passe com espaço pelo meio do ataque, avança levando com a canhota e chuta colocado. Tranquila defesa de Otávio no centro da meta.
36'
•
1ºTEMPO
Cuello bate da meia direita com a canhota, ela pega na defesa e João Marcelo completa de lado dentro da área.
35'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Jonathan Jesus deixa o jogo para entrada de João Marcelo.
34'
•
1ºTEMPO
Perde e ganha perto do meio campo e ninguém dá nada de graça.
33'
•
1ºTEMPO
Jonathan Jesus parece estar sentindo; João Marcelo no aquecimento.
32'
•
1ºTEMPO
Agora a festa é toda azul no setor dos visitantes da Arena.
31'
•
1ºTEMPO
Principio de confusão na comemoração, mas situação controlada. Cruzeiro na frente!
30'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Kaio Jorge bate forte no ângulo de Everson e abre o placar!
30'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO CRUZEIRO!!!
28'
•
1ºTEMPO
PÊNALTI PARA O CRUZEIRO! Erro de passe do Atlético ao recuar a jogada, Arroyo toca por elevação para Kaio Jorge na área e Vitão chega deslocando com ombro nas costas do atacante.
27'
•
1ºTEMPO
Bernard dribla na lateral voltando e sofre falta de Matheus Pereira.
26'
•
1ºTEMPO
Passes errados: Atlético 6x9 Cruzeiro.
25'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Otávio recebe amarelo por reclamação.
24'
•
1ºTEMPO
UUHH!Bernard bate falta da meia esquerda para o lado direito da área, Cassierra ajeita de cabeça para o lado oposto e Matheus Pereira sobe de cabeça para afastar.
22'
•
1ºTEMPO
Kaio Jorge cai na lateral após disputa com Fred, mas Claus marca apenas arremesso.
21'
•
1ºTEMPO
BOLA QUENTE! Arroyo recebe na intermediária central do ataque, experimenta chute de canhota e Everson cai no canto direito para rebater de manchete.
21'
•
1ºTEMPO
Bola longa para Arroyo no meio campo, Vitor Hugo chega antes e dá um bico de lado.
20'
•
1ºTEMPO
Empate leva decisão para disputa de pênaltis.
19'
•
1ºTEMPO
Wesley tenta o drible para cima de Natanael pela esquerda da área, escorrega sozinho e Everson fica com ela.
18'
•
1ºTEMPO
UUHH!!! Matheus Pereira recebe passe lateral de Romero na frente da área, bate forte de canhota e quase abre o placar na Arena.
17'
•
1ºTEMPO
Jovem da base atleticana, Vitão vem para o seu sétimo jogo no time profissional.
16'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vitão vem para o jogo na vaga de Ruan, lesionado. Na partida de ida o mesmo Ruan saiu após disputa pelo alto com Kaior Jorge.
14'
•
1ºTEMPO
SENTIU! Ruan caído com a mão na parte de trás da coxa após lance com Kaio Jorge.
13'
•
1ºTEMPO
Fred tenta chegar na bola espirrada pela intermediária, Fabrício Bruno antecipa e corta de lado.
12'
•
1ºTEMPO
Bernard recebe na lateral com pouco espaço, tenta chutar nas pernas de Gerson, mas o camisa 8 sai jogando.
11'
•
1ºTEMPO
Aos pouco o Cruzeiro tenta impor seu jogo de posse no ataque.
10'
•
1ºTEMPO
Alan Franco parece acompanhar Matheus Pereira individualmente.
9'
•
1ºTEMPO
Arroyo recebe de Romero na frente da área com espaço, finaliza fraco por baixo e Everson defende.
8'
•
1ºTEMPO
Cuello é lançado por Alan Franco na ponta direita, invade a área nas costas de Villalba e bate cruzado à esquerda da meta.
7'
•
1ºTEMPO
Começo forte do Atlético na sua Arena.
6'
•
1ºTEMPO
OTÁÁÁVIO!!! Cuello cruza da ponta direita por baixo, Jonathan Jesus erra ao tentar rebater e deixa limpa para Bernard. O camisa 11 chega batendo na saída do goleiro que salva o Cruzeiro.
5'
•
1ºTEMPO
Arroyo recebe enfiada de Wesley na esquerda da área, tenta finalizar de canhota, Vitor Hugo desvia e ela sai.
5'
•
1ºTEMPO
Atlético perdeu apenas um jogo como mandante na atual temporada.
4'
•
1ºTEMPO
Torcedor atleticano canta em volume máximo.
3'
•
1ºTEMPO
NA TRAAAVE!!! Bernard cobra falta do fundo do campo pela esquerda, Cassierra ganha de cabeça e desvia no canto direito. Ela raspa na trave e sai.
2'
•
1ºTEMPO
Cassierra recebe passe vertical na meia central, tenta drible curto e perde para Fagner.
1'
•
1ºTEMPO
Atlético de camisa listrada e calção preto, Cruzeiro de azul e branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola na Arena MRV!
PRÉ-JOGO
Muitos fogos e sinalizadores na Arena.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
Baixa de última hora no Atlético; Maycon sentiu no aquecimento e não joga, vem Natanael na lateral direita e Alan Franco joga no meio.
PRÉ-JOGO
Bonita festa do torcedor atleticano nas arquibancadas.
PRÉ-JOGO
Mais de 40 mil ingressos foram vendidos para o clássico de logo mais.
PRÉ-JOGO
Galo soma uma invencibilidade de 13 jogos.
PRÉ-JOGO
O classificado deste confronto terá pela frente na semifinal quem passar de Grêmio x Internacional.
PRÉ-JOGO
Cruzeiro definido por Artur Jorge: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba; Romero, Gerson e Matheus Pereira; Wesley, Arroyo e Kaio Jorge.
PRÉ-JOGO
Atlético escalado por Eduardo Domínguez: Everson; Alan Franco, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon, Castaño, Fred e Bernard; Cuello e Cassierra.
PRÉ-JOGO
Cruzeiro e Atlético já se enfrentaram quatro vezes nesta temporada; duas vitórias do Galo, uma da Raposa e um empate.
PRÉ-JOGO
O árbitro da partida será Raphael Claus, de São Paulo.
PRÉ-JOGO
Na rodada do fim de semana pelo Brasileirão, o Atlético recebeu o Vitória e venceu por 2x1. Já o Cruzeiro visitou o Vasco e acabou derrotado por 3x1.
PRÉ-JOGO
Este é o quarto duelo entre as duas equipes na história da Copa do Brasil; a Raposa soma duas eliminações para cima do Coelho, mas o Atlético tem um título sobre o maior rival.
PRÉ-JOGO
Na partida de ida, no Mineirão, os times ficaram no empate por 1x1. Quem vencer avança às semifinais e nova igualdade no marcador leva a decisão para disputa de pênaltis.
PRÉ-JOGO
Os termômetros marcam 24°C em Belo Horizonte.
PRÉ-JOGO
Boa noite! É DECISÃO COM CLÁSSICO ESTADUAL! Acompanhe todas as emoções de Atlético x Cruzeiro pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.
Eduardo Domínguez
TECNICO
Everson
Goleiro
Natanael
Defesa
Ruan Tressoldi
Defesa
Vitor Hugo
Defesa
Renan Lodi
Defesa
Alan Franco
Meio-Campo
Kevin Castaño
Meio-Campo
Bernard
Atacante
Fred
Meio-Campo
Tomás Cuello
Atacante
Mateo Cassierra
Atacante
Artur Jorge
TECNICO
Otávio
Goleiro
Fagner
Defesa
Fabrício Bruno
Defesa
Jonathan Jesus
Defesa
Lucas Villalba
Defesa
Lucas Romero
Meio-Campo
Gerson
Meio-Campo
Matheus Pereira
Meio-Campo
Wesley
Atacante
Keny Arroyo
Atacante
Kaio Jorge
Atacante
Raphael Claus (SP)
ÁRBITRO
Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
ASSISTENTE
Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
ASSISTENTE