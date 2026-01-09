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encerrado
Arena MRV Belo Horizonte, Minas Gerais
Atlético-MG Atlético-MG
2 × 1
Cruzeiro Cruzeiro

Quartas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Terça-feira, 01/0921h

Minuto a Minuto: Atlético-MG X Cruzeiro - 01/09/2026

fim

53'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

53'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de clássico! Em grande jogo na Arena MRV, Atlético aproveita o homem a mais, vira o jogo para cima do Cruzeiro e está classificado para semifinal da Copa do Brasil.

amarelo

52'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Fabrício Bruno e mais um de acréscimo.

bola

51'

2ºTEMPO

Cruzeiro vai ficando apenas com a disputa do Brasileirão com esta derrota. Galo vivo nas Copas.

bola

50'

2ºTEMPO

Scarpa bate falta frontal com a canhota e joga à esquerda da meta.

bola

49'

2ºTEMPO

Scarpa finta Romero na frente da área e acaba calçado.

amarelo

48'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Arroyo por cotovelada nas costas de Castaño.

bola

47'

2ºTEMPO

Torcedor do Galo solta a voz na troca de passes.

bola

46'

2ºTEMPO

Artur Jorge coloca Romero na zaga e quer os zagueiros no ataque para buscar o empate.

bola

45'

2ºTEMPO

Sete de acréscimo.

bola

44'

2ºTEMPO

Fred marca seu primeiro gol com a camisa do Galo. Virada atleticana!

gol

43'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO ATLÉTICO!!! Cuello cruza da direita rasteiro no meio da área, Victor Hugo faz o pivô e Fred chuta colocado da meia-lua para virar o jogo!

bola

43'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO ATLÉTICO!!!

bola

42'

2ºTEMPO

NA TRAAAVE!!! Vitor Hugo arremata forte de dentro da área e acerta o pé da trave esquerda de Otávio.

bola

41'

2ºTEMPO

Empate leva decisão da vaga para disputa de pênaltis.

bola

40'

2ºTEMPO

Vitor Hugo se joga firme de carrinho na lateral do meio campo e trava corrida de Arroyo.

bola

39'

2ºTEMPO

Artur Jorge quer uma linha de cinco atrás e três na frente com Neyser isolado no ataque.

bola

38'

2ºTEMPO

Lodi cai dentro da área pela esquerda após disputa pelo alto com Fabrício Bruno e Claus manda seguir.

bola

37'

2ºTEMPO

Cruzeiro todo no seu campo defensivo tirando espaços.

bola

36'

2ºTEMPO

Público: 42.992 torcedores (maior público da Arena no ano).

bola

35'

2ºTEMPO

OTÁÁVIO!!! Minda recebe de Scarpa na meia-lua, bate colocado com a destra e dá trabalho ao goleiro da Raposa.

bola

34'

2ºTEMPO

Artur Jorge preocupado na beira do campo com o posicionamento do time.

bola

33'

2ºTEMPO

Festa alvinegra na Arena. Tudo igual!

gol

32'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO ATLÉTICO!!! Fred acha bela enfiada da meia central para o centro da área, Victor Hugo domina girando e finaliza rasteiro para empatar!

bola

32'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO ATLÉTICO!!!

bola

31'

2ºTEMPO

Scarpa recebe de Reinier na meia central, ajeita para canhota e chuta sem muita força para defesa de Otávio.

bola

30'

2ºTEMPO

Impedimento de Lodi na ponta esquerda no passe de Victor Hugo.

bola

29'

2ºTEMPO

A chuva dá uma trégua na Arena.

bola

28'

2ºTEMPO

Placar agregado: Atlético 1x2 Cruzeiro.

substituicao

27'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Natanael para entrada de Gustavo Scarpa.

amarelo

26'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Minda é acionado pela esquerda do ataque na saída rápida, dá um tapa na frente driblando Romero e sofre falta. Cartão.

bola

25'

2ºTEMPO

Rojas bate falta da meia esquerda para o lado direito da área e Lodi tira de cabeça.

bola

24'

2ºTEMPO

Na próxima rodada do Brasileirão o Atlético visita o São Paulo, já o Cruzeiro recebe o Athletico-PR.

bola

23'

2ºTEMPO

UUHH!!! Escanteio cobrado da direita com força para segunda trave, Lodi domina com espaço na área e bate cruzado com muito perigo!

substituicao

22'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Minda substitui Bernard.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Victor Hugo na vaga de Alan Franco.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Matheus Henrique no lugar de Gerson.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Kaio entra Neyser.

substituicao

19'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Cruzeiro, sai Matheus Pereira entra Rojas.

bola

19'

2ºTEMPO

Cuello recebe perto do bico da área pela esquerda, abre espaço e chuta forte por cima do travessão.

bola

18'

2ºTEMPO

Bernard bate falta da meia direita, Romero raspa de cabeça e Fagner completa.

bola

17'

2ºTEMPO

Torcedor do Galo sobe o volume com a expulsão. A chuva aperta!

vermelho

16'

2ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
CHUVEIRO MAIS CEDO! Cuello avança pela meia direita e cai com a mão no rosto após braço de Villalba acertar. Segundo amarelo e vermelho.

bola

15'

2ºTEMPO

Lodi recebe de Bernard na esquerda da área, cruza muito fechado e Otávio abaixa para defender.

bola

14'

2ºTEMPO

Movimentação no banco atleticano.

amarelo

13'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Sobe amarelo para Natanael por falta em Kenji na lateral.

substituicao

12'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Kenji vem para o jogo no lugar de Wesley.

bola

11'

2ºTEMPO

Romero caído perto do meio campo após bolada no rosto. Tudo bem com ele.

bola

10'

2ºTEMPO

Jogo totalmente aberto neste segundo tempo. É lá e cá!

bola

9'

2ºTEMPO

EEEVERSON!!! Wesley finta Vitão para o fundo da área pela esquerda, finaliza sem ângulo e o goleiro do Galo defende.

bola

8'

2ºTEMPO

NA TRAAAVE!!! Kaio Jorge tenta o cruzamento com a canhota pela esquerda da área, ela sai fechada e pega no ângulo da trave oposta.

bola

7'

2ºTEMPO

UUHH!!! Cuello balança na ponta direita para cima de Villalba, leva para o meio da área e bate de canhota cruzado com muito perigo.

bola

6'

2ºTEMPO

Wesley força drible pela esquerda da área para cima de Vitão, o zagueiro usa o corpo e Everson defende.

bola

5'

2ºTEMPO

Cuello cruza da ponta direita rasteiro no meio da área e Bernard não chega.

bola

4'

2ºTEMPO

Vitão abre bem o compasso no meio da área e intercepta enfiada de Matheus Pereira por dentro.

bola

3'

2ºTEMPO

Matheus Pereira recebe passe da esquerda no meio área, finaliza pressionado e erra o alvo.

bola

2'

2ºTEMPO

Fred prende demais a bola na meia central e perde o lance para Wesley.

bola

2'

2ºTEMPO

Segundo tempo com chuva mais intensa.

bola

1'

2ºTEMPO

O Cruzeiro é o mesmo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Reinier volta no lugar de Cassierra.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola no segundo tempo!

fim

51'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

50'

1ºTEMPO

INCRÍÍÍVEL!!! Cuello ganha de Villalba levando para o fundo da área e rola com açúcar para pequena área. Bernard fecha sozinho, mas fura feio na finalização de pé direito.

bola

49'

1ºTEMPO

SALVA, KAIO JORGE! Cruzamento da esquerda para entrada da pequena área, Cassierra raspa de cabeça tirando do goleiro mas o camisa 19 do Cruzeiro tira em cima da linha!

bola

48'

1ºTEMPO

Bernard recebe ajeitada de cabeça de Cassierra dentro da área, bate colocado, ela pega em Fabrício Bruno e sai.

bola

47'

1ºTEMPO

Cuello cruza da ala direita para o meio da área, João Marcelo domina com a canhota, ela fica rebatida para trás e Otávio defende.

bola

46'

1ºTEMPO

Começa uma chuva fraca na Arena.

bola

45'

1ºTEMPO

Seis de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

Castaño recebe de Cuello dentro da área pela direita, tenta cruzamento de primeira mas Matheus Pereira trava.

bola

43'

1ºTEMPO

Torcedor atleticano apreensivo nas arquibancadas. Vai dando Cruzeiro.

bola

42'

1ºTEMPO

Villalba tenta transição ainda pelo campo defensivo e erra enfiada na esquerda para Wesley.

amarelo

41'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Villalba derruba Natanael no bote errado por baixo e recebe amarelo.

bola

40'

1ºTEMPO

Fred recebe ajeitada curta já dentro da área, finaliza com a destra, ela pega em Romero, Cassierra se estica para tentar chegar mas Otávio fica com ela.

bola

39'

1ºTEMPO

Problema de Jonathan Jesus foi na panturrilha esquerda.

bola

38'

1ºTEMPO

Cruzeiro valoriza a posse de bola no campo de ataque.

bola

37'

1ºTEMPO

Fred recebe passe com espaço pelo meio do ataque, avança levando com a canhota e chuta colocado. Tranquila defesa de Otávio no centro da meta.

bola

36'

1ºTEMPO

Cuello bate da meia direita com a canhota, ela pega na defesa e João Marcelo completa de lado dentro da área.

substituicao

35'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Jonathan Jesus deixa o jogo para entrada de João Marcelo.

bola

34'

1ºTEMPO

Perde e ganha perto do meio campo e ninguém dá nada de graça.

bola

33'

1ºTEMPO

Jonathan Jesus parece estar sentindo; João Marcelo no aquecimento.

bola

32'

1ºTEMPO

Agora a festa é toda azul no setor dos visitantes da Arena.

bola

31'

1ºTEMPO

Principio de confusão na comemoração, mas situação controlada. Cruzeiro na frente!

bola_goal

30'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO CRUZEIRO!!! Kaio Jorge bate forte no ângulo de Everson e abre o placar!

bola

30'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO CRUZEIRO!!!

bola

28'

1ºTEMPO

PÊNALTI PARA O CRUZEIRO! Erro de passe do Atlético ao recuar a jogada, Arroyo toca por elevação para Kaio Jorge na área e Vitão chega deslocando com ombro nas costas do atacante.

bola

27'

1ºTEMPO

Bernard dribla na lateral voltando e sofre falta de Matheus Pereira.

bola

26'

1ºTEMPO

Passes errados: Atlético 6x9 Cruzeiro.

amarelo

25'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Otávio recebe amarelo por reclamação.

bola

24'

1ºTEMPO

UUHH!Bernard bate falta da meia esquerda para o lado direito da área, Cassierra ajeita de cabeça para o lado oposto e Matheus Pereira sobe de cabeça para afastar.

bola

22'

1ºTEMPO

Kaio Jorge cai na lateral após disputa com Fred, mas Claus marca apenas arremesso.

bola

21'

1ºTEMPO

BOLA QUENTE! Arroyo recebe na intermediária central do ataque, experimenta chute de canhota e Everson cai no canto direito para rebater de manchete.

bola

21'

1ºTEMPO

Bola longa para Arroyo no meio campo, Vitor Hugo chega antes e dá um bico de lado.

bola

20'

1ºTEMPO

Empate leva decisão para disputa de pênaltis.

bola

19'

1ºTEMPO

Wesley tenta o drible para cima de Natanael pela esquerda da área, escorrega sozinho e Everson fica com ela.

bola

18'

1ºTEMPO

UUHH!!! Matheus Pereira recebe passe lateral de Romero na frente da área, bate forte de canhota e quase abre o placar na Arena.

bola

17'

1ºTEMPO

Jovem da base atleticana, Vitão vem para o seu sétimo jogo no time profissional.

substituicao

16'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vitão vem para o jogo na vaga de Ruan, lesionado. Na partida de ida o mesmo Ruan saiu após disputa pelo alto com Kaior Jorge.

bola

14'

1ºTEMPO

SENTIU! Ruan caído com a mão na parte de trás da coxa após lance com Kaio Jorge.

bola

13'

1ºTEMPO

Fred tenta chegar na bola espirrada pela intermediária, Fabrício Bruno antecipa e corta de lado.

bola

12'

1ºTEMPO

Bernard recebe na lateral com pouco espaço, tenta chutar nas pernas de Gerson, mas o camisa 8 sai jogando.

bola

11'

1ºTEMPO

Aos pouco o Cruzeiro tenta impor seu jogo de posse no ataque.

bola

10'

1ºTEMPO

Alan Franco parece acompanhar Matheus Pereira individualmente.

bola

9'

1ºTEMPO

Arroyo recebe de Romero na frente da área com espaço, finaliza fraco por baixo e Everson defende.

bola

8'

1ºTEMPO

Cuello é lançado por Alan Franco na ponta direita, invade a área nas costas de Villalba e bate cruzado à esquerda da meta.

bola

7'

1ºTEMPO

Começo forte do Atlético na sua Arena.

bola

6'

1ºTEMPO

OTÁÁÁVIO!!! Cuello cruza da ponta direita por baixo, Jonathan Jesus erra ao tentar rebater e deixa limpa para Bernard. O camisa 11 chega batendo na saída do goleiro que salva o Cruzeiro.

bola

5'

1ºTEMPO

Arroyo recebe enfiada de Wesley na esquerda da área, tenta finalizar de canhota, Vitor Hugo desvia e ela sai.

bola

5'

1ºTEMPO

Atlético perdeu apenas um jogo como mandante na atual temporada.

bola

4'

1ºTEMPO

Torcedor atleticano canta em volume máximo.

bola

3'

1ºTEMPO

NA TRAAAVE!!! Bernard cobra falta do fundo do campo pela esquerda, Cassierra ganha de cabeça e desvia no canto direito. Ela raspa na trave e sai.

bola

2'

1ºTEMPO

Cassierra recebe passe vertical na meia central, tenta drible curto e perde para Fagner.

bola

1'

1ºTEMPO

Atlético de camisa listrada e calção preto, Cruzeiro de azul e branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola na Arena MRV!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Muitos fogos e sinalizadores na Arena.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Baixa de última hora no Atlético; Maycon sentiu no aquecimento e não joga, vem Natanael na lateral direita e Alan Franco joga no meio.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bonita festa do torcedor atleticano nas arquibancadas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Mais de 40 mil ingressos foram vendidos para o clássico de logo mais.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Galo soma uma invencibilidade de 13 jogos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O classificado deste confronto terá pela frente na semifinal quem passar de Grêmio x Internacional.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Cruzeiro definido por Artur Jorge: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba; Romero, Gerson e Matheus Pereira; Wesley, Arroyo e Kaio Jorge.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Atlético escalado por Eduardo Domínguez: Everson; Alan Franco, Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Maycon, Castaño, Fred e Bernard; Cuello e Cassierra.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Cruzeiro e Atlético já se enfrentaram quatro vezes nesta temporada; duas vitórias do Galo, uma da Raposa e um empate.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O árbitro da partida será Raphael Claus, de São Paulo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na rodada do fim de semana pelo Brasileirão, o Atlético recebeu o Vitória e venceu por 2x1. Já o Cruzeiro visitou o Vasco e acabou derrotado por 3x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Este é o quarto duelo entre as duas equipes na história da Copa do Brasil; a Raposa soma duas eliminações para cima do Coelho, mas o Atlético tem um título sobre o maior rival.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na partida de ida, no Mineirão, os times ficaram no empate por 1x1. Quem vencer avança às semifinais e nova igualdade no marcador leva a decisão para disputa de pênaltis.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os termômetros marcam 24°C em Belo Horizonte.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! É DECISÃO COM CLÁSSICO ESTADUAL! Acompanhe todas as emoções de Atlético x Cruzeiro pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Atlético-MG CAM

  • Eduardo Domínguez

    TECNICO

  • Everson

    Goleiro

  • Natanael

    Defesa

  • Ruan Tressoldi

    Defesa

  • Vitor Hugo

    Defesa

  • Renan Lodi

    Defesa

  • Alan Franco

    Meio-Campo

  • Kevin Castaño

    Meio-Campo

  • Bernard

    Atacante

  • Fred

    Meio-Campo

  • Tomás Cuello

    Atacante

  • Mateo Cassierra

    Atacante

Cruzeiro CRU

  • Artur Jorge

    TECNICO

  • Otávio

    Goleiro

  • Fagner

    Defesa

  • Fabrício Bruno

    Defesa

  • Jonathan Jesus

    Defesa

  • Lucas Villalba

    Defesa

  • Lucas Romero

    Meio-Campo

  • Gerson

    Meio-Campo

  • Matheus Pereira

    Meio-Campo

  • Wesley

    Atacante

  • Keny Arroyo

    Atacante

  • Kaio Jorge

    Atacante

  • Raphael Claus (SP)

    ÁRBITRO

  • Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

    ASSISTENTE

  • Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

    ASSISTENTE

Atlético-MG CAM
Cruzeiro CRU

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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