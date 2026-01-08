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encerrado
Maracanã Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Vasco Vasco
0 × 0
Fluminense Fluminense

Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Sábado, 01/0817h30

Minuto a Minuto: Vasco X Fluminense - 01/08/2026

fim

49'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

49'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
FIM DE PAPO! Apita o árbitro. Em duelo truncado, com excesso de faltas e pouca inspiração ofensiva, Fluminense e Vasco ficam no 0 a 0 e decidem tudo no jogo de volta.

amarelo

48'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Spinelli recebe cartão amarelo por falta em Ignácio.

bola

47'

2ºTEMPO

Hulk recebe em posição irregular e o assistente levanta a bandeira, parando a jogada por impedimento.

bola

46'

2ºTEMPO

É a primeira vez nos últimos 10 jogos entre Vasco e Fluminense que a partida termina sem gols.

bola

45'

2ºTEMPO

+4 minutos de acréscimos.

substituicao

44'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Vasco. Sai Andrés Gómez entra Puma Rodríguez.

bola

44'

2ºTEMPO

Rojas cobra a falta rasteira para dentro da área, mas a defesa corta com facilidade.

amarelo

43'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Hércules é amarelado por falta em lance anterior.

bola

42'

2ºTEMPO

Rojas é derrubado por Hércules próximo à grande área. O Vasco ganha falta perigosa.

bola

41'

2ºTEMPO

Cuiabano recebe pela esquerda, tenta drible de caneta em Guga, mas é desarmado e perde a posse.

bola

40'

2ºTEMPO

Cuiabano desperdiça duas tentativas consecutivas de cruzamento. Ambos os lances saíram sem direção e não ofereceram perigo.

bola

39'

2ºTEMPO

Kevin Serna chega atrasado e comete falta em Cuiabano na intermediária ofensiva.

bola

38'

2ºTEMPO

O jogo pode estar morno, mas o espetáculo vem das arquibancadas: torcidas de Vasco e Fluminense não param de cantar e tentam empurrar os times.

bola

37'

2ºTEMPO

O Vasco não parece ter pressa, troca passes no campo de defesa e tenta esticar as bolas no ataque.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Fluminense. Sai John Kennedy entra Hulk.

bola

35'

2ºTEMPO

UUUUHH! Paulo Henrique supera Soteldo e serve Andrés Gómez na área. O atacante finaliza cruzado, mas a bola sobe demais e passa por cima do gol.

bola

34'

2ºTEMPO

O Fluminense chega mais: já são três chutes no alvo, enquanto o Vasco só acertou uma vez.

bola

33'

2ºTEMPO

Kevin Serna busca a infiltração pela direita, mas encontra a defesa vascaína bem postada. O Fluminense é obrigado a recuar e reiniciar a jogada.

bola

32'

2ºTEMPO

Soteldo aciona Martinelli na entrada da área. O volante chapa de direita, mas a bola explode em Cauan Barros.

bola

31'

2ºTEMPO

Fluminense e Vasco trocam passes sem objetividade. Ambos priorizam a defesa.

bola

29'

2ºTEMPO

Nonato desperdiça a cobrança de falta ao errar o passe para Martinelli. Na sequência, o Vasco também erra e devolve a posse ao Fluminense.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Vasco. Sai Adson entra Nuno Moreira.

bola

27'

2ºTEMPO

Hércules arrisca de longe, mas a bola sai sem perigo. A partida perde intensidade e qualidade.

bola

26'

2ºTEMPO

Fôlego renovado! O Fluminense coloca sangue novo em campo para tentar mudar o jogo.

bola

25'

2ºTEMPO

Adson levanta na área, Fábio sai mal e afasta parcialmente. Na sobra, Hércules aparece para finalizar.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e David da lugar a Claudio Spinelli no Gigante da Colina.

substituicao

23'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Vasco promove duas substituições. Jair é trocado por Cauan Barros.

substituicao

22'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
e Jefferson Savarino da lugar a Nonato no Tricolor carioca.

substituicao

22'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Lucho Acosta sai para Soteldo entrar.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Fluminense promove três substituições. Agustín Canobbio é trocado por Kevin Serna.

bola

20'

2ºTEMPO

Cuiabano tabela com Andrés Gómez e cruza mal. Adson hesita em atacar a bola e ela sai em tiro de meta para o Fluminense.

bola

19'

2ºTEMPO

Vale pontuar que o Fluminense não tem nenhum zagueiro reserva disponível para troca. Em caso de necessidade, será preciso improvisar.

bola

18'

2ºTEMPO

O ritmo da partida cai novamente. Vasco e Fluminense alternam a posse, mas abusam dos chutões e pouco criam.

bola

17'

2ºTEMPO

Paulo Henrique avança pela direita e cruza. Andrés Gómez tenta ajeitar de cabeça para David, mas erra e a bola sai em tiro de meta para o Fluminense.

bola

16'

2ºTEMPO

O Vasco retoma a posse, gira a bola na defesa e busca avançar suas linhas para o ataque.

bola

15'

2ºTEMPO

Paulo Henrique tenta o passe em profundidade para Adson na direita, mas a bola corre demais e sai pela linha de fundo.

bola

14'

2ºTEMPO

Cuesta recua mal, coloca Léo Jardim em apuros, mas o goleiro consegue afastar para longe.

bola

13'

2ºTEMPO

Guga levanta na área, John Kennedy disputa de cabeça com Cuesta e pede escanteio. O árbitro marca tiro de meta, mas o replay mostra que a bola desviou e deveria ser escanteio.

bola

12'

2ºTEMPO

O Fluminense tem ligeira vantagem na posse de bola, com 52% contra 48% do Vasco.

bola

11'

2ºTEMPO

O segundo tempo começa mais equilibrado, com menos interrupções por falta e maior qualidade técnica.

bola

10'

2ºTEMPO

UUUUUUHH! QUASE! Paulo Henrique recupera a bola, dispara pela direita e cruza. Igor Rabello falha no corte, Tchê Tchê cabeceia e a bola passa perto, na melhor oportunidade vascaína até agora.

bola

9'

2ºTEMPO

O Fluminense mantém a posse e gira o jogo, embalado pelo apoio da torcida que começa a cantar alto no Maracanã.

bola

8'

2ºTEMPO

UUUUUUHH! LÉO JARDIM! Acosta cobra falta rápida, tabela com Canobbio e aciona John Kennedy. O atacante supera Cuesta e finaliza rasteiro, mas Léo Jardim salva com bela defesa.

amarelo

7'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Agustín Canobbio é amarelado por reclamação.

bola

6'

2ºTEMPO

Canobbio reclama muito com a arbitragem após receber falta na lateral do ataque e nada ser marcado.

bola

5'

2ºTEMPO

Guga cruza fechado pela direita, mas Jair aparece bem para afastar o perigo sem dificuldades.

bola

4'

2ºTEMPO

O Vasco troca passes no meio-campo, mas não consegue transformar a posse em avanço ofensivo.

bola

3'

2ºTEMPO

Andrés Gómez cai no gramado e acusa dores no tornozelo esquerdo, pedindo atendimento médico.

bola

2'

2ºTEMPO

UUUHH! John Kennedy supera Cuesta, cruza rasteiro para trás e encontra Canobbio. O uruguaio domina, mas finaliza mascado e a bola passa perto da meta.

bola

1'

2ºTEMPO

Paulo Henrique avança pela direita, corta para dentro e finaliza de esquerda. Fábio defende sem dificuldades.

substituicao

0'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Substituição no Vasco. Sai Ramon Rique entra Johan Rojas.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
A bola volta a rolar para a etapa final!

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!

bola

46'

1ºTEMPO

Adson cai após disputa com Rabello, mas a arbitragem não vê falta e o Vasco entrega a posse.

bola

45'

1ºTEMPO

+2 minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Adson encontra David com passe enfiado na entrada da área, mas o atacante é cercado por Arana e Ignácio e não consegue finalizar.

bola

43'

1ºTEMPO

O Vasco segue sem conseguir acertar o alvo: até agora, nenhuma finalização foi registrada contra o gol adversário.

bola

42'

1ºTEMPO

Canobbio e John Kennedy tabelam, o atacante finaliza e Léo Jardim salva. A arbitragem erra ao marcar impedimento na sequência do lance.

bola

41'

1ºTEMPO

Savarino levanta escanteio pela esquerda, mas Ramon Rique aparece bem para afastar o perigo.

bola

40'

1ºTEMPO

Cuiabano desvia contra a própria meta, mas Léo Jardim salva e manda para escanteio.

bola

39'

1ºTEMPO

Lucho Acosta conduz pela esquerda, corta para dentro e finaliza. A bola desvia em Cuesta e sai para escanteio do Fluminense.

bola

38'

1ºTEMPO

Mais uma falta paralisa o jogo, Andrés Gómez acerta Guga no meio-campo.

bola

37'

1ºTEMPO

Guga domina pela direita, mas perde para Cuiabano. Na sequência, Ignácio derruba David e corta o contra-ataque.

bola

36'

1ºTEMPO

Boa chance desperdiçada! Savarino recebe lançamento de Acosta, mas erra o domínio e a bola escapa pela linha de fundo.

bola

35'

1ºTEMPO

Andrés Gómez tenta acionar Ramon Rique pela meia-esquerda, mas o passe sai errado e a bola escapa pela lateral.

bola

34'

1ºTEMPO

Guga cai no gramado acusando Paulo Henrique de agressão, mas o árbitro Ramon Abatti Abel manda o lateral se levantar.

bola

33'

1ºTEMPO

UUUUHH! Novo erro do Vasco, dessa vez de Ramon Rique no campo defensivo entrega a bola para Canobbio, que arrisca o chute. Robert Renan bloqueia e evita maior perigo.

bola

32'

1ºTEMPO

UUUUHH! PARA FORA! Quase gol! Canobbio aproveita erro de Cuiabano, tabela com Acosta e chuta rasteiro pela direita. Léo Jardim observa a bola sair.

bola

31'

1ºTEMPO

Partida muito truncada! O Vasco tenta surpreender com velocidade nos passes, mas erra demais.

bola

30'

1ºTEMPO

Cartão no banco! O auxiliar de Zubeldía é advertido por excesso de reclamação.

amarelo

29'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Andrés Gómez comete falta dura em Ignácio e é amarelado.

bola

28'

1ºTEMPO

Sem susto! Escanteio cobrado, bola na área, mas a zaga afasta fácil.

bola

28'

1ºTEMPO

Andrés Gómez dispara pela esquerda, cruza na segunda trave e Guilherme Arana corta para escanteio.

bola

27'

1ºTEMPO

Perde e ganha no meio, nenhum dos times consegue ficar com a bola por muito tempo.

amarelo

26'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão! Lucho Acosta é advertido por entrada forte em Jair.

bola

25'

1ºTEMPO

Clima esquentando! Hércules comete mais uma falta em Tchê Tchê no meio-campo e o jogo fica mais tenso.

bola

24'

1ºTEMPO

Equilíbrio! O Fluminense valoriza a posse e recupera espaço, e o jogo fica parelho após bom início vascaíno.

bola

23'

1ºTEMPO

Robert Renan retorna ao campo com uniforme limpo, enquanto o Vasco mantém a posse trocando passes sem se expor.

bola

22'

1ºTEMPO

O Vasco perde momentaneamente um defensor: Robert Renan, com sangue na camisa, precisa sair para colocar uma nova.

bola

21'

1ºTEMPO

Cuiabano cruza na área, Ignácio falha no corte em dois tempos e a bola volta para o tumulto. Igor Rabello aparece para afastar o perigo.

bola

20'

1ºTEMPO

Tchê Tchê cobra escanteio fechado pela esquerda, mas a defesa corta na primeira trave e afasta o perigo.

bola

19'

1ºTEMPO

David tenta avançar pela ponta esquerda, mas Guga trava a jogada. O Vasco ganha escanteio.

bola

18'

1ºTEMPO

UUUUHH! Savarino recebe na esquerda, corta para dentro e finaliza, mas Léo Jardim faz defesa segura espalmando para o lado, Luciano Acosta ainda tenta nova jogada mas em posição de impedimento.

bola

17'

1ºTEMPO

Robert Renan arrisca o passe longo, Andrés Gómez não consegue escorar para Cuiabano e a jogada termina em lateral para o Fluminense.

bola

16'

1ºTEMPO

O Vasco controla o ritmo da partida, com quase 60% de posse de bola, e dita o jogo diante do Fluminense.

bola

15'

1ºTEMPO

Na cobrança de falta de Cuiabano, Igor Rabello sobe bem e afasta de cabeça. David ainda tenta na sequência, mas cabeceia para fora. Tiro de meta para o Fluminense.

bola

14'

1ºTEMPO

Paulo Henrique é derrubado por Savarino com pisão na intermediária, e o árbitro Ramon Abatti Abel assinala a falta. Vem perigo na área.

bola

13'

1ºTEMPO

Andrés Gómez acelera pela esquerda, mas se atrapalha na condução e Ignácio aproveita para recuperar a bola.

bola

12'

1ºTEMPO

Flu tenta controlar o jogo com posse entre os defensores, mas os erros de passe entregam a bola ao Vasco.

bola

11'

1ºTEMPO

Martinelli encontra Savarino livre na marca do pênalti, mas David chega na hora certa e trava o chute.

bola

10'

1ºTEMPO

FEIO! O árbitro não marca falta em Paulo Henrique, que cai após choque com Canobbio. No lance, o lateral prende a bola com a cabeça, em cena inusitada.

bola

9'

1ºTEMPO

O Fluminense busca aliviar a pressão do Vasco, trocando passes rasteiros para controlar o ritmo do jogo.

bola

8'

1ºTEMPO

Andrés Gómez recebe de Tchê Tchê na ponta esquerda, mas Ignácio corta de carrinho e a bola desvia, virando lateral para o Flu.

bola

7'

1ºTEMPO

Ignácio avança pelo meio costurando a defesa, mas é derrubado por Ramon Rique com falta.

bola

6'

1ºTEMPO

John Kennedy protege bem a bola na área pela direita e finaliza de canhota, mas Fábio defende com segurança.

bola

5'

1ºTEMPO

Adson derruba Lucho Acosta e, na sequência, Hércules volta a parar Tchê Tchê com falta.

bola

4'

1ºTEMPO

Jogo truncado! Tchê Tchê toca para Andrés Gómez e sofre falta de Hércules logo em seguida.

bola

3'

1ºTEMPO

Andrés Gómez arrisca a cobrança rasteira, mas Guga, deitado atrás da barreira, bloqueia o chute. Na sequência Gómez tem outra oportunidade, mas acerta a marcação novamente.

bola

2'

1ºTEMPO

Demora na formação da barreira, enquanto Andrés Gómez e Cuiabano aguardam para a cobrança.

bola

1'

1ºTEMPO

Ramon Rique arrisca da entrada da área, a bola desvia em Ignácio e volta para o Vasco. Tchê Tchê domina, mas é derrubado por Lucho Acosta.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no Maracanã.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogadores em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O árbitro Ramon Abatti Abel será o responsável por conduzir o clássico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Do outro lado, o Fluminense derrotou o Operário-PR e assegurou presença no clássico contra o Vasco.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vale lembrar que o Vasco garantiu vaga nas oitavas da Copa do Brasil ao superar o Paysandu por 4 a 2 no agregado ainda no começo de Maio.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Fluminense retorna da pausa da Copa do Mundo sob pressão: três empates seguidos no Brasileirão geram vaias da torcida, mesmo com a equipe invicta há sete partidas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Vasco busca recuperação, se classificou para as oitavas da Copa Sul-Americana na última quarta-feira em jogo que marcou a primeira vitória do técnico Pedro Emanuel.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RETROSPECTO! Equilíbrio histórico! Em 342 jogos, o Vasco venceu 125 vezes, o Fluminense 115, e 102 terminaram empatados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde, fãs do esporte! Vasco e Fluminense abrem o confronto de oitavas de final da Copa do Brasil 2026 neste sábado, às 17h30, no Maracanã.

Vasco VAS

  • Pedro Emanuel

    TECNICO

  • Léo Jardim

    Goleiro

  • Paulo Henrique

    Defesa

  • Carlos Cuesta

    Defesa

  • Robert Renan

    Defesa

  • Cuiabano

    Defesa

  • Jair

    Meio-Campo

  • Adson

    Atacante

  • Tchê Tchê

    Meio-Campo

  • Ramon Rique

    Meio-Campo

  • Andrés Gómez

    Atacante

  • David

    Atacante

Fluminense FLU

  • Luis Zubeldía

    TECNICO

  • Fábio

    Goleiro

  • Guga

    Defesa

  • Ignácio

    Defesa

  • Igor Rabello

    Defesa

  • Guilherme Arana

    Defesa

  • Martinelli

    Meio-Campo

  • Hércules

    Meio-Campo

  • Lucho Acosta

    Meio-Campo

  • Jefferson Savarino

    Atacante

  • Agustín Canobbio

    Atacante

  • John Kennedy

    Atacante

  • Ramon Abatti Abel (SC)

    ÁRBITRO

  • Guilherme Dias Camilo (MG)

    ASSISTENTE

  • Rafael da Silva Alves (RS)

    ASSISTENTE

Vasco VAS
Fluminense FLU

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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