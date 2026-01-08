Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Sábado, 01/08•17h30
Minuto a Minuto: Vasco X Fluminense - 01/08/2026
49'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
49'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! FIM DE PAPO! Apita o árbitro. Em duelo truncado, com excesso de faltas e pouca inspiração ofensiva, Fluminense e Vasco ficam no 0 a 0 e decidem tudo no jogo de volta.
48'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Spinelli recebe cartão amarelo por falta em Ignácio.
47'
•
2ºTEMPO
Hulk recebe em posição irregular e o assistente levanta a bandeira, parando a jogada por impedimento.
46'
•
2ºTEMPO
É a primeira vez nos últimos 10 jogos entre Vasco e Fluminense que a partida termina sem gols.
45'
•
2ºTEMPO
+4 minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Vasco. Sai Andrés Gómez entra Puma Rodríguez.
44'
•
2ºTEMPO
Rojas cobra a falta rasteira para dentro da área, mas a defesa corta com facilidade.
43'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Hércules é amarelado por falta em lance anterior.
42'
•
2ºTEMPO
Rojas é derrubado por Hércules próximo à grande área. O Vasco ganha falta perigosa.
41'
•
2ºTEMPO
Cuiabano recebe pela esquerda, tenta drible de caneta em Guga, mas é desarmado e perde a posse.
40'
•
2ºTEMPO
Cuiabano desperdiça duas tentativas consecutivas de cruzamento. Ambos os lances saíram sem direção e não ofereceram perigo.
39'
•
2ºTEMPO
Kevin Serna chega atrasado e comete falta em Cuiabano na intermediária ofensiva.
38'
•
2ºTEMPO
O jogo pode estar morno, mas o espetáculo vem das arquibancadas: torcidas de Vasco e Fluminense não param de cantar e tentam empurrar os times.
37'
•
2ºTEMPO
O Vasco não parece ter pressa, troca passes no campo de defesa e tenta esticar as bolas no ataque.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Fluminense. Sai John Kennedy entra Hulk.
35'
•
2ºTEMPO
UUUUHH! Paulo Henrique supera Soteldo e serve Andrés Gómez na área. O atacante finaliza cruzado, mas a bola sobe demais e passa por cima do gol.
34'
•
2ºTEMPO
O Fluminense chega mais: já são três chutes no alvo, enquanto o Vasco só acertou uma vez.
33'
•
2ºTEMPO
Kevin Serna busca a infiltração pela direita, mas encontra a defesa vascaína bem postada. O Fluminense é obrigado a recuar e reiniciar a jogada.
32'
•
2ºTEMPO
Soteldo aciona Martinelli na entrada da área. O volante chapa de direita, mas a bola explode em Cauan Barros.
31'
•
2ºTEMPO
Fluminense e Vasco trocam passes sem objetividade. Ambos priorizam a defesa.
29'
•
2ºTEMPO
Nonato desperdiça a cobrança de falta ao errar o passe para Martinelli. Na sequência, o Vasco também erra e devolve a posse ao Fluminense.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Vasco. Sai Adson entra Nuno Moreira.
27'
•
2ºTEMPO
Hércules arrisca de longe, mas a bola sai sem perigo. A partida perde intensidade e qualidade.
26'
•
2ºTEMPO
Fôlego renovado! O Fluminense coloca sangue novo em campo para tentar mudar o jogo.
25'
•
2ºTEMPO
Adson levanta na área, Fábio sai mal e afasta parcialmente. Na sobra, Hércules aparece para finalizar.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e David da lugar a Claudio Spinelli no Gigante da Colina.
23'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Vasco promove duas substituições. Jair é trocado por Cauan Barros.
22'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO e Jefferson Savarino da lugar a Nonato no Tricolor carioca.
22'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Lucho Acosta sai para Soteldo entrar.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Fluminense promove três substituições. Agustín Canobbio é trocado por Kevin Serna.
20'
•
2ºTEMPO
Cuiabano tabela com Andrés Gómez e cruza mal. Adson hesita em atacar a bola e ela sai em tiro de meta para o Fluminense.
19'
•
2ºTEMPO
Vale pontuar que o Fluminense não tem nenhum zagueiro reserva disponível para troca. Em caso de necessidade, será preciso improvisar.
18'
•
2ºTEMPO
O ritmo da partida cai novamente. Vasco e Fluminense alternam a posse, mas abusam dos chutões e pouco criam.
17'
•
2ºTEMPO
Paulo Henrique avança pela direita e cruza. Andrés Gómez tenta ajeitar de cabeça para David, mas erra e a bola sai em tiro de meta para o Fluminense.
16'
•
2ºTEMPO
O Vasco retoma a posse, gira a bola na defesa e busca avançar suas linhas para o ataque.
15'
•
2ºTEMPO
Paulo Henrique tenta o passe em profundidade para Adson na direita, mas a bola corre demais e sai pela linha de fundo.
14'
•
2ºTEMPO
Cuesta recua mal, coloca Léo Jardim em apuros, mas o goleiro consegue afastar para longe.
13'
•
2ºTEMPO
Guga levanta na área, John Kennedy disputa de cabeça com Cuesta e pede escanteio. O árbitro marca tiro de meta, mas o replay mostra que a bola desviou e deveria ser escanteio.
12'
•
2ºTEMPO
O Fluminense tem ligeira vantagem na posse de bola, com 52% contra 48% do Vasco.
11'
•
2ºTEMPO
O segundo tempo começa mais equilibrado, com menos interrupções por falta e maior qualidade técnica.
10'
•
2ºTEMPO
UUUUUUHH! QUASE! Paulo Henrique recupera a bola, dispara pela direita e cruza. Igor Rabello falha no corte, Tchê Tchê cabeceia e a bola passa perto, na melhor oportunidade vascaína até agora.
9'
•
2ºTEMPO
O Fluminense mantém a posse e gira o jogo, embalado pelo apoio da torcida que começa a cantar alto no Maracanã.
8'
•
2ºTEMPO
UUUUUUHH! LÉO JARDIM! Acosta cobra falta rápida, tabela com Canobbio e aciona John Kennedy. O atacante supera Cuesta e finaliza rasteiro, mas Léo Jardim salva com bela defesa.
7'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Agustín Canobbio é amarelado por reclamação.
6'
•
2ºTEMPO
Canobbio reclama muito com a arbitragem após receber falta na lateral do ataque e nada ser marcado.
5'
•
2ºTEMPO
Guga cruza fechado pela direita, mas Jair aparece bem para afastar o perigo sem dificuldades.
4'
•
2ºTEMPO
O Vasco troca passes no meio-campo, mas não consegue transformar a posse em avanço ofensivo.
3'
•
2ºTEMPO
Andrés Gómez cai no gramado e acusa dores no tornozelo esquerdo, pedindo atendimento médico.
2'
•
2ºTEMPO
UUUHH! John Kennedy supera Cuesta, cruza rasteiro para trás e encontra Canobbio. O uruguaio domina, mas finaliza mascado e a bola passa perto da meta.
1'
•
2ºTEMPO
Paulo Henrique avança pela direita, corta para dentro e finaliza de esquerda. Fábio defende sem dificuldades.
0'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Substituição no Vasco. Sai Ramon Rique entra Johan Rojas.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! A bola volta a rolar para a etapa final!
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim da primeira etapa, vamos para o intervalo!
46'
•
1ºTEMPO
Adson cai após disputa com Rabello, mas a arbitragem não vê falta e o Vasco entrega a posse.
45'
•
1ºTEMPO
+2 minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Adson encontra David com passe enfiado na entrada da área, mas o atacante é cercado por Arana e Ignácio e não consegue finalizar.
43'
•
1ºTEMPO
O Vasco segue sem conseguir acertar o alvo: até agora, nenhuma finalização foi registrada contra o gol adversário.
42'
•
1ºTEMPO
Canobbio e John Kennedy tabelam, o atacante finaliza e Léo Jardim salva. A arbitragem erra ao marcar impedimento na sequência do lance.
41'
•
1ºTEMPO
Savarino levanta escanteio pela esquerda, mas Ramon Rique aparece bem para afastar o perigo.
40'
•
1ºTEMPO
Cuiabano desvia contra a própria meta, mas Léo Jardim salva e manda para escanteio.
39'
•
1ºTEMPO
Lucho Acosta conduz pela esquerda, corta para dentro e finaliza. A bola desvia em Cuesta e sai para escanteio do Fluminense.
38'
•
1ºTEMPO
Mais uma falta paralisa o jogo, Andrés Gómez acerta Guga no meio-campo.
37'
•
1ºTEMPO
Guga domina pela direita, mas perde para Cuiabano. Na sequência, Ignácio derruba David e corta o contra-ataque.
36'
•
1ºTEMPO
Boa chance desperdiçada! Savarino recebe lançamento de Acosta, mas erra o domínio e a bola escapa pela linha de fundo.
35'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez tenta acionar Ramon Rique pela meia-esquerda, mas o passe sai errado e a bola escapa pela lateral.
34'
•
1ºTEMPO
Guga cai no gramado acusando Paulo Henrique de agressão, mas o árbitro Ramon Abatti Abel manda o lateral se levantar.
33'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Novo erro do Vasco, dessa vez de Ramon Rique no campo defensivo entrega a bola para Canobbio, que arrisca o chute. Robert Renan bloqueia e evita maior perigo.
32'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! PARA FORA! Quase gol! Canobbio aproveita erro de Cuiabano, tabela com Acosta e chuta rasteiro pela direita. Léo Jardim observa a bola sair.
31'
•
1ºTEMPO
Partida muito truncada! O Vasco tenta surpreender com velocidade nos passes, mas erra demais.
30'
•
1ºTEMPO
Cartão no banco! O auxiliar de Zubeldía é advertido por excesso de reclamação.
29'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Andrés Gómez comete falta dura em Ignácio e é amarelado.
28'
•
1ºTEMPO
Sem susto! Escanteio cobrado, bola na área, mas a zaga afasta fácil.
28'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez dispara pela esquerda, cruza na segunda trave e Guilherme Arana corta para escanteio.
27'
•
1ºTEMPO
Perde e ganha no meio, nenhum dos times consegue ficar com a bola por muito tempo.
26'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão! Lucho Acosta é advertido por entrada forte em Jair.
25'
•
1ºTEMPO
Clima esquentando! Hércules comete mais uma falta em Tchê Tchê no meio-campo e o jogo fica mais tenso.
24'
•
1ºTEMPO
Equilíbrio! O Fluminense valoriza a posse e recupera espaço, e o jogo fica parelho após bom início vascaíno.
23'
•
1ºTEMPO
Robert Renan retorna ao campo com uniforme limpo, enquanto o Vasco mantém a posse trocando passes sem se expor.
22'
•
1ºTEMPO
O Vasco perde momentaneamente um defensor: Robert Renan, com sangue na camisa, precisa sair para colocar uma nova.
21'
•
1ºTEMPO
Cuiabano cruza na área, Ignácio falha no corte em dois tempos e a bola volta para o tumulto. Igor Rabello aparece para afastar o perigo.
20'
•
1ºTEMPO
Tchê Tchê cobra escanteio fechado pela esquerda, mas a defesa corta na primeira trave e afasta o perigo.
19'
•
1ºTEMPO
David tenta avançar pela ponta esquerda, mas Guga trava a jogada. O Vasco ganha escanteio.
18'
•
1ºTEMPO
UUUUHH! Savarino recebe na esquerda, corta para dentro e finaliza, mas Léo Jardim faz defesa segura espalmando para o lado, Luciano Acosta ainda tenta nova jogada mas em posição de impedimento.
17'
•
1ºTEMPO
Robert Renan arrisca o passe longo, Andrés Gómez não consegue escorar para Cuiabano e a jogada termina em lateral para o Fluminense.
16'
•
1ºTEMPO
O Vasco controla o ritmo da partida, com quase 60% de posse de bola, e dita o jogo diante do Fluminense.
15'
•
1ºTEMPO
Na cobrança de falta de Cuiabano, Igor Rabello sobe bem e afasta de cabeça. David ainda tenta na sequência, mas cabeceia para fora. Tiro de meta para o Fluminense.
14'
•
1ºTEMPO
Paulo Henrique é derrubado por Savarino com pisão na intermediária, e o árbitro Ramon Abatti Abel assinala a falta. Vem perigo na área.
13'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez acelera pela esquerda, mas se atrapalha na condução e Ignácio aproveita para recuperar a bola.
12'
•
1ºTEMPO
Flu tenta controlar o jogo com posse entre os defensores, mas os erros de passe entregam a bola ao Vasco.
11'
•
1ºTEMPO
Martinelli encontra Savarino livre na marca do pênalti, mas David chega na hora certa e trava o chute.
10'
•
1ºTEMPO
FEIO! O árbitro não marca falta em Paulo Henrique, que cai após choque com Canobbio. No lance, o lateral prende a bola com a cabeça, em cena inusitada.
9'
•
1ºTEMPO
O Fluminense busca aliviar a pressão do Vasco, trocando passes rasteiros para controlar o ritmo do jogo.
8'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez recebe de Tchê Tchê na ponta esquerda, mas Ignácio corta de carrinho e a bola desvia, virando lateral para o Flu.
7'
•
1ºTEMPO
Ignácio avança pelo meio costurando a defesa, mas é derrubado por Ramon Rique com falta.
6'
•
1ºTEMPO
John Kennedy protege bem a bola na área pela direita e finaliza de canhota, mas Fábio defende com segurança.
5'
•
1ºTEMPO
Adson derruba Lucho Acosta e, na sequência, Hércules volta a parar Tchê Tchê com falta.
4'
•
1ºTEMPO
Jogo truncado! Tchê Tchê toca para Andrés Gómez e sofre falta de Hércules logo em seguida.
3'
•
1ºTEMPO
Andrés Gómez arrisca a cobrança rasteira, mas Guga, deitado atrás da barreira, bloqueia o chute. Na sequência Gómez tem outra oportunidade, mas acerta a marcação novamente.
2'
•
1ºTEMPO
Demora na formação da barreira, enquanto Andrés Gómez e Cuiabano aguardam para a cobrança.
1'
•
1ºTEMPO
Ramon Rique arrisca da entrada da área, a bola desvia em Ignácio e volta para o Vasco. Tchê Tchê domina, mas é derrubado por Lucho Acosta.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! AUTORIZA O ÁRBITRO! A bola está rolando no Maracanã.
PRÉ-JOGO
Equipes perfiladas! O Hino Nacional é executado.
PRÉ-JOGO
Jogadores em campo.
PRÉ-JOGO
O árbitro Ramon Abatti Abel será o responsável por conduzir o clássico.
PRÉ-JOGO
Do outro lado, o Fluminense derrotou o Operário-PR e assegurou presença no clássico contra o Vasco.
PRÉ-JOGO
Vale lembrar que o Vasco garantiu vaga nas oitavas da Copa do Brasil ao superar o Paysandu por 4 a 2 no agregado ainda no começo de Maio.
PRÉ-JOGO
O Fluminense retorna da pausa da Copa do Mundo sob pressão: três empates seguidos no Brasileirão geram vaias da torcida, mesmo com a equipe invicta há sete partidas.
PRÉ-JOGO
Vasco busca recuperação, se classificou para as oitavas da Copa Sul-Americana na última quarta-feira em jogo que marcou a primeira vitória do técnico Pedro Emanuel.
PRÉ-JOGO
RETROSPECTO! Equilíbrio histórico! Em 342 jogos, o Vasco venceu 125 vezes, o Fluminense 115, e 102 terminaram empatados.
PRÉ-JOGO
Boa tarde, fãs do esporte! Vasco e Fluminense abrem o confronto de oitavas de final da Copa do Brasil 2026 neste sábado, às 17h30, no Maracanã.
Pedro Emanuel
TECNICO
Léo Jardim
Goleiro
Paulo Henrique
Defesa
Carlos Cuesta
Defesa
Robert Renan
Defesa
Cuiabano
Defesa
Jair
Meio-Campo
Adson
Atacante
Tchê Tchê
Meio-Campo
Ramon Rique
Meio-Campo
Andrés Gómez
Atacante
David
Atacante
Luis Zubeldía
TECNICO
Fábio
Goleiro
Guga
Defesa
Ignácio
Defesa
Igor Rabello
Defesa
Guilherme Arana
Defesa
Martinelli
Meio-Campo
Hércules
Meio-Campo
Lucho Acosta
Meio-Campo
Jefferson Savarino
Atacante
Agustín Canobbio
Atacante
John Kennedy
Atacante
Ramon Abatti Abel (SC)
ÁRBITRO
Guilherme Dias Camilo (MG)
ASSISTENTE
Rafael da Silva Alves (RS)
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