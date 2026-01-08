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encerrado
Vila Viva Sorte Santos, São Paulo
Santos Santos
0 × 0
Remo Remo

Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Sábado, 01/0821h

Minuto a Minuto: Santos X Remo - 01/08/2026

fim

53'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

53'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de papo na Vila Belmiro! Santos e Remo ficam no empate e deixam para decidir a vaga das quartas da Copa do Brasil no Pará.

bola

52'

2ºTEMPO

Jajá arranca no contra-ataque e é parado por falta de Rony.

bola

51'

2ºTEMPO

Santos tenta a última pressão.

bola

50'

2ºTEMPO

O cruzamento de Escobar na área e Marcelo Rangel sai da meta para agarrar a bola.

substituicao

49'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
A mudança do Remo, Matheus Alexandre entra e sai Pikachu.

amarelo

48'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Neymar comete a falta no meio campo e leva o amarelo.

bola

47'

2ºTEMPO

VAMOS ATÉ 53! Serão mais oito minutos neste segundo tempo.

substituicao

46'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Rony também em campo para a saída de Barreal.

substituicao

45'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Verissimo fica sentindo e vem Frias para o seu lugar.

amarelo

44'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Edson.

bola

43'

2ºTEMPO

A cobrança fechada de Neymar e o goleiro Marcelo Rangel defende firme sem dar rebote.

bola

42'

2ºTEMPO

Caballero leva a falta na esquerda, Santos pressiona na bola aérea.

bola

41'

2ºTEMPO

TRAVA! Neymar despeja a bola na área, a sobra fica com Barreal que chuta em cima da zaga.

bola

40'

2ºTEMPO

Neymar sofre a falta pela direita e tem a chance de jogar a bola na área.

bola

39'

2ºTEMPO

Tudo bem com o goleiro santista.

bola

38'

2ºTEMPO

Gabriel Brazão é atendido, jogo parado.

bola

37'

2ºTEMPO

O jogo da volta acontece na próxima terça-feira no Pará.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alteração no time paraense tem Edson na vaga de Picco.

bola

35'

2ºTEMPO

Vitor Bueno no contra-ataque, João Ananias vai de carrinho e corta para lateral.

bola

34'

2ºTEMPO

Pikachu tenta sair jogando e sofre a falta de Barreal.

bola

32'

2ºTEMPO

Escobar despeja a bola na área, Thaciano não chega e a bola sai.

substituicao

31'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Peixe, Thaciano entra no lugar de Gabigol.

substituicao

30'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Vitor Bueno substitui Zé Ricardo.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
A troca no Remo tem Gabriel Taliari na vaga de Manga.

bola

28'

2ºTEMPO

Gabriel Barbosa disputa a bola dentro da área e a zaga tira para escanteio.

amarelo

27'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Alef Manga atinge Verissimo e leva o amarelo.

bola

26'

2ºTEMPO

QUE CHANCE! Neymar tem o domínio no meio da área, procura o chute e acaba interceptado por Mayk.

bola

25'

2ºTEMPO

Neymar busca Barreal na área e a defesa tira o perigo.

bola

24'

2ºTEMPO

Neymar é parado com falta por Zé Welison.

bola

23'

2ºTEMPO

PRA FORA! Gabriel Barbosa recebe pela esquerda e solta a pancada à esquerda do gol!

bola

22'

2ºTEMPO

QUE PANCADA! A bola alçada na grande área, a zaga tira parcial e na sobra Alef Manga enche o pé, a bola vai por cima do gol!

bola

21'

2ºTEMPO

Pikachu vai cobrar a falta na área.

bola

20'

2ºTEMPO

Marcelinho sofre a falta na meia direita.

bola

19'

2ºTEMPO

Remo esfria o jogo e troca passes.

bola

18'

2ºTEMPO

A bola alçada na área, Neymar desvia e a bola sai sem perigo.

bola

17'

2ºTEMPO

Jogos encerrados pela Copa do Brasil: Vasco 0x0 Fluminense e Atlético-MG 0x0 Juventude.

bola

16'

2ºTEMPO

FIRME, RANGEL! Verissimo cabeceia o cruzamento no chão e o goleiro defende com segurança!

bola

15'

2ºTEMPO

Gabriel Bontempo tenta o drible na entrada da área e é desarmado por Zé Welison.

bola

13'

2ºTEMPO

Gabriel Barbosa erra o passe no contra-ataque para Cabellero.

bola

12'

2ºTEMPO

NÃO VALEU! A cobrança de escanteio de Neymar, Gabigol finaliza de canhota e manda no gol. Mas, auxiliar ergue a bandeira e marca a saída de bola na cobrança do córner.

bola

11'

2ºTEMPO

Escanteio para o Santos.

bola

10'

2ºTEMPO

SUBIU A BANDEIRA! Alef Manga recebe no ataque e chuta em cima de Brazão, mas jogada estava parada por impedimento.

bola

8'

2ºTEMPO

Depois de atendimento para Marcelinho, a partida recomeça na Vila.

bola

7'

2ºTEMPO

O jogo da volta acontece na próxima terça-feira no Pará.

amarelo

6'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Escobar recebe o amarelo por falta em Marcelinho.

bola

5'

2ºTEMPO

LONGE! Gabriel Barbosa recebe na área e finaliza torto sobre o gol!

bola

4'

2ºTEMPO

Gabriel Bontempo arrisca de fora da área e a bola explode na marcação.

bola

3'

2ºTEMPO

Gabriel Menino exagera no cruzamento e a bola vai para fora.

bola

2'

2ºTEMPO

Remo retorna com a mesma formação.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
E Rollheiser é substituído por Caballero.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Cuca troca Igor Vinicius por Gabriel Menino.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Começa o segundo tempo.

fim

50'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Termina a primeira etapa.

bola

49'

1ºTEMPO

DEFENDEU, RANGEL! Barreal recebe de Neymar pela esquerda da área, chuta cruzado e o goleiro faz a defesa!

bola

48'

1ºTEMPO

UUHH!! Barreal domina dentro da área, bate mascado pela marcação e manda sobre o gol!

amarelo

47'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Matheus Felipe segura a camisa de Gabigol e recebe o amarelo.

bola

45'

1ºTEMPO

Gabigol também é pego em posição irregular.

bola

44'

1ºTEMPO

Jajá tenta o avanço pelo meio acaba desarmado por Bontempo.

bola

43'

1ºTEMPO

Cinco minutos de acréscimo.

bola

42'

1ºTEMPO

Pikachu despeja a bola na área e o auxiliar pega impedimento de Manga.

bola

41'

1ºTEMPO

A partida recomeça, tudo certo com Ananias.

bola

40'

1ºTEMPO

Jogadores santistas pedem o vermelho.

amarelo

39'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Árbitro aplica o amarelo para Zé Ricardo.

bola

38'

1ºTEMPO

Zé Ricardo acerta João Ananias no rosto, falta.

bola

37'

1ºTEMPO

Neymar tenta o drible em Marllon, o zagueiro protege e a bola fica com o goleiro Rangel.

bola

36'

1ºTEMPO

Finalizações: Santos 7x1 Remo.

bola

34'

1ºTEMPO

Gabigol avança pela direita e ergue a bola na área, Matheus Felipe afasta.

bola

33'

1ºTEMPO

Jogo encerrado pela Copa do Brasil: Atlético-MG 0x0 Juventude.

bola

32'

1ºTEMPO

A jogada ensaiada sai errado e o time da casa perde a chance de jogar a bola na área.

bola

31'

1ºTEMPO

Peixe tem a falta na meia esquerda.

bola

30'

1ºTEMPO

QUASE! Neymar cobra o córner na primeira trave, Verissimo desvia e a bola bate na trave, Gabriel Barbosa tenta encostar na bola na pequena área e deixa a bola passar.

bola

29'

1ºTEMPO

Escanteio para o Santos.

bola

27'

1ºTEMPO

Rollheiser no toque na direita para Igor Vinicius, Jajá impede e tira.

bola

26'

1ºTEMPO

Alef Manga tenta o passe e acaba interceptado por Verissimo.

bola

25'

1ºTEMPO

Barreal finaliza da entrada da área, a bola desvia em Marcelinho fica nas mãos de Rangel.

bola

24'

1ºTEMPO

Neymar perde a bola no contra-ataque.

bola

23'

1ºTEMPO

Verissimo recua para Brazão e o goleiro alivia com o chutão.

bola

22'

1ºTEMPO

Jajá carrega pelo lado esquerdo, despeja a bola na área e novamente a zaga santista tira.

bola

21'

1ºTEMPO

Resultado da Copa do Brasil: Vasco 0x0 Fluminense.

bola

20'

1ºTEMPO

O passe de Zé Ricardo na direita e Escobar faz a interceptação.

amarelo

19'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Rollheiser.

bola

18'

1ºTEMPO

Jajá coloca a bola na frente e Rollheiser faz a falta.

bola

17'

1ºTEMPO

Mayk avança pela esquerda, manda rasteiro na área e Escobar corta.

bola

15'

1ºTEMPO

Posse de bola: Santos 58% x 42% Remo.

bola

14'

1ºTEMPO

MARCELO RANGEL! Neymar cruza fechado da esquerda e o goleiro salva o time paraense.

bola

13'

1ºTEMPO

Rollheiser desce pela direita e cruza, a bola passa por toda área.

bola

12'

1ºTEMPO

Barreal encontra Neymar na área e o atacante cabeceia torto sobre o gol.

bola

11'

1ºTEMPO

O cruzamento Pikachu vai direto nas mãos de Brazão.

bola

10'

1ºTEMPO

Na cobrança de Pikachu na área, a zaga tira com Rollheiser.

bola

9'

1ºTEMPO

Escanteio para o Remo.

bola

8'

1ºTEMPO

NO POSTE! A finalização forte de fora da área por Jajá, Brazão encosta na bola e depois ela bate no travessão!

bola

7'

1ºTEMPO

Alef Manga não consegue o domínio na área e João Ananias afasta.

bola

6'

1ºTEMPO

NA TRAVEEE!!! A tabela de Neymar na área, Barreal ajeita e Gabriel Barosa bate cruzado para explodir a bola no travessão!

bola

5'

1ºTEMPO

O camisa 10 se levanta, tudo ok com ele.

bola

4'

1ºTEMPO

Neymar fica caído no campo após falta de Zé Welison.

bola

3'

1ºTEMPO

Gabriel Barbosa recebe na área e finaliza para defesa de Marcelo Rangel!

bola

2'

1ºTEMPO

Neymar é parado com falta por Pikachu.

bola

1'

1ºTEMPO

Bruno Arleu de Araújo é o árbitro do jogo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola na Vila Belmiro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Encerrado o Hino Nacional Brasileiro, vai começar o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; José Welison, Picco, Zé Ricardo e Yago Pikachu; Alef Manga e Jajá.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Verissimo, João Ananias e Escobar; Gabriel Bontempo, Oliva, Barreal e Rollheiser; Neymar e Gabriel Barbosa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times escalados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o Remo está na vice-lanterna do Brasileiro, mas foca suas atenções para chegar nas quartas da Copa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Peixe está classificado na Copa Sul-Americana e agora busca avançar também na Copa do Brasil. Neymar está confirmado e começa jogando hoje.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite, torcedores! A partir das 21h, siga as emoções de Santos x Remo pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.

Santos SAN

  • Cuca

    TECNICO

  • Gabriel Brazão

    Goleiro

  • Igor Vinícius

    Defesa

  • Lucas Veríssimo

    Defesa

  • João Ananias

    Defesa

  • Gonzalo Escobar

    Defesa

  • Gabriel Bontempo

    Meio-Campo

  • Christian Oliva

    Meio-Campo

  • Álvaro Barreal

    Meio-Campo

  • Benja Rollheiser

    Atacante

  • Neymar Jr

    Atacante

  • Gabriel Barbosa

    Atacante

Remo REM

  • Leonardo Condé

    TECNICO

  • Marcelo Rangel

    Goleiro

  • Marcelinho

    Defesa

  • Marllon

    Defesa

  • Matheus Felipe

    Defesa

  • Mayk

    Defesa

  • Leonel Picco

    Meio-Campo

  • Zé Welison

    Meio-Campo

  • Zé Ricardo

    Meio-Campo

  • Yago Pikachu

    Meio-Campo

  • Jajá

    Atacante

  • Alef Manga

    Atacante

  • Bruno Arleu de Araújo (RJ)

    ÁRBITRO

  • Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

    ASSISTENTE

  • Luiz Claudio Regazone (RJ)

    ASSISTENTE

Santos SAN
Remo REM

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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