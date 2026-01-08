Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Sábado, 01/08•21h
Minuto a Minuto: Santos X Remo - 01/08/2026
53'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
53'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de papo na Vila Belmiro! Santos e Remo ficam no empate e deixam para decidir a vaga das quartas da Copa do Brasil no Pará.
52'
•
2ºTEMPO
Jajá arranca no contra-ataque e é parado por falta de Rony.
51'
•
2ºTEMPO
Santos tenta a última pressão.
50'
•
2ºTEMPO
O cruzamento de Escobar na área e Marcelo Rangel sai da meta para agarrar a bola.
49'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO A mudança do Remo, Matheus Alexandre entra e sai Pikachu.
48'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Neymar comete a falta no meio campo e leva o amarelo.
47'
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2ºTEMPO
VAMOS ATÉ 53! Serão mais oito minutos neste segundo tempo.
46'
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2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Rony também em campo para a saída de Barreal.
45'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Verissimo fica sentindo e vem Frias para o seu lugar.
44'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Edson.
43'
•
2ºTEMPO
A cobrança fechada de Neymar e o goleiro Marcelo Rangel defende firme sem dar rebote.
42'
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2ºTEMPO
Caballero leva a falta na esquerda, Santos pressiona na bola aérea.
41'
•
2ºTEMPO
TRAVA! Neymar despeja a bola na área, a sobra fica com Barreal que chuta em cima da zaga.
40'
•
2ºTEMPO
Neymar sofre a falta pela direita e tem a chance de jogar a bola na área.
39'
•
2ºTEMPO
Tudo bem com o goleiro santista.
38'
•
2ºTEMPO
Gabriel Brazão é atendido, jogo parado.
37'
•
2ºTEMPO
O jogo da volta acontece na próxima terça-feira no Pará.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alteração no time paraense tem Edson na vaga de Picco.
35'
•
2ºTEMPO
Vitor Bueno no contra-ataque, João Ananias vai de carrinho e corta para lateral.
34'
•
2ºTEMPO
Pikachu tenta sair jogando e sofre a falta de Barreal.
32'
•
2ºTEMPO
Escobar despeja a bola na área, Thaciano não chega e a bola sai.
31'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Peixe, Thaciano entra no lugar de Gabigol.
30'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Vitor Bueno substitui Zé Ricardo.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO A troca no Remo tem Gabriel Taliari na vaga de Manga.
28'
•
2ºTEMPO
Gabriel Barbosa disputa a bola dentro da área e a zaga tira para escanteio.
27'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Alef Manga atinge Verissimo e leva o amarelo.
26'
•
2ºTEMPO
QUE CHANCE! Neymar tem o domínio no meio da área, procura o chute e acaba interceptado por Mayk.
25'
•
2ºTEMPO
Neymar busca Barreal na área e a defesa tira o perigo.
24'
•
2ºTEMPO
Neymar é parado com falta por Zé Welison.
23'
•
2ºTEMPO
PRA FORA! Gabriel Barbosa recebe pela esquerda e solta a pancada à esquerda do gol!
22'
•
2ºTEMPO
QUE PANCADA! A bola alçada na grande área, a zaga tira parcial e na sobra Alef Manga enche o pé, a bola vai por cima do gol!
21'
•
2ºTEMPO
Pikachu vai cobrar a falta na área.
20'
•
2ºTEMPO
Marcelinho sofre a falta na meia direita.
19'
•
2ºTEMPO
Remo esfria o jogo e troca passes.
18'
•
2ºTEMPO
A bola alçada na área, Neymar desvia e a bola sai sem perigo.
17'
•
2ºTEMPO
Jogos encerrados pela Copa do Brasil: Vasco 0x0 Fluminense e Atlético-MG 0x0 Juventude.
16'
•
2ºTEMPO
FIRME, RANGEL! Verissimo cabeceia o cruzamento no chão e o goleiro defende com segurança!
15'
•
2ºTEMPO
Gabriel Bontempo tenta o drible na entrada da área e é desarmado por Zé Welison.
13'
•
2ºTEMPO
Gabriel Barbosa erra o passe no contra-ataque para Cabellero.
12'
•
2ºTEMPO
NÃO VALEU! A cobrança de escanteio de Neymar, Gabigol finaliza de canhota e manda no gol. Mas, auxiliar ergue a bandeira e marca a saída de bola na cobrança do córner.
11'
•
2ºTEMPO
Escanteio para o Santos.
10'
•
2ºTEMPO
SUBIU A BANDEIRA! Alef Manga recebe no ataque e chuta em cima de Brazão, mas jogada estava parada por impedimento.
8'
•
2ºTEMPO
Depois de atendimento para Marcelinho, a partida recomeça na Vila.
7'
•
2ºTEMPO
O jogo da volta acontece na próxima terça-feira no Pará.
6'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Escobar recebe o amarelo por falta em Marcelinho.
5'
•
2ºTEMPO
LONGE! Gabriel Barbosa recebe na área e finaliza torto sobre o gol!
4'
•
2ºTEMPO
Gabriel Bontempo arrisca de fora da área e a bola explode na marcação.
3'
•
2ºTEMPO
Gabriel Menino exagera no cruzamento e a bola vai para fora.
2'
•
2ºTEMPO
Remo retorna com a mesma formação.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO E Rollheiser é substituído por Caballero.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Cuca troca Igor Vinicius por Gabriel Menino.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Começa o segundo tempo.
50'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Termina a primeira etapa.
49'
•
1ºTEMPO
DEFENDEU, RANGEL! Barreal recebe de Neymar pela esquerda da área, chuta cruzado e o goleiro faz a defesa!
48'
•
1ºTEMPO
UUHH!! Barreal domina dentro da área, bate mascado pela marcação e manda sobre o gol!
47'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Matheus Felipe segura a camisa de Gabigol e recebe o amarelo.
45'
•
1ºTEMPO
Gabigol também é pego em posição irregular.
44'
•
1ºTEMPO
Jajá tenta o avanço pelo meio acaba desarmado por Bontempo.
43'
•
1ºTEMPO
Cinco minutos de acréscimo.
42'
•
1ºTEMPO
Pikachu despeja a bola na área e o auxiliar pega impedimento de Manga.
41'
•
1ºTEMPO
A partida recomeça, tudo certo com Ananias.
40'
•
1ºTEMPO
Jogadores santistas pedem o vermelho.
39'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Árbitro aplica o amarelo para Zé Ricardo.
38'
•
1ºTEMPO
Zé Ricardo acerta João Ananias no rosto, falta.
37'
•
1ºTEMPO
Neymar tenta o drible em Marllon, o zagueiro protege e a bola fica com o goleiro Rangel.
36'
•
1ºTEMPO
Finalizações: Santos 7x1 Remo.
34'
•
1ºTEMPO
Gabigol avança pela direita e ergue a bola na área, Matheus Felipe afasta.
33'
•
1ºTEMPO
Jogo encerrado pela Copa do Brasil: Atlético-MG 0x0 Juventude.
32'
•
1ºTEMPO
A jogada ensaiada sai errado e o time da casa perde a chance de jogar a bola na área.
31'
•
1ºTEMPO
Peixe tem a falta na meia esquerda.
30'
•
1ºTEMPO
QUASE! Neymar cobra o córner na primeira trave, Verissimo desvia e a bola bate na trave, Gabriel Barbosa tenta encostar na bola na pequena área e deixa a bola passar.
29'
•
1ºTEMPO
Escanteio para o Santos.
27'
•
1ºTEMPO
Rollheiser no toque na direita para Igor Vinicius, Jajá impede e tira.
26'
•
1ºTEMPO
Alef Manga tenta o passe e acaba interceptado por Verissimo.
25'
•
1ºTEMPO
Barreal finaliza da entrada da área, a bola desvia em Marcelinho fica nas mãos de Rangel.
24'
•
1ºTEMPO
Neymar perde a bola no contra-ataque.
23'
•
1ºTEMPO
Verissimo recua para Brazão e o goleiro alivia com o chutão.
22'
•
1ºTEMPO
Jajá carrega pelo lado esquerdo, despeja a bola na área e novamente a zaga santista tira.
21'
•
1ºTEMPO
Resultado da Copa do Brasil: Vasco 0x0 Fluminense.
20'
•
1ºTEMPO
O passe de Zé Ricardo na direita e Escobar faz a interceptação.
19'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Rollheiser.
18'
•
1ºTEMPO
Jajá coloca a bola na frente e Rollheiser faz a falta.
17'
•
1ºTEMPO
Mayk avança pela esquerda, manda rasteiro na área e Escobar corta.
15'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: Santos 58% x 42% Remo.
14'
•
1ºTEMPO
MARCELO RANGEL! Neymar cruza fechado da esquerda e o goleiro salva o time paraense.
13'
•
1ºTEMPO
Rollheiser desce pela direita e cruza, a bola passa por toda área.
12'
•
1ºTEMPO
Barreal encontra Neymar na área e o atacante cabeceia torto sobre o gol.
11'
•
1ºTEMPO
O cruzamento Pikachu vai direto nas mãos de Brazão.
10'
•
1ºTEMPO
Na cobrança de Pikachu na área, a zaga tira com Rollheiser.
9'
•
1ºTEMPO
Escanteio para o Remo.
8'
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1ºTEMPO
NO POSTE! A finalização forte de fora da área por Jajá, Brazão encosta na bola e depois ela bate no travessão!
7'
•
1ºTEMPO
Alef Manga não consegue o domínio na área e João Ananias afasta.
6'
•
1ºTEMPO
NA TRAVEEE!!! A tabela de Neymar na área, Barreal ajeita e Gabriel Barosa bate cruzado para explodir a bola no travessão!
5'
•
1ºTEMPO
O camisa 10 se levanta, tudo ok com ele.
4'
•
1ºTEMPO
Neymar fica caído no campo após falta de Zé Welison.
3'
•
1ºTEMPO
Gabriel Barbosa recebe na área e finaliza para defesa de Marcelo Rangel!
2'
•
1ºTEMPO
Neymar é parado com falta por Pikachu.
1'
•
1ºTEMPO
Bruno Arleu de Araújo é o árbitro do jogo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola na Vila Belmiro.
PRÉ-JOGO
Encerrado o Hino Nacional Brasileiro, vai começar o jogo.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; José Welison, Picco, Zé Ricardo e Yago Pikachu; Alef Manga e Jajá.
PRÉ-JOGO
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Verissimo, João Ananias e Escobar; Gabriel Bontempo, Oliva, Barreal e Rollheiser; Neymar e Gabriel Barbosa.
PRÉ-JOGO
Times escalados.
PRÉ-JOGO
Já o Remo está na vice-lanterna do Brasileiro, mas foca suas atenções para chegar nas quartas da Copa.
PRÉ-JOGO
O Peixe está classificado na Copa Sul-Americana e agora busca avançar também na Copa do Brasil. Neymar está confirmado e começa jogando hoje.
PRÉ-JOGO
Boa noite, torcedores! A partir das 21h, siga as emoções de Santos x Remo pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2026.
Cuca
TECNICO
Gabriel Brazão
Goleiro
Igor Vinícius
Defesa
Lucas Veríssimo
Defesa
João Ananias
Defesa
Gonzalo Escobar
Defesa
Gabriel Bontempo
Meio-Campo
Christian Oliva
Meio-Campo
Álvaro Barreal
Meio-Campo
Benja Rollheiser
Atacante
Neymar Jr
Atacante
Gabriel Barbosa
Atacante
Leonardo Condé
TECNICO
Marcelo Rangel
Goleiro
Marcelinho
Defesa
Marllon
Defesa
Matheus Felipe
Defesa
Mayk
Defesa
Leonel Picco
Meio-Campo
Zé Welison
Meio-Campo
Zé Ricardo
Meio-Campo
Yago Pikachu
Meio-Campo
Jajá
Atacante
Alef Manga
Atacante
Bruno Arleu de Araújo (RJ)
ÁRBITRO
Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
ASSISTENTE
Luiz Claudio Regazone (RJ)
ASSISTENTE