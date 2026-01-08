Na fase anterior da competição, o Galo despachou o Ceará com muito drama. Vitória em Minas por 2x1 e derrota, também por 2x1, em Fortaleza. A vaga veio somente nos pênaltis, que terminaram em 4x2. O Ju eliminou nada mais, nada menos, do que o São Paulo. Derrota no Morumbi por 1x0 e uma grande vitória em Caxias por 3x1.