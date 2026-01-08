Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026
Sábado, 01/08•19h30
Minuto a Minuto: Atlético-MG X Juventude - 01/08/2026
52'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
52'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Juventude consegue segurar o 0x0 contra o Atlético-MG em Belo Horizonte. Decisão será no jogo de volta, no Alfredo Jaconi.
51'
•
2ºTEMPO
Luan Martins derruba Cuello no meio de campo. Mão no rosto. Falta marcada.
50'
•
2ºTEMPO
Diogo Barbosa cruza com veneno pela esquerda de ataque. Lyanco consegue o corte de cabeça.
49'
•
2ºTEMPO
MP dá bonito drible no meio de campo e é agarrado por Tomás Pérez na sequência. Falta assinalada.
48'
•
2ºTEMPO
Raí Silva lança do meio de campo pra área do Galo em cobrança de falta. Defesa atleticana corta.
47'
•
2ºTEMPO
Diogo Barbosa prende a bola pelo meio de campo, é empurrado por Ruan e juiz aponta falta.
46'
•
2ºTEMPO
Lyanco erra passe na esquerda de ataque pra Cuello, jogando direto pra linha lateral. Zagueiro ainda fica nervoso com o companheiro.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos sete minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Alan Kardec recebe na direita de ataque, chuta em cima de Renan Lodi e ganha o arremesso lateral.
43'
•
2ºTEMPO
Juventude tenta segurar a bola pelo meio de campo, mas Galo retoma rapidamente e parte para o tudo ou nada.
42'
•
2ºTEMPO
Igor Gomes cruza pela esquerda de ataque. Gabriel Pinheiro afasta o perigo pelo alto.
41'
•
2ºTEMPO
Roda a bola de um lado para o outro no ataque a equipe do Galo, buscando uma brecha na defesa adversária.
40'
•
2ºTEMPO
MP cruza pela esquerda de ataque. Everson sobe no terceiro andar e fica com ela.
39'
•
2ºTEMPO
Troca passes na faixa central de campo o Galo.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Última mexida no Juventude. Sai Patryck e entra Diogo Barbosa.
37'
•
2ºTEMPO
Luan Martins desarma Igor Gomes no meio de campo e chuta pra frente, pra ninguém.
36'
•
2ºTEMPO
Jogo vira um ataque contra defesa total nesse momento. Juventude se fecha inteiro.
35'
•
2ºTEMPO
NA TRAVE! Igor Gomes cobra a falta direto para o gol. Bola carimba o poste direito de Jandrei. No rebote, Galo tenta mais duas vezes e defesa adversária consegue bloquear.
34'
•
2ºTEMPO
Renan Lodi é derrubado na entrada da área do Juventude. Falta apontada.
33'
•
2ºTEMPO
Mais uma boa jogada de Cassierra. Ele vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza rasteiro. Defesa gaúcha corta.
32'
•
2ºTEMPO
Incentivo diminui e ouvem-se diversos apupos e reclamações na Arena MRV nesse momento.
31'
•
2ºTEMPO
Cassierra faz bonita finta e chuta de fora da área. Zaga trava no momento exato.
30'
•
2ºTEMPO
Bola alçada pela esquerda do ataque do Galo. Ruan finaliza torto de cabeça e joga pela linha de fundo.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mandaca sente lesão e Juventude faz outra troca. Luan Martins vem para o jogo.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alisson Safira deixa o jogo e entra Alan Kardec.
28'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no Juventude. Sai Aderlan, meio zonzo, e entra Nathan Santos.
27'
•
2ºTEMPO
Aderlan cai novamente no gramado e é retirado pelo carrinho maca.
26'
•
2ºTEMPO
Cuello carrega pelo meio e arrisca de fora da área. Bola carimba a defesa adversária.
25'
•
2ºTEMPO
Tudo certo com Aderlan, que segue no jogo.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Natanael também sai e entra Preciado em seu lugar.
24'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexidas no Atlético-MG. Sai Bernard e entra Igor Gomes.
23'
•
2ºTEMPO
Jogo parado. Dividida forte entre Bernard e Aderlan no meio de campo. Lateral do Ju leva a pior e fica caído no gramado.
22'
•
2ºTEMPO
UHHH! Patryck Lanza cobra a falta com categoria. Bola sai raspando o poste esquerdo de Everson.
21'
•
2ºTEMPO
Mandaca sai costurando a defesa adversária e é parado com falta por Tomás Pérez na entrada da área mineira.
20'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Bernard por agarrar Raí Silva no meio de campo.
19'
•
2ºTEMPO
Galo tenta pressionar, mas Ju sempre que retoma a posse de bola esfria o jogo e troca passes no seu campo de defesa.
18'
•
2ºTEMPO
Cassierra erra passe pela esquerda de ataque e Patryck corta mandando um bico pra longe.
17'
•
2ºTEMPO
Chute de longe de Minda. Totalmente sem força. Jandrei faz a defesa no meio do gol.
16'
•
2ºTEMPO
Segundo tempo do Galo é completamente decepcionante até o momento. Equipe não consegue levar perigo real ao gol de Jandrei.
15'
•
2ºTEMPO
Excelente partida do Juventude até aqui. Equipe cumpre bem o papel defensivo e leva certo perigo no ataque.
14'
•
2ºTEMPO
Tomás Pérez chega forte em Alisson Safira perto da entrada da área do Galo. Falta apontada.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Maycon também deixa o jogo para a entrada de Minda.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Atlético-MG. Sai Dudu e entra Cuello.
12'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Aderlan por falta em Cassierra no meio de campo.
11'
•
2ºTEMPO
Parte da torcida atleticana já começa a demonstrar certa irritação com a equipe.
10'
•
2ºTEMPO
Marcos Paulo vai ao fundo pela esquerda de ataque e tenta cruzar rasteiro. Zaga intercepta e manda pra escanteio.
9'
•
2ºTEMPO
Ruan derruba MP no meio de campo. Falta marcada.
8'
•
2ºTEMPO
Patryck cruza pela esquerda de ataque. MP finaliza sozinho de cabeça e Everson faz a defesa.
7'
•
2ºTEMPO
Juventude manda na partida nesses minutos iniciais de segundo tempo.
6'
•
2ºTEMPO
Alisson Safira domina na área do Galo e arruma pra Marcos Paulo. Pancada por cima do gol.
5'
•
2ºTEMPO
QUE PERIGO! Lyanco tenta matar no peito dentro da área do Galo e é desarmado por Alisson Safira, que passa para o meio e Mandaca quase completa pra rede. Renan Lodi trava no momento exato.
4'
•
2ºTEMPO
Patryck tenta cruzar pela esquerda de ataque. Natanael bloqueia.
3'
•
2ºTEMPO
Dudu recebe na direita de ataque, corta para o meio e finaliza de canhota. Fraquinho. Jandrei faz a defesa.
2'
•
2ºTEMPO
Bernard vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Marcos Paulo corta de cabeça e joga pra escanteio.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO O Juventude volta com uma mudança. Sai Fábio Lima e entra Mandaca.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
48'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
47'
•
1ºTEMPO
Maycon manda lançamento açucarado do meio de campo. Renan Lodi finaliza praticamente da pequena área gaúcha e manda por cima.
46'
•
1ºTEMPO
NO TRAVESSÃO! Um foguete de Alisson Safira de fora da área. Bola balança o travessão de Everson.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos três minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
Renan Lodi recebe de Bernard na esquerda de ataque. Ele cruza, bola desvia na defesa adversária e chega limpa nas mãos de Jandrei.
43'
•
1ºTEMPO
Patryck cruza pela esquerda de ataque. Fábio Lima tenta a cabeçada no meio da área atleticana, mas bola vem alta demais.
42'
•
1ºTEMPO
Ímpeto do Galo esfria nesse momento e visitantes seguem gastando o máximo de tempo possível.
41'
•
1ºTEMPO
Chute de fora da área de Lucas Mineiro. Everson agarra com tranquilidade no meio do gol.
40'
•
1ºTEMPO
Juventude vai cumprindo muito bem o seu papel até aqui. Equipe segura os donos da casa e, sempre que possível e sem se arriscar demais, chega ao ataque.
39'
•
1ºTEMPO
Bola sobra com Raí Silva na área do Galo. Ele chuta forte, mas longe do gol mineiro.
38'
•
1ºTEMPO
Lucas Mineiro e Maycon batem boca no meio de campo. Árbitro aplica uma bronca e bola segue rolando.
37'
•
1ºTEMPO
Patryck lança do meio em direção a área do Galo. Direto nas mãos de Everson.
36'
•
1ºTEMPO
Natanael derruba Raí Silva no meio de campo. Falta assinalada.
35'
•
1ºTEMPO
SEGUE O JOGO! Tomás Pérez recebe na área adversária pela direita, corta o marcador e desaba pedindo penalidade. Juizão manda seguir e não marca nada.
34'
•
1ºTEMPO
Renan Lodi levanta pela esquerda de ataque. Cassierra consegue o desvio de cabeça, mas manda pela linha de fundo.
33'
•
1ºTEMPO
Torcedores atleticanos aumentam o volume e seguem jogando junto com seu time.
32'
•
1ºTEMPO
Paredão defensivo do Juventude vai conseguindo segurar o ataque do Galo até aqui.
31'
•
1ºTEMPO
Patryck faz uma cama de gato em Natanael no meio de campo e juiz aponta a falta.
30'
•
1ºTEMPO
Renan Lodi leva trombada de Marcos Paulo no meio de campo, sente o estômago, mas segue no jogo.
29'
•
1ºTEMPO
Alisson Safira arranca sozinho pela direita de ataque, tenta finta, escorrega e perde a bola.
28'
•
1ºTEMPO
Dudu cruza pela direita de ataque. Jandrei fica com ela.
27'
•
1ºTEMPO
Segue dominando as ações do jogo o Atlético-MG, mas mineiros encontram muitas dificuldades no último terço de campo.
26'
•
1ºTEMPO
Equipe visitante nem tenta atacar. Sempre que rouba a bola, jogadores se livram dela.
25'
•
1ºTEMPO
Victor Hugo erra passe na direita de ataque. Juventude fica com a posse.
24'
•
1ºTEMPO
Bernard cruza pela esquerda de ataque. Gabriel Pinheiro afasta o perigo de cabeça.
23'
•
1ºTEMPO
Gira a bola de um lado para o outro no ataque o Galo, tentando abrir a defesa adversária.
22'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Alisson Safira por acertar o braço no rosto de Ruan em disputa de bola pelo meio de campo.
21'
•
1ºTEMPO
JANDREEEI! Renan Lodi recebe boa bola na área gaúcha pela esquerda e chuta firme. Jandrei faz a defesa.
20'
•
1ºTEMPO
Atlético-MG busca o ataque, mas falta organização. É nítida a ansiedade da equipe.
19'
•
1ºTEMPO
Lyanco força demais passe do meio de campo pra Renan Lodi na esquerda de ataque. Bola sai pela linha lateral.
18'
•
1ºTEMPO
Jogo fica truncado pelo meio de campo nesse momento. Juventude marca bem.
17'
•
1ºTEMPO
Raí Silva tenta carregar pela ala direita. Maycon chega junto e corta pra linha lateral.
16'
•
1ºTEMPO
Cassierra tenta dominar passe de Tomás Pérez na entrada da área visitante, mas não consegue e acaba perdendo a jogada.
15'
•
1ºTEMPO
Pressão do Galo nesse momento, rodeando a área adversária e buscando uma brecha.
14'
•
1ºTEMPO
Tenan Lodi arranca com a bola dominada pelo meio de campo e é derrubado por Fábio Lima.
13'
•
1ºTEMPO
Troca passes pela faixa central de campo a equipe gaúcha.
12'
•
1ºTEMPO
Tomás Pérez derruba Alisson Safira no meio de campo. Falta marcada.
11'
•
1ºTEMPO
Torcida atleticana não para um minuto sequer de cantar nesse começo de jogo.
10'
•
1ºTEMPO
Sem nenhuma pressa, Ju prende a bola no seu campo, nitidamente querendo que o tempo passe.
9'
•
1ºTEMPO
Renan Lodi arrisca de fora da área. Jandrei defende mais uma, com tranquilidade.
8'
•
1ºTEMPO
Equipe visitante tenta esfriar o jogo e troca passes no seu campo de defesa.
7'
•
1ºTEMPO
BOA JOGADA! Dudu costura a marcação pelo meio, invade a área adversária e bate. Jandrei agarra firme.
6'
•
1ºTEMPO
Juventude fica todo posicionado no seu campo de defesa, apostando somente nos contra ataques.
5'
•
1ºTEMPO
Renan Lodi domina pela esquerda de ataque, mas acaba desarmado por Aderlan.
4'
•
1ºTEMPO
Time da casa começa a partida na pressão, empurrado pelo seu torcedor, que faz barulho nas arquibancadas.
3'
•
1ºTEMPO
Victor Hugo recebe na direita de ataque e tenta o cruzamento rasteiro. Zaga gaúcha corta e cede escanteio.
2'
•
1ºTEMPO
Patryck recebe na área do Galo pela esquerda e chuta. Longe do gol mineiro.
1'
•
1ºTEMPO
O Atlético-MG joga de camisas listradas em branco e preto e calções e meiões pretos. O Juventude vem a campo todo de branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando em Belo Horizonte.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino Nacional sendo executados nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA).
PRÉ-JOGO
Juventude definido por Maurício Barbieri: Jandrei; Gabriel Pinheiro, Titi e Marcos Paulo; Aderlan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Patryck Lanza; Fábio Lima, MP e Alisson Safira.
PRÉ-JOGO
Atlético-MG escalado por Eduardo Domínguez: Everson; Natanael, Lyanco, Ruan Tressoldi e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Dudu e Cassierra.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Índio, Léo Duarte e Patrick, lesionados, além de Cissé, suspenso. Os visitantes não contarão com Allanzinho e Messias, entregues ao departamento médico. Rodrigo Sam, suspenso, também ficará de fora.
PRÉ-JOGO
Pelo lado gaúcho, o momento é muito bom. O time está na segunda colocação na Série-B e acredita fortemente que poderá bater de frente com mais um gigante, levando um bom resultado para a partida de volta.
PRÉ-JOGO
Os mineiros vêm de vitória na Série-A contra o líder Palmeiras e a motivação está nas alturas. A equipe conta com o apoio dos seus torcedores pra conseguir um bom resultado nesse jogo de ida.
PRÉ-JOGO
Na fase anterior da competição, o Galo despachou o Ceará com muito drama. Vitória em Minas por 2x1 e derrota, também por 2x1, em Fortaleza. A vaga veio somente nos pênaltis, que terminaram em 4x2. O Ju eliminou nada mais, nada menos, do que o São Paulo. Derrota no Morumbi por 1x0 e uma grande vitória em Caxias por 3x1.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 27 partidas entre as duas equipes. O Atlético-MG venceu 16, o Juventude levou a melhor em 5 oportunidades, além de 6 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
PRÉ-JOGO
Boa noite! Acompanhe os lances de Atlético-MG e Juventude, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. A bola começa a rolar às 19h30min.
Eduardo Domínguez
TECNICO
Everson
Goleiro
Natanael
Defesa
Lyanco
Defesa
Ruan Tressoldi
Defesa
Renan Lodi
Defesa
Tomás Pérez
Meio-Campo
Maycon
Meio-Campo
Victor Hugo
Meio-Campo
Bernard
Atacante
Dudu
Atacante
Mateo Cassierra
Atacante
Maurício Barbieri
TECNICO
Jandrei
Goleiro
Gabriel Pinheiro
Meio-Campo
Titi
Defesa
Marcos Paulo
Defesa
Aderlan
Defesa
Lucas Mineiro
Meio-Campo
Raí Silva
Meio-Campo
Patryck Lanza
Defesa
Fábio Lima
Atacante
MP
Atacante
Alisson Safira
Atacante
Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
ÁRBITRO
Bruno Raphael Pires (GO)
ASSISTENTE
Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)
ASSISTENTE
Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)
QUARTO ÁRBITRO