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encerrado
Arena MRV Belo Horizonte, Minas Gerais
Atlético-MG Atlético-MG
0 × 0
Juventude Juventude

Oitavas de finalª RODADA • Copa do Brasil 2026

Sábado, 01/0819h30

Minuto a Minuto: Atlético-MG X Juventude - 01/08/2026

fim

52'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

52'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Juventude consegue segurar o 0x0 contra o Atlético-MG em Belo Horizonte. Decisão será no jogo de volta, no Alfredo Jaconi.

bola

51'

2ºTEMPO

Luan Martins derruba Cuello no meio de campo. Mão no rosto. Falta marcada.

bola

50'

2ºTEMPO

Diogo Barbosa cruza com veneno pela esquerda de ataque. Lyanco consegue o corte de cabeça.

bola

49'

2ºTEMPO

MP dá bonito drible no meio de campo e é agarrado por Tomás Pérez na sequência. Falta assinalada.

bola

48'

2ºTEMPO

Raí Silva lança do meio de campo pra área do Galo em cobrança de falta. Defesa atleticana corta.

bola

47'

2ºTEMPO

Diogo Barbosa prende a bola pelo meio de campo, é empurrado por Ruan e juiz aponta falta.

bola

46'

2ºTEMPO

Lyanco erra passe na esquerda de ataque pra Cuello, jogando direto pra linha lateral. Zagueiro ainda fica nervoso com o companheiro.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos sete minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Alan Kardec recebe na direita de ataque, chuta em cima de Renan Lodi e ganha o arremesso lateral.

bola

43'

2ºTEMPO

Juventude tenta segurar a bola pelo meio de campo, mas Galo retoma rapidamente e parte para o tudo ou nada.

bola

42'

2ºTEMPO

Igor Gomes cruza pela esquerda de ataque. Gabriel Pinheiro afasta o perigo pelo alto.

bola

41'

2ºTEMPO

Roda a bola de um lado para o outro no ataque a equipe do Galo, buscando uma brecha na defesa adversária.

bola

40'

2ºTEMPO

MP cruza pela esquerda de ataque. Everson sobe no terceiro andar e fica com ela.

bola

39'

2ºTEMPO

Troca passes na faixa central de campo o Galo.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Última mexida no Juventude. Sai Patryck e entra Diogo Barbosa.

bola

37'

2ºTEMPO

Luan Martins desarma Igor Gomes no meio de campo e chuta pra frente, pra ninguém.

bola

36'

2ºTEMPO

Jogo vira um ataque contra defesa total nesse momento. Juventude se fecha inteiro.

bola

35'

2ºTEMPO

NA TRAVE! Igor Gomes cobra a falta direto para o gol. Bola carimba o poste direito de Jandrei. No rebote, Galo tenta mais duas vezes e defesa adversária consegue bloquear.

bola

34'

2ºTEMPO

Renan Lodi é derrubado na entrada da área do Juventude. Falta apontada.

bola

33'

2ºTEMPO

Mais uma boa jogada de Cassierra. Ele vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza rasteiro. Defesa gaúcha corta.

bola

32'

2ºTEMPO

Incentivo diminui e ouvem-se diversos apupos e reclamações na Arena MRV nesse momento.

bola

31'

2ºTEMPO

Cassierra faz bonita finta e chuta de fora da área. Zaga trava no momento exato.

bola

30'

2ºTEMPO

Bola alçada pela esquerda do ataque do Galo. Ruan finaliza torto de cabeça e joga pela linha de fundo.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mandaca sente lesão e Juventude faz outra troca. Luan Martins vem para o jogo.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alisson Safira deixa o jogo e entra Alan Kardec.

substituicao

28'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no Juventude. Sai Aderlan, meio zonzo, e entra Nathan Santos.

bola

27'

2ºTEMPO

Aderlan cai novamente no gramado e é retirado pelo carrinho maca.

bola

26'

2ºTEMPO

Cuello carrega pelo meio e arrisca de fora da área. Bola carimba a defesa adversária.

bola

25'

2ºTEMPO

Tudo certo com Aderlan, que segue no jogo.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Natanael também sai e entra Preciado em seu lugar.

substituicao

24'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexidas no Atlético-MG. Sai Bernard e entra Igor Gomes.

bola

23'

2ºTEMPO

Jogo parado. Dividida forte entre Bernard e Aderlan no meio de campo. Lateral do Ju leva a pior e fica caído no gramado.

bola

22'

2ºTEMPO

UHHH! Patryck Lanza cobra a falta com categoria. Bola sai raspando o poste esquerdo de Everson.

bola

21'

2ºTEMPO

Mandaca sai costurando a defesa adversária e é parado com falta por Tomás Pérez na entrada da área mineira.

amarelo

20'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Bernard por agarrar Raí Silva no meio de campo.

bola

19'

2ºTEMPO

Galo tenta pressionar, mas Ju sempre que retoma a posse de bola esfria o jogo e troca passes no seu campo de defesa.

bola

18'

2ºTEMPO

Cassierra erra passe pela esquerda de ataque e Patryck corta mandando um bico pra longe.

bola

17'

2ºTEMPO

Chute de longe de Minda. Totalmente sem força. Jandrei faz a defesa no meio do gol.

bola

16'

2ºTEMPO

Segundo tempo do Galo é completamente decepcionante até o momento. Equipe não consegue levar perigo real ao gol de Jandrei.

bola

15'

2ºTEMPO

Excelente partida do Juventude até aqui. Equipe cumpre bem o papel defensivo e leva certo perigo no ataque.

bola

14'

2ºTEMPO

Tomás Pérez chega forte em Alisson Safira perto da entrada da área do Galo. Falta apontada.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Maycon também deixa o jogo para a entrada de Minda.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Atlético-MG. Sai Dudu e entra Cuello.

amarelo

12'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Aderlan por falta em Cassierra no meio de campo.

bola

11'

2ºTEMPO

Parte da torcida atleticana já começa a demonstrar certa irritação com a equipe.

bola

10'

2ºTEMPO

Marcos Paulo vai ao fundo pela esquerda de ataque e tenta cruzar rasteiro. Zaga intercepta e manda pra escanteio.

bola

9'

2ºTEMPO

Ruan derruba MP no meio de campo. Falta marcada.

bola

8'

2ºTEMPO

Patryck cruza pela esquerda de ataque. MP finaliza sozinho de cabeça e Everson faz a defesa.

bola

7'

2ºTEMPO

Juventude manda na partida nesses minutos iniciais de segundo tempo.

bola

6'

2ºTEMPO

Alisson Safira domina na área do Galo e arruma pra Marcos Paulo. Pancada por cima do gol.

bola

5'

2ºTEMPO

QUE PERIGO! Lyanco tenta matar no peito dentro da área do Galo e é desarmado por Alisson Safira, que passa para o meio e Mandaca quase completa pra rede. Renan Lodi trava no momento exato.

bola

4'

2ºTEMPO

Patryck tenta cruzar pela esquerda de ataque. Natanael bloqueia.

bola

3'

2ºTEMPO

Dudu recebe na direita de ataque, corta para o meio e finaliza de canhota. Fraquinho. Jandrei faz a defesa.

bola

2'

2ºTEMPO

Bernard vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Marcos Paulo corta de cabeça e joga pra escanteio.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
O Juventude volta com uma mudança. Sai Fábio Lima e entra Mandaca.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

48'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

47'

1ºTEMPO

Maycon manda lançamento açucarado do meio de campo. Renan Lodi finaliza praticamente da pequena área gaúcha e manda por cima.

bola

46'

1ºTEMPO

NO TRAVESSÃO! Um foguete de Alisson Safira de fora da área. Bola balança o travessão de Everson.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos três minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

Renan Lodi recebe de Bernard na esquerda de ataque. Ele cruza, bola desvia na defesa adversária e chega limpa nas mãos de Jandrei.

bola

43'

1ºTEMPO

Patryck cruza pela esquerda de ataque. Fábio Lima tenta a cabeçada no meio da área atleticana, mas bola vem alta demais.

bola

42'

1ºTEMPO

Ímpeto do Galo esfria nesse momento e visitantes seguem gastando o máximo de tempo possível.

bola

41'

1ºTEMPO

Chute de fora da área de Lucas Mineiro. Everson agarra com tranquilidade no meio do gol.

bola

40'

1ºTEMPO

Juventude vai cumprindo muito bem o seu papel até aqui. Equipe segura os donos da casa e, sempre que possível e sem se arriscar demais, chega ao ataque.

bola

39'

1ºTEMPO

Bola sobra com Raí Silva na área do Galo. Ele chuta forte, mas longe do gol mineiro.

bola

38'

1ºTEMPO

Lucas Mineiro e Maycon batem boca no meio de campo. Árbitro aplica uma bronca e bola segue rolando.

bola

37'

1ºTEMPO

Patryck lança do meio em direção a área do Galo. Direto nas mãos de Everson.

bola

36'

1ºTEMPO

Natanael derruba Raí Silva no meio de campo. Falta assinalada.

bola

35'

1ºTEMPO

SEGUE O JOGO! Tomás Pérez recebe na área adversária pela direita, corta o marcador e desaba pedindo penalidade. Juizão manda seguir e não marca nada.

bola

34'

1ºTEMPO

Renan Lodi levanta pela esquerda de ataque. Cassierra consegue o desvio de cabeça, mas manda pela linha de fundo.

bola

33'

1ºTEMPO

Torcedores atleticanos aumentam o volume e seguem jogando junto com seu time.

bola

32'

1ºTEMPO

Paredão defensivo do Juventude vai conseguindo segurar o ataque do Galo até aqui.

bola

31'

1ºTEMPO

Patryck faz uma cama de gato em Natanael no meio de campo e juiz aponta a falta.

bola

30'

1ºTEMPO

Renan Lodi leva trombada de Marcos Paulo no meio de campo, sente o estômago, mas segue no jogo.

bola

29'

1ºTEMPO

Alisson Safira arranca sozinho pela direita de ataque, tenta finta, escorrega e perde a bola.

bola

28'

1ºTEMPO

Dudu cruza pela direita de ataque. Jandrei fica com ela.

bola

27'

1ºTEMPO

Segue dominando as ações do jogo o Atlético-MG, mas mineiros encontram muitas dificuldades no último terço de campo.

bola

26'

1ºTEMPO

Equipe visitante nem tenta atacar. Sempre que rouba a bola, jogadores se livram dela.

bola

25'

1ºTEMPO

Victor Hugo erra passe na direita de ataque. Juventude fica com a posse.

bola

24'

1ºTEMPO

Bernard cruza pela esquerda de ataque. Gabriel Pinheiro afasta o perigo de cabeça.

bola

23'

1ºTEMPO

Gira a bola de um lado para o outro no ataque o Galo, tentando abrir a defesa adversária.

amarelo

22'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Alisson Safira por acertar o braço no rosto de Ruan em disputa de bola pelo meio de campo.

bola

21'

1ºTEMPO

JANDREEEI! Renan Lodi recebe boa bola na área gaúcha pela esquerda e chuta firme. Jandrei faz a defesa.

bola

20'

1ºTEMPO

Atlético-MG busca o ataque, mas falta organização. É nítida a ansiedade da equipe.

bola

19'

1ºTEMPO

Lyanco força demais passe do meio de campo pra Renan Lodi na esquerda de ataque. Bola sai pela linha lateral.

bola

18'

1ºTEMPO

Jogo fica truncado pelo meio de campo nesse momento. Juventude marca bem.

bola

17'

1ºTEMPO

Raí Silva tenta carregar pela ala direita. Maycon chega junto e corta pra linha lateral.

bola

16'

1ºTEMPO

Cassierra tenta dominar passe de Tomás Pérez na entrada da área visitante, mas não consegue e acaba perdendo a jogada.

bola

15'

1ºTEMPO

Pressão do Galo nesse momento, rodeando a área adversária e buscando uma brecha.

bola

14'

1ºTEMPO

Tenan Lodi arranca com a bola dominada pelo meio de campo e é derrubado por Fábio Lima.

bola

13'

1ºTEMPO

Troca passes pela faixa central de campo a equipe gaúcha.

bola

12'

1ºTEMPO

Tomás Pérez derruba Alisson Safira no meio de campo. Falta marcada.

bola

11'

1ºTEMPO

Torcida atleticana não para um minuto sequer de cantar nesse começo de jogo.

bola

10'

1ºTEMPO

Sem nenhuma pressa, Ju prende a bola no seu campo, nitidamente querendo que o tempo passe.

bola

9'

1ºTEMPO

Renan Lodi arrisca de fora da área. Jandrei defende mais uma, com tranquilidade.

bola

8'

1ºTEMPO

Equipe visitante tenta esfriar o jogo e troca passes no seu campo de defesa.

bola

7'

1ºTEMPO

BOA JOGADA! Dudu costura a marcação pelo meio, invade a área adversária e bate. Jandrei agarra firme.

bola

6'

1ºTEMPO

Juventude fica todo posicionado no seu campo de defesa, apostando somente nos contra ataques.

bola

5'

1ºTEMPO

Renan Lodi domina pela esquerda de ataque, mas acaba desarmado por Aderlan.

bola

4'

1ºTEMPO

Time da casa começa a partida na pressão, empurrado pelo seu torcedor, que faz barulho nas arquibancadas.

bola

3'

1ºTEMPO

Victor Hugo recebe na direita de ataque e tenta o cruzamento rasteiro. Zaga gaúcha corta e cede escanteio.

bola

2'

1ºTEMPO

Patryck recebe na área do Galo pela esquerda e chuta. Longe do gol mineiro.

bola

1'

1ºTEMPO

O Atlético-MG joga de camisas listradas em branco e preto e calções e meiões pretos. O Juventude vem a campo todo de branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando em Belo Horizonte.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino Nacional sendo executados nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Juventude definido por Maurício Barbieri: Jandrei; Gabriel Pinheiro, Titi e Marcos Paulo; Aderlan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Patryck Lanza; Fábio Lima, MP e Alisson Safira.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Atlético-MG escalado por Eduardo Domínguez: Everson; Natanael, Lyanco, Ruan Tressoldi e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Dudu e Cassierra.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Índio, Léo Duarte e Patrick, lesionados, além de Cissé, suspenso. Os visitantes não contarão com Allanzinho e Messias, entregues ao departamento médico. Rodrigo Sam, suspenso, também ficará de fora.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Pelo lado gaúcho, o momento é muito bom. O time está na segunda colocação na Série-B e acredita fortemente que poderá bater de frente com mais um gigante, levando um bom resultado para a partida de volta.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mineiros vêm de vitória na Série-A contra o líder Palmeiras e a motivação está nas alturas. A equipe conta com o apoio dos seus torcedores pra conseguir um bom resultado nesse jogo de ida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na fase anterior da competição, o Galo despachou o Ceará com muito drama. Vitória em Minas por 2x1 e derrota, também por 2x1, em Fortaleza. A vaga veio somente nos pênaltis, que terminaram em 4x2. O Ju eliminou nada mais, nada menos, do que o São Paulo. Derrota no Morumbi por 1x0 e uma grande vitória em Caxias por 3x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 27 partidas entre as duas equipes. O Atlético-MG venceu 16, o Juventude levou a melhor em 5 oportunidades, além de 6 empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa noite! Acompanhe os lances de Atlético-MG e Juventude, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2026. A bola começa a rolar às 19h30min.

Atlético-MG CAM

  • Eduardo Domínguez

    TECNICO

  • Everson

    Goleiro

  • Natanael

    Defesa

  • Lyanco

    Defesa

  • Ruan Tressoldi

    Defesa

  • Renan Lodi

    Defesa

  • Tomás Pérez

    Meio-Campo

  • Maycon

    Meio-Campo

  • Victor Hugo

    Meio-Campo

  • Bernard

    Atacante

  • Dudu

    Atacante

  • Mateo Cassierra

    Atacante

Juventude JUV

  • Maurício Barbieri

    TECNICO

  • Jandrei

    Goleiro

  • Gabriel Pinheiro

    Meio-Campo

  • Titi

    Defesa

  • Marcos Paulo

    Defesa

  • Aderlan

    Defesa

  • Lucas Mineiro

    Meio-Campo

  • Raí Silva

    Meio-Campo

  • Patryck Lanza

    Defesa

  • Fábio Lima

    Atacante

  • MP

    Atacante

  • Alisson Safira

    Atacante

  • Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

    ÁRBITRO

  • Bruno Raphael Pires (GO)

    ASSISTENTE

  • Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

    ASSISTENTE

  • Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

    QUARTO ÁRBITRO

Atlético-MG CAM
Juventude JUV

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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