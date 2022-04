Sorvete da discórdia: como a Bacio di Latte virou polêmica no Twitter

Na noite de segunda-feira, 4, Catharina Lima, 40 anos, resolveu compartilhar mais uma curiosidade do seu dia — como é típico dos usuários do Twitter — em seu perfil na rede. No post, ela mostrou um agrado feito por seu pai, que comprou cinco potes de sorvete da Bacio di Latte, uma gelateria brasileira inspirada na Itália.

Eu: preciso comer coisas geladas por x dias Meu pai: pic.twitter.com/PuQEThRDfw — Catharina 🍦 (@quasemiss) April 4, 2022

A publicação viralizou em poucas horas e alavancou incontáveis debates no Twitter. O cancelamento foi quase imediato. Nos comentários do tweet, que já acumula mais de 116 mil likes, muitos criticam a jovem por “esbanjar” e “ser privilegiada”. Cada pote de 400 gramas do gelato custa, em média, R$45.

Um dos usuários escreveu, revoltado, que “é por isso que a sociedade tem criado um preconceito maior ainda com gente rica. Os fdp acha normal gastar R$200,00 conto em 2L de sorvete”.

Depois dos sucessivos ataques, Catharina resolveu silenciar os comentários do post original. “Estou muito tranquila, sei bem como o Twitter funciona”, disse a VEJA. “Era só um sorvete”, completou a catarinense.

A discussão aflorada seguiu por horas a fio e rendeu memes na web. Veja:

O meu pai (mas respeitando quem é órfão ou foi abandonado pelo pai) comprou (desculpa quem não tem dinheiro para nada, eu entendo vocês) um sorvete (mas sem a intenção de ostentar uma vida luxuosa ou caçoar de quem tem intolerância a lactose) — Ed (@Eddiemasses) April 4, 2022

Eu: preciso comer coisas geladas por x dias Meu pai: pic.twitter.com/rAyt1DGA5q — Sid (@SidFigueiredo) April 5, 2022

o dono da Bacio di Latte vendo a publicidade gratuita que ganhou por conta de uma problematização saída da cabeça de gente maluca pic.twitter.com/bVTkBlic1I — Bezerra Investidora 🏳️‍🌈 (@abezerraigor) April 5, 2022

Até o momento, a Bacio di Latte não se pronunciou sobre a polêmica.