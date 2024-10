São Paulo Fashion Week: confira a programação completa da 58ª edição do evento

A 58ª edição da São Paulo Fashion Week, principal evento de moda da cidade, acontecerá em menos de um mês, entre os dias 14 a 21 de outubro. Desta vez, a SPFW voltará ao Parque Ibirapuera, com diversos desfiles programados para acontecer no Pavilhão da Culturas Brasileiras (Pacubra). Outros acontecem no Iguatemi e em locais externos.

Agora, a organização da São Paulo Fashion Week anunciou a programação completa de desfiles. Serão 40 marcas no total. Há dois estreantes: Normando e Dário Mittman. A edição também marca o retorno da marca Herchcovitch; Alexandre. E a estilista Fernanda Yamamoto encerra a SPFW N58 no Pavilhão Japonês, dentro do Ibirapuera, celebrando os 70 anos do espaço.

O evento também fará uma homenagem à jornalista, editora e diretora criativa Regina Guerreiro. Com o tema “As Joias da Rainha”, a edição vai destacar o valor da memória como instrumento de futuro para as novas gerações da moda brasileira, com curadoria de Renato de Cara. Guerreiro foi editor da revista Vogue por 14 anos e hoje é considerada um dos grandes nomes do mercado.

Os ingressos para a SPFW N58 já estão à venda. As entradas para o Hub (sem acesso aos desfiles) custam R$ 100. É preciso comprar os ingressos individualmente para cada desfile, com valores entre R$ 240 (para ficar de pé) e R$ 360 (para sentar perto da passarela).

Confira a programação completa:

14/10 (segunda-feira)

11h30 – Herchcovitch; Alexandre (Externo)

15h30 – Gustavo Silvestre | Ponto Firme (Externo)

15/10 (terça-feira)

19h30 – Another Place (Pacubra)

16/10 (quarta-feira)

14h30 – Meninos Rei (Iguatemi)

16h – Lilly Sarti (Pacubra)

18h – Foz (Pacubra)

19h30 – Normando (Pacubra)

20h30 – Martins (Pacubra)

21h30 – Bold Strap (Pacubra)

17/10 (quinta-feira)

11h30 – Dario Mittmann (Iguatemi)

14h30 – Salinas (Iguatemi)

16h – Heloisa Faria (Pacubra)

16h – Gefferson Vila Nova (Pacubra)

18h – Cria Costura (Pacubra)

19h30 – Handred (Pacubra)

20h30 – Catarina Mina (Pacubra)

21h30 – Artemisi (Pacubra)

18/10 (sexta-feira)

10h30 – Az Marias (Iguatemi)

11h30 – João Maraschin (Iguatemi)

14h30 – Apartamento 03 (Pacubra)

16h – Weider Silveiro (Pacubra)

16h – Rafael Caetano (Pacubra)

18h – Sau (Pacubra)

19h30 – Sou de Algodão – projeto especial (Pacubra)

20h30 – Ateliê Mão de Mãe (Pacubra)

21h30 – João Pimenta (Pacubra)

19/10 (sábado)

11h30 – Ângela Brito (Iguatemi)

14h30 – Lucas Leão (Iguatemi)

16h – Santa Resistência (Pacubra)

16h – Silvério (Pacubra)

18h – Mercado Livre – projeto especial (Pacubra)

19h30 – The Paradise (Pacubra)

20h30 – Led (Pacubra)

21h30 – Isaac Silva (Pacubra)

20/10 (domingo)

16h – Renata Buzzo (Pacubra)

16h – David Lee (Pacubra)

18h – Walério Araújo (Pacubra)

19h30 – À La Garçonne (Pacubra)

20h30 – Dendezeiro (Pacubra)

21h30 – Lino Villaventura (Pacubra)

21/10 (segunda-feira)

15h30 – Fernanda Yamamoto (Pavilhão Japonês)