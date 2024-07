Saiba qual é a atleta favorita ao título de ícone fashion das Olimpíadas

Cabelos de vários estilos, em tranças variadas ou afro natural, pintados de diversas cores, sempre vibrantes. Unhas compridas, cílios longos e tatuagens, além de muitos brincos, colares e correntes, dentro e fora das pistas. Sha’Carri Richardson poderia facilmente ser confundida com uma estrela pop da música, do cinema ou da moda, se não fosse o reconhecido talento para o esporte – ela é atual campeã mundial dos 100 m rasos de atletismo.

Agora, já está dando o que falar em Paris. Não só pela estreia nos Jogos Olímpicos – em Tóquio, foi desclassificada por uso de maconha – mas pelo visual chamado de “extra”, que celebra o excesso estético, mas é também usado como uma forma de representação e manifesto.

“Ser ‘demais’ é um ato importante de autocontrole, autoexpressão e autoafirmação”, disse Eric Darnell Pritchard, professor do departamento de inglês da Universidade do Arkansas, ao The Guardian. Isso porque essa declaração visual de “exagero”, desde sempre, desempenha um papel importante na feminilidade negra.

Outro aspecto revelado pela estética única de Sha´Carri é seu local de nascimento, em Dallas, no Texas. De acordo com o historiador de moda Darnell-Jamal Lisby, a velocista faz questão de expressar o orgulho de sua origem do sul dos Estados Unidos por meio de códigos de beleza vindos da cultura negras. para visualmente dar voz às comunidades que representa.

Continua após a publicidade

Se colocar seu estilo no cânone dos ícones da cultura pop negra, pode-se compará-la a Missy Elliott, por exemplo, ou as personagens Nisi (Halle Berry) e Mickey (Natalie Desselle Reid) no filme B*A*P*S de 1997, com seus looks extravagantes. Fora a clara referência que faz à Florence Griffith Joyner (Flo-Jo), heroína das Olimpíadas em 1988 e pioneira da “moda atlética” de trajes exuberantes e unhas coloridas, que exibia como forma de expressar todos seus lados como mulher negra aos olhos do público, da atleta a manicure (naquela época, ela se sustentava trabalhando em um salão enquanto treinava para os Jogos Olímpicos em Seul, na Coreia do Sul)

Alvo da Moda

Por tudo isso, não teve como: Sha´Carri virou alvo da moda. Já esteve presente no disputadíssimo baile do MET Gala em 2021, é estrela da Nike e, não à toa, escolhida como garota propaganda da collab que a marca esportiva fez com a moderna Jacquemus, e ganhou até página exclusiva no site models.com (models.com/people/shacarri-richardson), referência no mundo fashion, que rankeia modelos e deu o título de top model número 1 do mundo à Gisele Bundchen.

Continua após a publicidade

No universo da música, Sha´Carri também é celebrada. Seu estilo chamou a atenção do rapper Ye, que a convidou para protagonizar o videoclipe “No Child Left Behind”, fora os elogios rasgados que recebe de nomes como Cardi B, Drake e Snoop Dogg.

Em suma, o visual de Sha’Carri é exagerado sim, mas é por isso que importa. E assim, ela não desponta apenas como favorita dos 100 m rasos, mas também é a mais forte candidata a ícone fashion da competição, no berço da moda mundial.

Quem é Sha´Carri?

Continua após a publicidade

Velocista americana, Sha’Carri Richardson foi descoberta na Carter High School, em Dallas. Após participar de disputas universitárias e das competições da AAU Junior Olympics, foi considerada a próxima grande revelação do esporte.

Em 2019, quebrou dois recordes mundiais sub-20 no mesmo dia, no NCAA Division I Outdoor Championships: quando venceu os 100 m com 10,75, quebrando a marca de 42 anos de Marlies Göhr, e mesmo derrotada nos 200 m, seu tempo de 22,17 superou o recorde de Allyson Felix, estabelecido nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004.

Em 2021, foi excluída dos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas em 2023, superou as jamaicanas Shericka Jackson e Shelly-Ann Fraser-Pryce, no Campeonato Mundial de Atletismo, em Budapeste, na Hungria, onde se consagrou como campeã mundial dos 100 m rasos, com o tempo de 10.65, novo recorde da competição.

Continua após a publicidade

Veja fotos de Sha´Carri