Rally dos Sertões chega à 30ª edição com maior percurso do planeta

No ano em que celebra 30 anos de história, o Rally dos Sertões de 2022 deixará de ser o maior rally da América Latina para se tornar o maior do mundo. Serão 16 dias de evento e um trajeto que passará por todas as regiões do Brasil, explorando áreas inéditas na competição. O percurso oficial foi apresentado em um evento realizado na escadaria do Museu do Ipiranga. O espaço, fechado há mais de nove anos, será reinaugurado em setembro, quando a declaração de independência completa 200 anos.

A prova começará em Foz do Iguaçu, no Paraná, e seguirá para o norte, passando por Presidente Prudente, em São Paulo; Campo Grande, em Mato Grosso do Sul; Barra do Garças, em Mato Grosso; Palmas, no Tocantins, Bom Jesus, no Piauí; Balsas, no Maranhão; e chegará em Salinópolis, no Pará – entre outras cidades anfitriãs. Serão quase 4 mil quilômetros cronometrados de prova – mais do que o Dakar, então o maior do mundo.

O planejamento começou em 2019. “Naquele momento, decidimos lançar o desafio de fazer o maior rally do planeta tendo o Brasil como palco”, afirma Joaquim Monteiro, CEO da Dunas Race, empresa responsável pela organização do Sertões. “E é muito especial fazer um evento do tamanho que o país merece em um ano em que estamos saindo da pandemia, então ainda vamos aquecer as economias locais”, diz Monteiro.

Além da própria corrida há toda uma programação turística. É possível optar por uma das expedições, que incluem percursos de poucos dias em locais de grande beleza natural – e dificuldade técnica menor para que mesmo que não tem muita experiência em circuitos off-road possa experimentar um pouco da aventura.

Há ainda ações de cunho social. A iniciativa SAS, Saúde, Alegria e Sustentabilidade, surgiu em 2013 e atua de forma itinerante em cidades por onde o rally passa. Com médicos voluntários de importantes instituições da área de saúde, o objetivo é oferecer tratamentos especializados, zerando a fila de espera por esse tipo de cuidado. Por fim, há ainda uma preocupação ambiental em zerar o impacto que a corrida tem nas regiões em que passa.

Em 2022, a marca Sertões também vai crescer e agora inclui duas outras modalidade: KiteSurf e mountain bike. “Sertões é um estilo de vida. Nós sempre tivemos como objetivo revelar o Brasil através do esporte”, diz Joaquim Monteiro. “O rally promove o interior do Brasil. O kitesurf promove o litoral. E o MTB acessa lugares onde os carros não chegam”, diz ele.

O Mitsubishi Sertões MTB acontecerá entre os dias 7 e 9 de julho em Conceição do Ibitipoca, Minas Gerais. A cada dia, os ciclistas percorrerão 60 km, com altimetria média de 1.900 metros. Já o XP Sertões KiteSurf terá 500 quilômetros de percurso total, ainda não divulgado, e a prova acontecerá entre 1 e 6 de novembro.

Ainda há vagas para quem deseja participar. As inscrições são feitas pelo site do evento e os preços variam de acordo com a categoria selecionada. Para carros, o valor é R$ 20.900, e o ingresso do navegador é gratuito.. No caso de motos e quadriciclos, as inscrições custam respectivamente R$ 10.400 e R$ 15.600. Por fim, a mais cara é a categoria dos UTVs (Utility Task Vehicle, ou veículos utilitários multitarefa): R$ 23.600, também com ingresso gratuito para o navegador.