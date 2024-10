Pateta e Teletubbies fashion? Com o boom das pelúcias, sim

Que a década de 1980 está na moda não há dúvidas. Nem é uma grande novidade. Mas vez ou outra, surgem tendências um tanto inusitadas, seja nas passarelas, nas ruas ou nas redes sociais. Caso das pelúcias, que andam aparecendo não só em roupas de pêlo com cores candy (rosa bebê, azul bebê, amarelo bebê) e acessórios de cabeça, como em pingentes e chaveiros de personagens como Hello Kit (que este ano, aliás, completa 50 anos), Mickey, Pateta, Pato Donald, Teletubbies, e por aí vai.

Nas ruas, a onda lúdica ganhou força com esses brinquedos nostálgicos pendurados em bolsas de luxo, como se viu bastante na última temporada fashion em Copenhagen. Já as roupas mais inusitadas surgiram no desfile da (Di)vision, que criou looks inteiros com esses toys. “Eu amo brinquedos. Eles trazem uma singularidade e personalidade à roupa”, afirmou Simon Week, da grife. “É divertido.”

Pelúcias por que?

Mas qual seria a explicação para esse boom das pelúcias?

Especialistas dizem que isso tem a ver com memória afetiva, mesma linha que faz a década de 1980 bombar no TikTok, rede social frequentada principalmente pela geração Z, mesmo não tendo realmente vivenciado essa década. Anos em que o exagero imperava, e agora retornam em forma dessas pelúcias. Outros apontam o início no desfile de verão 2024 da Miu Miu, que trouxe penduricalhos nas bolsas. Há ainda quem lembre da atriz britânica Jane Birkin (1946-2023), que adorava pendurar coisas em suas bolsas Hermès.

De qualquer forma, vem contra o minimalismo do “quiet luxury” e como uma forma de proporcionar mais alegria aos tempos difíceis. Afinal de contas, como diria Michelle Obama. “Se eu tiver algum conselho, quero que as mulheres se sintam bem consigo mesmas e se divirtam com moda.” Está aí um jeito bom…

