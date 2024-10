Pacientes fazem o maior desfile de moda do Instituto do Câncer de São Paulo

Há 12 anos, uma equipe de humanização do Instituto do Câncer de São Paulo (Icesp), montou um pequeno desfile no térreo do hospital, onde há uma enorme e colorida tela do pintor Romero Brito. Em uma minúscula passarela, selecionaram pacientes que gostaram da ideia de desfilar os lenços, tão comuns nas cabeças das mulheres que passam por quimioterapia. A brincadeira lúdica virou um evento anual tamanho foi a aceitação e o sucesso com pacientes e familiares. Nesta terça-feira, 29, o Icesp realiza o maior desfile de todos, com 36 modelos, entre homens, mulheres e crianças, e um público de 400 pessoas. Pela primeira vez, acontece fora do hospital, no Centro de Convenções Rebouças, às 11 horas.

Batizado de “Passarelas da Vida”, o desfile conta com o apoio de 100 colaboradores. Estudantes da Faculdade de Moda Santa Marcelina elaboraram os modelos, que revisitam a história dos eventos passados. A equipe de produção montou uma passarela de 20 metros e uma sala moderna para a maquiagem, equipada com espelhos iluminados sobre as penteadeiras. “No último desfile a passarela tinha apenas 7 metros. É um desafio que me emociona”, diz Joyce Chaconn, diretora executiva do Icesp. O evento pretende alertar para a importância do tratamento e do diagnóstico precoce do câncer, que é uma doença ainda muito estigmatizada, apesar dos inúmeros avanços no tratamento e na cura. Atualmente entre 60% e 68% dos tipos de câncer têm cura e em alguns casos chegam a 100% de sucesso.

Mas o desfile tem ainda outra função: resgatar a autoestima dos pacientes e dar mais leveza a esse período de vida tão especial. “Tem mulheres que saem daqui mais felizes que no dia do casamento delas”, conta Joyce. O diagnóstico de câncer é um divisor de águas na vida de qualquer doente. A partir dessa notícia, o futuro sobe na corda bamba e tudo começa a mudar. As prioridades passam a ser uma série de exames, consultas e dependendo do caso, infusões, radioterapias e até cirurgias, se necessárias. O tratamento é uma bomba, que sem pedir licença descontrói a vida e a aparência do paciente, que se curva na esperança da cura. O apoio e a alegria de momentos como esse desfile são fundamentais. “A apresentação traz muita reflexão”, diz Joyce. Une pacientes, funcionários e colabores na promoção da visibilidade da doença e do empoderamento de pessoas que passam por uma condição de saúde difícil.