O vestido que fez Lily Collins ofuscar Anna Wintour e Elton John em uma tacada só

A estilista Vivienne Westwood (1941-2022) ficou mundialmente conhecida por jogar luz à moda punk e new wave e trazê-las para o mainstream. Um outro lado dela, porém, é bem menos conhecido do grande público, mas muito familiar entre as jovens estrelas de Hollywood: pisar em um tapete vermelho, envolta em um modelo deslumbrante da criadora britânica, é como um rito de passagem. Como se o vestido fosse uma rampa de acesso simbólica para elevar a atriz a novos patamares na indústria, nos tapetes vermelhos e, claro, na moda.

Lily Collins vivenciou essa transformação hollywoodiana no red carpet do baile de gala beneficente de “O Diabo Veste Prada: o Musical”, em Londres. A bordo de um vestido deslumbrante, feito de um tecido muito fino, com dobras esculturais, silhueta drapeada e incrustado de cristais, a intérprete de “Emily in Paris” fez seu “dèbut” em grande estilo. Para completar, o modelo assinado por Westwood ainda trazia uma fenda poderosa, perfeitamente combinada às sandálias Manolo Blahnik e joias Cartier.

Lily roubou a cena. Nem Anna Wintour, que coincidentemente ou não, surgiu no tapete vermelho vestida de Prada; nem Elton John, homenageado da noite já que a estreia era realizada em apoio à Elton John AIDS Foundation, conseguiram roubar um holofote sequer da estrela. Ela brilhou e literalmente ofuscou todos que ali estavam.

Veja o vestido de Lily Collins, assinado por Vivienne Westwood: