O truque de estilo de Victoria Beckham para passar (ou não) despercebida

Não basta fazer, tem que vestir. E esse é, sem dúvida, um dos grandes triunfos de Victoria Beckham – além de criar desejo por suas roupas na passarela, potencializa em combinações sofisticadas, que ela mesma usa nas ruas.

Mesmo querendo parecer incógnita, a designer chamou a atenção nas ruas frias de Paris, nesta quarta-feira 13, pelo sobretudo cinza-escuro, da coleção outono/inverno 2024 de sua marca homônima.

Embora o casaco possa ser usado com as lapelas largas esticadas, a ex-Spice Girl escolheu se proteger do frio (e das pessoas) levantando as abas de proteção como uma gola altíssima, que envolvia seu pescoço e grande parte de seu rosto. Apostou ainda em um par de óculos de sol aviador, deixando apenas seu nariz exposto.

Para completar, calças brancas de pernas largas que beijavam o chão, graças à sua magistral alfaiataria e sapatos plataforma – tudo de sua grife.

A produção sofisticada e com assinatura, no entanto, entregava Victoria Beckham. Mesmo mal podendo vê-la, poderia ser reconhecida em qualquer lugar.