O que esperar da nova NBA House, maior edição do evento já feita no país

As aguardadas finais da NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos, começa nesta quinta-feira, 6, com a primeira partida entre Dallas Mavericks e Boston Celtics. A equipe que vencer os primeiros quatro jogos leva a taça. E os fãs que quiserem acompanhar a disputa em um ambiente imersivo podem participar, também a partir de hoje, o ambiente da NBA House, instalada no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

Esta será a maior edição já feita do evento, que mescla a transmissão das partidas com outras atrações relacionadas ao esporte e ao estilo de vida associado às quadras. Há, por exemplo, uma loja com produtos exclusivos, como regatas dos jogadores, camisetas e tênis.

Há também uma programação de entretenimento. O espaço, com cinco mil metros quadrados, é inspirado em uma arena americana. Além dos telões, uma pequena quadra no centro receberá apresentações especiais de convidados internacionais. Entre 6 e 14 de junho, a programação conta com o grupo de dança dos Washington Wizards, Bernie, o mascote do Miami Heat, e o time de enterradas dos Houston Rockets, o Anti-Gravity. De 15 a 23 de junho, entram no palco as dançarinas do Golden State Warriors, o mascote do New Orleans Pelicans, Pierre, e o time de enterradas dos Indiana Pacers, o Power Pack. “Queremos que o público mergulhe no universo da NBA”, afirma Rodrigo Vicentini, head da NBA House. “O fã vai ver as mesmas apresentações que são feitas lá nos Estados Unidos.

A NBA House funciona de sexta a domingo, mesmo nos dias que não há jogos, até 23 de junho. Nos dias com partidas, a casa também fica aberta, mesmo se a disputa acontecer durante a semana. Os ingressos são vendidos neste endereço, com preços diferentes. Nos chamados Fan Days, a entreda custa R$ 88. Nos Game Days, a entrada para a pista custa R$ 360 (mais R$ 27 de taxas). Há a opção de escolher lugares marcados na arquibancada, a partir de R$ 440 (além de R$ 66 de taxas), ou acesso ao NBA Lounge, por R$ 600 (acrescidos de R$ 90).

Há ainda espaços específicos dos patrocinadores, cada um com “ativações” especiais. No jargão dos eventos, o termo se refere às brincadeiras criadas pelas marcas para que os fãs ganhem prêmios. E os fãs gostam de levar brindes para casa. “É o terceiro ano que participamos e tentamos sempre criar uma conexão que vá além dos dias do evento”, afirma Caroline Levy, gerente de marca da Ruffles, uma das patrocinadoras.

Por fim, a programação contempla algumas mesas de discussão sobre temas como a influência da NBA na moda, mulheres no esporte, a participação do Brasil na liga americana masculina e feminina e os 30 anos da conquista do título mundial feminino.