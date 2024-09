Nem atriz, nem influenciadora: Apresentadora de telejornal dita moda no agro

Nesta segunda-feira, 9, aconteceu o Fórum Internacional da Agropecuária (FIAP 2024), em Cuiabá, evento promovido pelo Agro e antecede a agenda do Grupo de Trabalho G20 Agro, que reunirá autoridades dos 20 países do bloco e mais 10 nações convidadas de 10 a 13 de setembro, na Chapada dos Guimarães (MT).

A intenção do fórum era aproveitar a presença de autoridades internacionais para apresentar o agro brasileiro, incluindo suas novas tecnologias e práticas sustentáveis, mas chamou a atenção a apresentadora do evento, Pryscilla Paiva, âncora do jornal Mercado & Cia, transmitido pelo Canal Rural, emissora especializada no tema.

Com um look todo branco, pontuado por blusa e sapato azul royal, ela virou foco dos olhares femininos. Algo que não é de hoje, já que Pryscilla é uma inspiração fashion para as mulheres do agro. “Em um evento como esse, elas esperam encontrar uma referência que represente a força e o protagonismo feminino no agro”, diz a apresentadora a VEJA, acrescentando. “Fico feliz que me vejam dessa forma. Como disse uma vez, há muito poder feminino no agronegócio.”

E são atentas à moda. Fãs de alfaiataria e acessórios, preferem cores vibrantes e que remetam à natureza, caminho seguido à risca pela stylist Vivi Ruiz, responsável pelas produções da apresentadora. “Toques femininos trazem essa imagem que a mulher busca em liderança para todos os setores. No agro não é diferente”, comenta Pryscilla, dona de um estilo urbano, porém, exuberante – e que agrada em cheio seu público.

Confira os looks:

