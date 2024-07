Não vem da moda de Paris: saiba qual o mais belo uniforme da Olimpíada

Com a proximidade dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e cerimônia de abertura marcada para 26 de julho, as equipes começam a mostrar seus uniformes. E, entre os que já foram divulgados, mesmo assinados por grifes poderosas, o que mais causou comoção pelo estilo e beleza foi o da Mongólia.

Desenhando pelas dupla Michel e Amazonka, as peças dos atletas mongóis traz toques de luxo e modernidade misturados a elementos tradicionais como inspirações no “Deel”, espécie de túnica usada na Mongólia e detalhes olímpicos como a tocha e os anéis.

Com cortes contemporâneos em desenhos sofisticados, os uniformes destacam cores vivas como o azul e o vermelho, símbolos do céu e da coragem mongol, além do branco e dourado, presentes na bandeira da Mongólia. Além das peças, os uniformes ainda trazem bolsas, chapéus, colares e brincos.

Quem são as estilistas?

Irmãs, Michel e Amazonka são consideradas uma das mais quentes e progressistas marcas de moda da Mongólia, que vai muito além do cashmere. Além das estilosas reinterpretações das tradicionais deels, elas são conhecidas pelas jaquetas bomber bordadas, por onde começaram a chamar a atenção do público mais fashion da capital mongol, Ulaanbaatar.

“Achamos que os mongóis gostam de estar muito na moda. Eles são mais orientados para tendências, então é por isso que queríamos tornar nossas coleções mais estilosas, tendo mais variedades delas”, disseram elas à revista Forbes internacional.

EUA por Ralph Lauren

Em junho, os Estados Unidos também apresentaram seus uniformes de luxo, feitos por ninguém menos que Ralph Lauren. Composto por jeans, camisas onford listrada e um blazer azul com listras vermelhas e brancas, será vestido pelos atletas americanos enquanto remam pelo rio Sena, na abertura da Olimpíada de Paris.