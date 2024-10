Na SPFW, estilista Rafael Caetano mostra coleção em homenagem a Mauricio de Sousa

Quando o estilista Rafael Caetano disse que sua próxima coleção seria uma homenagem ao desenhista Mauricio de Sousa, todos pensaram que ele faria menções aos personagens da Turma da Mônica. Mas a única menção direta aos gibis estavam na ambientação do desfile que apresentou na São Paulo Fashion Week. Um tapete de páginas das historinhas dividia a passarela. E só.

As peças fizeram referências diretas ao homem responsável por tantas criações populares. Sua assinatura, por exemplo, aparecia entre as riscas de giz. Uma única peça apresentava metade do dinossauro Horácio. Sua tonalidade verde aparecia na estampa de camisas, algumas elaborados com tecidos cheios de transparências. O tradicional vermelho da roupa da Mônica virou apenas uma inspiração para camisas longas e shorts curtos.

Mas a principal inspiração de Caetano foi a alfaiataria. Com cortes mais modernos, oversized, muitas pregas e botões nas barras das calças, o designer apresentou uma faceta mais sóbria, mas muito elegante de seu trabalho.

O próprio Mauricio de Sousa, acompanhado do filho, Mauro Sousa, assistiu à homenagem da primeira fila. Ao final, acompanhou o estilista para uma volta completa na passarela. Uma homenagem em vida a um dos grandes desenhistas do país.

Esta é a terceira parte de uma “trilogia” de homenagens que teve início em novembro de 2023. Caetano já fez peças inspiradas no cantor Belchior (1946-2017) e no poeta Mário de Andrade (1893-1945).