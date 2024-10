Na contramão do mundo, finlandeses fogem dos ‘workaholics’ – e por isso eles são tão felizes

Eleita sete vezes consecutivas a nação mais feliz do mundo pela ONU, a Finlândia tem uma cultura fincada em pilares muito bem consolidados que garantem o bem-estar da população. Um dos conceitos mais importantes para os finlandeses é o work-life balance, uma forma de viver que busca equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Essa ideia, no entanto, pode parecer impraticável para outros países do globo, que colocam a produtividade profissional como prioridade.

O modelo finlandês valoriza jornadas de trabalhos flexíveis, com carga horária que permita que os trabalhadores dediquem-se, sem culpa, à família, ao lazer e ao contato com a natureza. “Aqui é totalmente normal dizer em uma reunião com seu chefe que você precisa sair mais cedo para buscar os filhos na creche”, exemplifica Laura Lindeman, Diretora do programa Work in Finland, da Business Finland. Durante o verão, estação mais esperada pelos finlandeses, é comum que eles deixem o escritório mais cedo para aproveitar os dias de sol.

As jornadas de trabalho equilibradas não fazem a produtividade declinar — muito pelo contrário. A valorização da qualidade de vida reflete na taxa de satisfação dos funcionários com suas empresas. “A base da produtividade é você ter outras coisas em sua vida. Boas ideias precisam de tempo livre”, diz Laura Lindeman, que garante que os finlandeses são ultra focados em suas horas de labuta. Os números confirmam: em 2023, a Finlândia registrou um PIB per capita de cerca de US$ 53 mil, número cinco vezes maior que o do Brasil.