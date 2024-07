Morre o jornalista Carlos Roberto da Costa, ex-diretor de Playboy e Quatro Rodas

O jornalista Carlos Roberto da Costa, ex-diretor de Playboy e Quatro Rodas e ex-professor e diretor da Faculdade Cásper Líbero, morreu nesta quinta, 18. A morte foi confirmada pela Faculdade, mas a causa não foi divulgada.

Carlos Costa passou mais da metade de seus 39 anos de carreira na Editora Abril. Fez parte do time que lançou a revista Playboy no mercado, em 1975 – na época como preparador de textos. Foi repórter, editor e redator-chefe da publicação até assumir o cargo de diretor de redação, em 1986. Era responsável por fechar os contratos com as celebridades que estampavam a capa, como Maitê Proença (em fevereiro de 1987), Luma de Oliveira (setembro de 1987) e a jogadora de basquete Hortência (fevereiro de 1988), entre outras.

Assumiu brevemente a Elle, em 1990, antes de comandar a revista Quatro Rodas, entre 1990 e 1994, época que consolidou a publicação como referência na cobertura do setor automotivo. Também cuidou da sucursal da Abril na Argentina, a Editorial Primavera, entre 1994 e 1996. Voltou novamente para a direção da Elle até deixar a editora em 1999. Durante sua passagem pelo grupo, recebeu três prêmios Abril, em 1979, 1985 e 1987.

Carlos Costa foi ainda professor da Faculdade Cásper Líbero, onde se formou em 1978, por mais de 20 anos. Deu aulas de Design Gráfico e Jornalismo em Revista e História da Comunicação, entre outras disciplinas, e foi diretor da instituição entre 2015 e 2019. Foi ainda professor do curso de mestrado e criador de publicações internas da faculdade.

Escreveu ainda dois livros. “A revista no Brasil do século XIX“, elaborado a partir de sua tese de doutorado, apresentava importantes publicações e como elas ajudaram a formar um público leitor e contribuíram para a formação da nacionalidade do país. A segunda edição foi publicada em 2019. “Manuel de Araújo Porto-Alegre, Um artista fora do foco” saiu em 2020 e apresentava um perfil crítico e biográfico de um dos principais artistas do período romântico no Brasil.