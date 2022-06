Minidocumentário sobre indígenas conta com mais de 30 artistas

No último dia 05, a Boa Foundation, organização que trabalha com povos indígenas, lançou a campanha Mil Aldeias. A iniciativa foi anunciada em nome da comemoração do Dia Internacional do Meio Ambiente, comemorado no domingo.

O projeto conta com a participação de ativistas e artistas e consiste em um videoclipe de nove minutos. O minidocumentário traz a colaboração de nomes como Arnaldo Antunes, Margareth Menezes, Zélia Duncan e Nando Reis.

A campanha Mil Aldeias investirá no apoio a projetos ligados à soberania alimentar e à comunicação da cultura dos povos indígenas. A ideia é servir de chamado para o fato de que a proteção do meio ambiente passa pela participação da comunidade local. O objetivo final é arrecadar fundos para financiar diversos programas relacionados a essas comunidades.

O intuito é serem atendidas cerca de cem aldeias nos próximos três meses, mais duzentas até o final de 2022 e as restantes ao longo de 2023. As doações podem ser feitas neste link.