Já dá para ver: escolha de moda de Gisele Bündchen evidencia barriga de grávida

Um mês após a revelação da gravidez, já é possível ver a barriguinha saliente de Gisele Bündchen. Especialmente por suas escolhas de moda, como a saída de praia de renda branca de Isabel Marant, com a qual foi vista nesta segunda-feira 3, em uma praia na Costa Rica.

De mãos dadas com o namorado Joaquim Valente, pai da criança a ubermodel contrastou sua túnica off-white com um biquíni preto, chinelos verde-oliva e um par de óculos de sol estilo gatinho. Já ele combinou com a namorada ao optar por uma usou camiseta verde-oliva, shorts camuflados e chinelos pretos.

Embora seja uma inclinação mais boêmia do que estamos acostumados a ver em Gisele, o estilo adotado em sua recente maternidade se alinha com seus códigos de estilo: vários tons de branco, casca de ovo e cru, tecidos fluidos e óculos de sol glamorosos. Estilo boho-chic, com inspirações nos anos 1970, que demonstra leveza e abraça seu momento atual, com total liberdade e desenvoltura.