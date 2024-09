Entenda como funciona o Instagram para adolescentes e quando a mudança valerá no Brasil

A Meta, dona do Instagram, criou um modelo de conta para adolescentes que entrará em vigor em alguns países, como Estados Unidos, já na próxima semana, e deve chegar ao Brasil apenas em 2025. Trata-se de uma mudança drástica. Usuários menores de 16 anos perdem o controle absoluto de suas atividades, e essa responsabilidade foi passada para os pais. A partir de agora, adolescentes de 13 (a menor idade aceita pela plataforma) a 16 anos terão restrições de uso, e toda a atividade poderá ser monitorada pelos responsáveis.

Embora a empresa diga que a decisão tenha sido motivada por pais e parentes e não por governos, há uma pressão crescente de autoridades sobre o uso de redes sociais por menores de idade. No ano passado, o ex-funcionário Arturo Bejar tornou-se denunciante do Facebook. Durante audiências do subcomitê do Senado americano, afirmou que os maiores executivos da empresa, incluindo o CEO, Mark Zuckerberg, ignoraram os efeitos nocivos das redes sociais para crianças e adolescentes.

Documentos de processos judiciais recentes que foram vazados mostra que a empresa derrubou iniciativas de bem-estar de adolescentes, não fechou contas de usuários com menos de 13 anos e permitiu que predadores sexuais usassem a plataforma. Embora algumas ferramentas de proteção já estivessem disponíveis no Instagram, elas dependiam muito da aceitação dos próprios adolescentes para terem efeito prático. Agora, a situação é outra.

Além do Instagram, a Meta afirmou que deve implementar as mudanças em outras de suas plataformas, como o Facebook e o WhatsApp, mas não divulgou as datas para que isso aconteça.

Quais as mudanças do “Instagram para adolescentes”:

Conta

As contas de adolescentes passam a ser privadas. Ou seja, será necessário aceitar novos seguidores, e quem não é aceito não poderá ver posts, fotos ou mesmo stories.

Mensagens e interações

Somente seguidores autorizados pelos jovens poderão enviar mensagens e interagir com o conteúdo publicado.

Conteúdo

Temas considerados sensíveis, como transtornos alimentares, brigas e procedimentos estéticos não vão mais aparecer aos usuários jovens tanto nos Reels quanto na aba Explorar. Ou seja, a publicidade de adolescentes para plataformas de apostas, como o jogo do Tigrinho, estão banidas para essa faixa do público.

Limite de tempo

Os jovens receberão avisos para deixar o Instagram após 60 minutos diários de uso. Além disso, as notificações serão silenciadas entre 22h e 7h, em um modelo semelhante a um “toque de recolher”.

Controle dos pais

A partir de agora será possível saber com quem os filhos estão trocando mensagens e quais os temas acessados, bem como estabelecer limites de uso e bloquear o acesso à plataforma durante a noite.

Quem é afetado

Todos os usuários com menos de 18 anos terão automaticamente suas contas revertidas para o modelo adolescente. Maiores de 16, no entanto, poderão fazer a mudança para o formato anterior manualmente. Menores de 16 precisarão do aval dos pais.