Em primeira cerimônia real pós quimioterapia, Kate Middleton aparece elegante e com joias de Lady Di

Kate Middleton fez uma nova aparição pública neste sábado 9, no Festival of Remembrance no Royal Albert Hall, em Londres. Junto aos membros da realeza britânica, incluindo o marido, o Príncipe William e o Rei Charles III, ela prestigiou o tributo musical às Forças Armadas da Grã-Bretanha e da Comunidade Britânica.

Para sua primeira cerimônia real após o tratamento da quimioterapia, a Princesa de Gales escolheu um elegante vestido preto, de comprimento midi, que combinou com meias e sapatos de salto alto da mesma cor, em sinal de respeito. A bolsa pequena da Chanel com detalhes em matelassê complementaram o look, mas o destaque ficou por conta das joias históricas e que pertenceram à Lady Diana como os brincos de pérola Collingwood, o colar de pérolas “Nura” e o anel de noivado de safira.

A simbologia veio pelo broche de papoula vermelha, usada para homenagear militares que morreram em guerras. Desde 1921, a realeza costuma colocar a flor em suas roupas durante o mês de novembro, em tributo ao Dia do Armistício, que celebra o fim da Primeira Guerra Mundial em 11 de novembro de 1918.

