E Deus criou Brigitte Bardot: Os looks icônicos da musa

Considerada a mulher mais livre e revolucionária do período pós-guerra na França, Brigitte Bardot comemora 90 anos neste sábado, 28. Reconhecida mundialmente por clássicos como “E Deus Criou a Mulher” (1956) e “Vingança de Mulher” (1958), ela também foi um dos maiores símbolos sexuais das décadas de 1950 e 1960 e incontornável ícone fashion.

Não havia mulher que não quisesse ter o cabelo de Bardot. Seu estilo era copiado mundo afora, com aquele do je ne sais quoi francês, mais básico e descontraído do que as superproduções de estrelas de Hollywood como Marilyn Monroe.

Não à toa, foi considerada um dos cem nomes mais influentes da história da moda, pela revista TIME e até hoje, mesmo longe do cinema há 40 anos, que largou para se dedicar à defesa dos animais, continua inspiradora.

A seguir, os looks mais icônicos de Bardot: