E agora? John Galliano anuncia saída da Maison Margiela

Após 10 anos à frente da Maison Margiela, John Galliano está de saída. O próprio designer anunciou a notícia nesta quarta-feira 11, em um longo texto publicado em seu perfil no instagram. “Hoje é o dia em que me despedi da Maison Margiela… Sou eternamente grato por este espaço seguro para criar e construir uma nova família que me apoia com coragem e dignidade”, escreveu ele, agradecendo ao seu ateliê e a Renzo Rosso, presidente da OTB, proprietária da grife.

Fundada pelo discreto estilista belga Martin Margiela, a maison proporcionou a Galliano uma forma para retornar aos holofotes enquanto tentava redimir sua imagem pública buscava depois de um discurso antissemita, em que estaria sob efeito de drogas e álcool, e que o levou a ser demitido da Dior em 2011.

Em contrapartida, a Margiela viu seus negócios crescerem exponencialmente nos últimos anos, à medida que Galliano contribuía com suas coleções inovadoras, teatrais e exageradas, de designs desconstruídos e uma extrema sensibilidade de gênero. Sem contar o impacto criativo de sua linha “Artisanal”, que levou a grife a novos patamares, com aumentos em vendas aumentando 22% em 2023, mesmo em meio à desaceleração do mercado de luxo.

Em janeiro, um desfile viral consolidou ainda mais o legado de Galliano como um dos maiores contadores de histórias da moda, enquanto personagens da alta-costura “assombravam” um espaço de desfile enevoado sob uma ponte em Paris.

“Trabalhar com John foi uma das experiências mais significativas e impactantes da minha vida”, declarou Renzo Rosso. “Ele me orientou e me mostrou sua visão, me enriquecendo culturalmente e me permitindo levar um pouco dessa visão e cultura para o resto do grupo.”

Fendi no Futuro?

Galliano não deu detalhes sobre seu futuro, dizendo que “quando chegar a hora certa, tudo será revelado”. Mas pessoas próximas ao designer disseram à imprensa internacional que seu antigo empregador, o grupo LVMH, dono da Dior, buscou uma reaproximação com Galliano nos últimos meses.

Especula-se que ele possa assumir a Fendi, uma das maiores marcas de moda do conglomerado de luxo, que ainda não ninguém para comandar a moda feminina desde a saída de Kim Jones, em outubro.

