Drinks com whisky são protagonistas de ação temporária no centro de SP

Nos últimos tempos, grandes marcas de bebida têm investido em experiências, ações e espaços exclusivos em uma estratégia para promover novas formas de consumo e renovar a base de clientes e inserir seus rótulos em ambientes diferentes.

É o caso da Chivas, que acaba de inaugurar sua House of Success, no centro de São Paulo. Durante dois finais de semana, este e o próximo, um casarão no centro da cidade abriga um espaço de shows e bar com drinques feitos com os quatro rótulos da marca. Na programação, nomes como Baco Exu do Blues, Karol Conká e a cantora Urias, entre outros.

Há ainda um espaço de exposição com trabalhos de Nicole Balestro, executiva musical da CEIA, do designer Pedro Andrade, responsável pela grife Piet, e o fotógrafo Wilmore Oliveira, que já clicou artistas como Marcelo D2 e BK. A mostra está conectada ao novo slogan da marca, “o seu sucesso é o sucesso dos seus”, que valoriza “aqueles que diariamente nos inspiram e criam novos caminhos para o sucesso de todos através de seus talentos”, de acordo com o comunicado de lançamento.

Segundo Patrícia Cardoso, diretora de marketing da Pernod-Ricard Brasil, o objetivo é democratizar os rótulos sem perder os sentimentos de conquista e ascensão já relacionados ao consumo do whisky. “A partir de pesquisas que fizemos com consumidores, percebemos que a bebida já fazia parte de suas rotinas”, diz ela. Mas em vez de ser consumido puro, um hábito associado ao público mais velho, a ideia é valorizar os drinks.

Por isso, a experiência toda é centrada em coquetéis para momentos diferentes. Há três opções de sour, categoria de drinques refrescantes com adição de frutas cítricas, preparados com framboesa, limão e maracujá e Chivas 12 anos; um spritz com Chivas 13 anos, tônica, jerez e suco de cranberry; e um martini feito com chocolate, marshmallow tostado e Chivas 18 anos. Há ainda um bar secreto dentro da casa, em que cada visitante prepara versões criativas de cada um dos drinks da carta.

Os shows acontecem nesta sexta (22) e sábado (23) e na próxima semana, também na sexta (29) e no sábado (30). Neste domingo (24), há uma roda de conversa mediada por Taís Araújo, embaixadora da marca no Brasil. O foco será na atuação do Chivas Venture, iniciativa anual de empreendedorismo, que dará visibilidade especial a projetos de mulheres negras.

Os ingressos podem ser comprados neste site, por R$ 120. Cada entrada dá direito a um drinque e uma água. Por mais R$ 45 é possível acessar o bar secreto com hora marcada e uma experiência que dura 20 minutos.

