Como engajar nas redes? Ranking de moda vai além dos milhões de seguidores

Qual a melhor estratégia para a moda conseguir engajar nas redes sociais? Nada de milhões de seguidores ou conteúdo raso. Segundo um estudo feito pelo portal Business of Fashion (BoF), para engajar em redes como Instagram e TikTok, mas marcas devem apostar em conteúdo de qualidade, com campanhas que estejam alinhadas a momentos culturais significativos.

Intitulada Brand Magic Index (algo como Índice de Magia da Marca), a pesquisa analisou o poder de engajamento e quantidade de conteúdo das grifes entre outubro de 2023 e março de 2024. O resultado é um ranking das marcas mais engajadas nas redes, e que seguem esse princípio.

Calvin Klein e Diesel no topo

Assim, no primeiro lugar aparecem a Calvin Klein e a Diesel, ambas com campanhas fortes – a Calvin Klein com o vídeo do ator Jeremy Allen White, protagonista da série “The Bear” e suposto affair da cantora Rosalía, usando as famosas cuecas da grife, e a Diesel, com marketing voltado em ação em parceria com o Guinness World Records, protagonizada por pessoas com habilidades especiais, inscritas no livro dos recordes por diversos motivos.

É o que explica, aliás, o fato de marcas mais novas como a criativa Jacquemus conseguir milhões de curtidas com “apenas” 6,4 milhões de seguidores, enquanto as mais tradicionais como a Dolce&Gabbana, possuidora de mais de 30 milhões de seguidores no Instagram, receber menos de 10 mil curtidas por postagem.

Ou seja, de acordo com o estudo, para alcançar esse engajamento, as marcas devem apostar em criatividade, dinamismo e experiências digitais atrativas, e não apenas em publicações estáticas do calendário fashion. Mais uma prova disso, por exemplo, é a Louis Vuitton, que abocanhou o terceiro lugar no ranking graças ao seu diretor criativo pop, Pharrel Williams, que além das passarelas, vive “inventando moda” nas redes.

O ranking segue com a Versace em quarto lugar, seguida pela Cèline, na quinta e a Gucci na sexta posição. A Dior surge em sétimo lugar, a Ralph Lauren em oitavo, a Balenciaga em nono e a Maison Margiela fecha o top 10 (confira o ranking abaixo).

Jacquemus lidera no Instagram

Falando especificamente do Instagram, a Jacquemus – com sua linguagem visual surrealista, que beira ao humor como o vídeo em que bolsas saem andando como automóveis pelas ruas de Paris – sai na frente com uma taxa de engajamento de 2,6%, quase o dobro do segundo lugar, representado pela americana Thom Browne, que anda apostando em estrelas e tapetes vermelhos.