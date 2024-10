Dior surpreende com “alfaiataria olímpica” toda preta no verão

Nesta terça-feira 24, a Dior apresentou sua nova coleção na Semana de Moda de Paris. Sob os olhares atentos de estrelas como Jennifer Garner, Natalie Portman e da nova queridinha da moda, Anya Taylor Joy, além da atriz brasileira Isabelle Drummond e do ex-jogador Kaká, a marca de luxo comandada por Maria Grazia Chiuri surpreendeu, com um desfile de verão dominado pelo preto.

Também teve branco, um pouco de metalizado e uma única jaqueta vermelha, mas a maior parte do desfile foi de looks all black, misturando alfaiataria à inspiração olímpica.

Ou seja, a ordem do verão, segundo a Dior, é usar preto. O que há um tempo atrás causaria um certo estranhamento, é verdade, mas tem sido visto em muitos tapetes vermelhos e nas redes sociais.

O poder do preto

Independente da estação, é fato que o preto remete ao poder. Além de ser a cor com mais associações, simbolismos e interpretações, e muda muito dependendo do contexto e de quem usa ou observa.

Preto é a cor das bruxas, mas também das estrelas de rock. Preto é cor dos ninjas, mas também do Batman. Sem contar Wandinha Addams, Morticia Addams e Lydia Deetz, que estão em alta.

O principal, no entanto, é que o preto sempre está associado à elegância – tudo a ver com os códigos da Dior. E é um bom investimento, já que jamais sairá de moda. Simples assim.

Confira os looks do desfile da Dior verão 2025:

Dior verão 2025