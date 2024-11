Casamento de Flavio Dino ganha holofotes em São Luis

Teve casamento na corte neste sábado. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, oficializou a união com Daniela Lima, mãe de três de seus quatro filhos. Ao contrário do que se especula, não se trata da jornalista homônima da Globo News. A cerimônia aconteceu nas proximidades de São Luis, no Maranhão, no Villa Garden Buffet Premium. Assim que comunicou o enlace, o ministro avisou que seria uma festa íntima, sem ostentação e (o mais difícil) sem teor político. Missão quase impossível devido ao peso dos convidados.

Do STF, o primeiro a chegar na capital foi Alexandre de Moraes, na última quinta-feira, e na sequência Edson Fachin e Roberto Barroso. No dia seguinte, Moraes participou do jantar pré-casamento, em que estavam presentes o vice-governador Felipe Camarão (PT-MA) e o desembargador federal Ney Bello, padrinho de Dino, além de outros amigos. O governador Carlos Brandão (PSB) não foi convidado, deixando claro a cisma na relação entre os dois.

Compareceu o desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho, presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, entre outros nomes conhecidos de autoridades dos Poderes Executivos e Judiciários. O presidente Luis Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja não foram convidados, apesar do ministro ter sido indicado ao atual cargo por ele.

Leia:

+ https://veja.abril.com.br/coluna/radar/stf-monitorou-ameacas-contra-flavio-dino

Dino e Daniela estão juntos há 14 anos. Ela foi sua assessora no Partido Comunista do Brasil (PCdoB), no Maranhão. A esposa do ex-vereador de São Luís, Geraldo Castro Sobrinho (PcdoB), a juíza Larissa Tupinambá oficializou a união civil. Segundo fontes, apesar do clima familiar da festa, a comemoração foi uma boa oportunidade para relaxamento e diálogo entre a liderança.