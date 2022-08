Calendário Pirelli 2023: modelos voltam a ganhar destaque

Oito anos depois do último Calendário Pirelli composto apenas por modelos, a marca volta ao conceito que marcou um de seus produtos de marketing mais bem sucedidos. Na 49ª edição de The Cal (como é chamada a sofisticada folhinha), intitulado Love Letters to the Muse (em português, Cartas de Amor à Musa), 14 manequins de fama internacional, incluindo Karlie Kloss, Bella Hadid, Cara Delevigne e Emily Ratajkowski, voltam a ocupar posição de destaque para celebrar os “poderes criativos, força e paixão femininos”.

A fotógrafa australiana Emma Summerton fotografou as estrelas do Calendário Pirelli 2023 em estúdios em Nova Iorque e Londres durante os meses de junho e julho. As modelos foram estilizadas por Amanda Harlech, consultora britânica e antiga musa de John Galliano e Karl Lagerfeld. Além dos nomes já citados, participaram ainda Guinevere van Seenus, Lauren Wasser, Ashley Graham e Precious Lee, junto de Sasha Pivovarova, Adut Akech, Kaya Wilkins, Adwoa Aboah, Lila Moss e He Cong.

Emma Summerton homenageia as personagens imaginárias e os arquétipos que a inspiraram ao longo de sua vida, desde a mãe até cantoras, atrizes, artistas, escritoras, ativistas e pintoras. “A intenção é inspirar o espectador a abrir a mente e sonhar comigo”, disse a fotógrafa para a agência Ansa. A apresentação de Love Letters to the Muse acontecerá em novembro.