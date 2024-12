Brechó é destaque do Brasil Eco Fashion Week

Em mundo colapsado pelos eventos extremos, nada mais fashion do que reutilizar peças usadas. Saída para diminuir o lixo têxtil, que já chega a 50 toneladas anuais no mundo, o reuso é um dos destaques do Brasil Eco Fashion Week (BEFW) deste ano. Com esse espírito, a Repassa, brechó online inaugurado pela Renner em 2021, apresenta o desfile Histórias que Vestem. A marca promete colocar na passarela uma coleção exclusiva e contemporânea, neste sábado, 14, às 17h, no Centro de Convenções Frei Caneca.

A Repassa é apenas uma das 25 marcas que fazem a oitava edição do evento de moda sustentável, que traz uma nova proposta: fortalecer as conexões da moda brasileira com a Conferência do Clima da ONU (COP30), em Belém. Por isso, o evento abre com uma palestra sobre bioeconomia e cooperação na moda. “Acabamos de voltar da COP29 e com certeza é o momento de refletirmos enquanto sociedade o que temos feito em prol de uma moda sustentável”, diz Eduardo Ferlauto, gerente geral de sustentabilidade da Renner, patrocinador do evento.

Todas as marcas que participam do evento foram escolhidas por oito curadores especializados em moda sustentável e inovadora. A ideia da plataforma é promover novos negócios no mercado de moda que sigam essa linha verde. O evento já teve edições internacionais que divulgaram a moda sustentável brasileira em Milão e Berlim. O BEFW srá realizado em São Paulo, de 13 a 15 de dezembro.

Leia:

+ https://veja.abril.com.br/agenda-verde/grande-varejista-de-fast-fashion-aposta-em-moda-sustentavel

Continua após a publicidade

+ https://veja.abril.com.br/comportamento/nao-e-so-luxo-evento-em-sp-joga-luz-a-moda-sustentavel-e-inclusiva

Publicidade