A história por trás do anel de noivado de Selena Gomez

Selena Gomez vai se casar. A cantora e atriz anunciou a novidade em seu perfil no Instagram exibindo um carrossel de fotos, incluindo o anel de noivado, dado pelo noivo, o produtor musical e compositor Benny Blanco – um dos homens mais sexys, de acordo com a revista People. O para sempre começa agora”, ela escreveu. Blanco respondeu nos comentários: “Ei, espere… Essa é minha esposa.”

Mas o que chamou mesmo a atenção nas imagens postadas pela estrela é a enorme pedra de diamante em forma de marquesa — talvez um aceno para ” Good For You”, música em que ela se descreve como um “diamante marquesa” que poderia “deixar até mesmo a Tiffany com inveja” — cravejado em pavé de ouro amarelo, que vale entre 200.000 e 1 milhão de dólares.

Um clássico entre anéis de noivado, o diamante marquesa é aquele cuja lapidação se assemelha a “um pequeno barco” – por isso, também é conhecido como “Navette”. E é um dos preferidos das estrelas para dizer sim. Jackie Kennedy, por exemplo, ganhou, um anel de diamante de lapidação marquesa de 40 quilates chamado “Lesotho III”, quando se casou com Aristóteles Onassis em 1968. O ex-jogador de futebol, David Beckham também propôs casamento a Victoria Beckham com uma marquesa de três quilates em 1998, e o primeiro anel de noivado de Jennifer Lopez, dado por Ben Affleck em 2002 era um lindo exemplar de marquesa de seis quilates.

Origem na amante do rei

O nome “marquesa”, porém, é uma homenagem a uma personalidade muito mais antiga, Jeanne-Antoinette Poisson (1721-1764). A origem desse corte de diamante remonta à Paris do século XVIII, quando o rei Luís XV (1710-1774) encomendou ao seu joalheiro da corte a criação de um diamante que lembrasse o sorriso de sua principal amante oficial, Jeanne, conhecida como madame (e mais tarde, marquesa) de Pompadour.

O relacionamento deles durou de 1745 a 1751, quando ela se mudou de um apartamento secreto para uma residência cheia de obras de arte no Palácio de Versalhes, onde permaneceu confidente do rei, praticamente governando Versalhes e influenciando politicamente as decisões reais, até sua morte por tuberculose em 1764. Não à toa, até hoje é lembrada como uma das figuras mais emblemáticas da corte francesa, assim como o diamante marquesa, virou um símbolo absoluto do amor, perfeito para anéis de noivado.

Veja o anel de Selena Gomez:

