A cultuada série de games que ganha inédita continuação após 30 anos

Lançado em 1990, o game Snow Bros. rapidamente se tornou um fenômeno dos arcades. O jogador controlava os irmãos Nick e Tom, bonecos de neve que precisavam se movimentar por plataformas e arremessar bolas de neve nos inimigos com o objetivo de salvar as princesas Puripuri e Puchipuchi. A mecânica é simples, mas as fases desafiadoras mantiveram os fãs entretidos. O título ganhou prêmios na época do lançamento e foi adaptado para outras plataformas. Ganhou uma continuação em 1994, Snow Bros. 2: With New Elves, mas desde a franquia tornou-se um fenômeno cult, jogada por aqueles que curtem games antigos. Agora, 30 anos depois, a série finalmente ganha uma continuação: Snow Bros. Wonderland foi lançado para Nintendo Switch, PC e Playstation.

Em três décadas, a produção de jogos mudou completamente. E o novo Snow Bros tenta acompanhar essas mudanças. O formato 2D deu lugar a uma versão 3D que oferece uma visão isométrica detalhada. A jogabilidade remete aos títulos originais. Os filhos dos personagens originais assumiram o trabalho e arremessam bolas de neve, pulam para superar os obstáculos e precisam enfrentar inimigos e chefes combinando suas habilidades. É simples, mas funcional.

A principal sacada é mesclar as habilidades de plataforma com mecânicas de quebra-cabeça. O mapa está dividido em seis mundos, cada um com suas próprias fases e uma batalha com um chefão no final. Há uma curva de aprendizado, mas lá pela metade já é preciso ter dominado tudo em conjunto para ter sucesso. A dificuldade das missões aumenta progressivamente e mantém o interesse, mesmo que o formato seja um pouco repetitivo.

O game comporta até quatro jogadores simultâneos, mas apenas em co-op local. Ou seja, os quatro precisam estar juntos. Não há um sistema multiplayer online. Funciona especialmente em sessões de jogatina com os amigos em casa. rindo das falhas uns dos outros.

Continua após a publicidade

O grande apelo de Snow Bros Wonderland é a nostalgia. Houve um esforço em manter o espírito dos jogos originais. Isso se deve ao trabalho meticuloso do estúdio Tatsujin, que detém os direitos dos títulos da Toaplan, a companhia japonesa responsável por Snow Bros. A empresa começou a produzir games em 1984 e ficou conhecida principalmente por seus jogos de aviões e naves, mas fechou as portas em 1994, justamente após o lançamento de Snow Bros. 2: With New Elves.

O game custa R$ 150 para Nintendo e R$ 85 para PC, mas está em promoção de lançamento. É uma boa pedida para quem curte uma sessão nostálgica de jogatina.