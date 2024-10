Por que brasileiros estão comemorando a nova gravidez de Gisele Bündchen

O anúncio de que o terceiro herdeiro de Gisele Bündchen, 44, está a caminho tomou conta dos noticiários de todo o mundo. Ela já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, frutos do casamento com o jogador de futebol americano Tom Brady, de quem está separada há dois anos. Agora, a modelo está grávida do instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente. A novidade alegrou especialmente os fãs brasileiros de Gisele, que comemoram o “primeiro filho 100% brasileiro” da top model. Veja:

Gisele Bündchen tendo um filho 100% brasileiro, vitória pic.twitter.com/m8nciMbhtS — Juh (@lylasbitch) October 28, 2024

Não aceito que falem mal do namorado da Gisele Bündchen. Depois de toda a humilhação que ela enfrentou com aquele americano, finalmente teremos um bebê 100% brasileiro, longe das influências de quem tem aversão aos latinos. — mari☀️ (@mariLP) October 29, 2024