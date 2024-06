Pastor diz que é ‘pecado’ mulher negar sexo ao marido

Em uma pregação, o pastor Adelino de Carvalho, da Igreja Reino dos Céus, afirmou que “a mulher deve dar para o marido”, mesmo se for contra sua vontade. “O marido faz tudo por ela, chega a noite ele quer um carinho e a infeliz fala que está com dor de cabeça sem estar. A senhora está pecando”, diz ele, completando que “dar” é um dos deveres femininos no casamento.

Em outro trecho, o evangélico alerta que se o marido cometer uma traição (“procurar uma vagabunda na rua”, nas palavras dele) a responsabilidade é da mulher. “Ele procurou porque caiu no laço do diabo e se tornou sem vergonha. E se ele se tornou sem vergonha é porque a senhora o induziu ao erro”, finaliza. O vídeo foi postado no Youtube da Igreja e viralizou.

https://www.youtube.com/watch?v=dOdUb-DI5HE