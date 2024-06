‘Paspalhão’: Casimiro é condenado por ofender participante de ‘Supernanny’

Em 2021, ano pandêmico lotado de lives, Casimiro, 30, fez um vídeo ao vivo reagindo ao icônico reality “Supernanny”, exibido no SBT entre 2006 e 2004. No programa, a pedagoga Cris Poli visitava casas de famílias para ajudar na educação de crianças. No episódio transmitido por Casimiro, um casal revela ter tido o primeiro filho quando a mulher ainda tinha 15 anos, enquanto o homem, o mecânico Denilson Jales, já tinha 22. Ao notar a diferença de idade entre os dois, o streamer se assusta. “É crime, cadeia no vagabundo”, diz.

Em outro momento, o YouTuber chama Denilson de “vagabundo, bobalhão, galalau, merda e paspalhão”. Foi exatamente esse o trecho que levou à condenação, consideradao abusivo pelo juiz Ricardo Tseng Hsu. Casimiro vai pagar R$10 mil em indenização por danos morais ao mecânico e já excluiu o vídeo de seu canal oficial.