Papai Noel foge após caravana da Coca-Cola ser apedrejada

Durante um desfile de Natal organizado pela Coca-Cola em Salvador na noite da última segunda-feira, 9, o espírito natalino foi substituído por revolta entre os moradores. O cortejo, com caminhões iluminados e decorados, saiu do Pelourinho percorrendo a capital baiana, mas a interação com o público foi prejudicada por um atraso. O descontentamento culminou em vaias e lançamento de objetos contra os veículos da empresa. Foi então que o Papai Noel teve que abandonar o evento com medo de ser agredido.

Os moradores ficaram ainda mais frustrados pela ausência do bom velhinho quando o cortejo chegou ao bairro de Paripe. Alguns chegaram a bater nos caminhões, que tiveram sua decoração apagada. A Coca-Cola lamentou o ocorrido e reforçou seu compromisso de promover momentos de alegria e segurança nas próximas ações da caravana.

