Os influencers que mostram o dia a dia na Faixa de Gaza

“Dois amigos estão em uma aventura em meio à guerra em direção ao sucesso”. É essa a descrição usada por Omar e Herz, dois jovens que experimentam o dia a dia em uma zona de guerra. A dupla de influencers já soma 1,4 milhão de seguidores, que acompanham seus vídeos mostrando as nuances do cotidiano no local. Eles mostram desde partidas de futebol até a dificuldade para encontrar certos alimentos.

Os conflitos em Gaza eclodiram há quase sete meses e mais de 36.000 pessoas morreram desde então, de acordo com os últimos número do Ministério da Saúde local. Na última semana, Israel bombardeou um campo de refugiados montado na cidade de Rafah, no sul de Gaza, fazendo 45 vítimas fatais.