O que o The New York Times diz sobre a briga entre Elon Musk e Moraes

A decisão de, Alexandre de Moraes, de ordenar o desbloqueio imediato do X em até 24 horas ganhou destaque no The New York Times, que classificou o episódio como uma derrota para o bilionário Elon Musk. A matéria, assinada pelos jornalistas Jack Nicas e Ana Ionova, ressaltou que o dono do X sofreu com a perda de um mês de negócios em um de seus maiores mercados, enquanto seus concorrentes ganharam espaço.

Apesar da derrota, a matéria também sugere que o episódio pode ser visto como uma vitória de relações públicas para Musk, que foi elogiado por seus apoiadores por se posicionar contra o Supremo Tribunal Federal (STF). O jornal destacou a importância do Brasil como um dos maiores mercados do X, com cerca de 20 milhões de usuários, muitos dos quais migraram para plataformas concorrentes, como BlueSky e Threads.