O que o Fantástico fez para chamar atenção da Geração Z

No último domingo, 21, uma reportagem do Fantástico cativou o público mais jovem. A apresentadora Poliana Abritta, 48, introduziu de uma forma diferente a notícia sobre o casamento entre os bilionários indianos Anant Ambani e Radhika Merchant. A jornalista fez o “Asoka Makeup Challenge”, trend de sucesso no Instagram e no Tiktok, em que é feita uma maquiagem no ritmo de uma música indiana. Segundo a jornalista, foi necessária uma equipe de oito pessoas e seis horas de gravação para realizar o desafio. Veja: