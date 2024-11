O que o Carnaval do Rio tem a ver com o G20?

Passados os dias de G20, uma foto oficial (acima) ficou marcada para os cariocas – mas por um motivo nada cortês. Os chefes de Estado posaram em um palanque em frente ao Museu de Arte Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo, zona sul do Rio, um local conhecidíssimo dos foliões durante o carnaval. A paisagem deslumbrante é o ponto de encontro de vários blocos tradicionais da cidade, fato que gerou um comentário que viralizou nas redes. “Os líderes do mundo decidindo o futuro do planeta onde eu faço piquenique e onde meus amigos se pegam no Carnaval”, disse um usuário.

