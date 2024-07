O que Cauã Reymond tem a ver com as Olimpíadas?

Cauã Reymond, 44, foi convidado especial da transmissão dos jogos olímpicos na tarde desta quarta-feira, 31. O ator se juntou ao jornalista Alex Escobar e aos atletas Fabi e César Cielo para comentar o andamento das competições. Mas o que Cauã tem a ver com as Olimpíadas? Nada. E por isso mesmo internautas ficaram revoltados com sua participação. No X, usuários criticam a escolha da TV Globo. Veja:

Globo interrompeu a transmissão de uma prova de natação com brasileira na final pra mostrar o CAUÃ REYMOND dizendo que o Brasil tem que valorizar mais nossos atletas. Sabe uma maneira de valorizar o atleta? Transmitindo a prova ao invés do Cauã Reymond.#Paris2024 — João Fiasche (@joaofiasche) July 31, 2024

como se não bastasse a globo enfiar o cauã reymond em absolutamente todas as novelas ainda enfiaram no meio de transmissão das olimpíadas é o cara que mais trabalha no brasil — THAÍS (@thaislobo) July 31, 2024

A Globo desencanou de mostrar a natação pra entrevistar o Cauã Reymond no Projac? — Chico Barney (@chicobarney) July 31, 2024