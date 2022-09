O pedido de desculpas de Felipe Neto a Dilma Rousseff

Depois do comício com o prefeito carioca Eduardo Paes (PSD) na quadra da Portela, zona norte do Rio, o ex-presidente Lula (PT) foi ao encontro de Marcelo Freixo (PSB) do outro lado da cidade. Os dois candidatos se reuniram com trinta influenciadores em hotel na zona sul.

Entre os principais nomes presentes estava Felipe Neto, considerado um dos cinco maiores influencers de todo o mundo. O youtuber declara com orgulho seu voto em Lula, mas volta e meia seu passado contraditório vem à tona. Em vídeos antigos, Neto classifica o petista como “ladrão” e apoia o impeachment de Dilma Rousseff (PT).

Hoje assumidamente de esquerda, o influenciador tenta reparar seus posicionamentos pretéritos. E foi o que ele fez no último domingo. Frente a frente com Dilma, ele pediu desculpas por ter propagado “discurso golpista” e “ódio à esquerda”. Veja:

Ontem pude olhar nos olhos da Presidenta Dilma e pedir perdão. Perdão por ter propagado o antipetismo, o discurso golpista e o ódio à esquerda. O amor q ela me deu em retorno foi algo q nem consigo explicar a vcs. É esse amor que vai vencer dia 02. ❤️ pic.twitter.com/WO4HQjLLO4 — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) September 26, 2022