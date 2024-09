O erro do Bluesky que deixa usuários com saudade do X

Desde de que o ministro do STF Alexandre de Moraes ordenou a suspensão do X (antigo Twitter) no Brasil, milhões de usuários migraram para o app Bluesky. E até que a nova plataforma está satisfazendo os saudosos da rede de Elon Musk. Mas a falta de uma funcionalidade específica está incomodando profundamente os internautas: o Bluesky não tem os Trending Topics.

Lançada em 2008 no Twitter, os Trending Topics transformaram a forma de consumir informações ao permitir que os usuários acompanhassem os assuntos mais comentados em tempo real. Virou uma maneira prática de se atualizar sobre o que está acontecendo no mundo. Em suas entrevistas mais recentes, a diretora de operações do Bluesky, Rose Wang, sinalizou que o recurso deve ser implementado em breve – mas ainda não há data definida. A ver..