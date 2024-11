O discurso ‘comunista’ de senador bolsonarista sobre escala 6×1

Um discurso inesperado sobre a jornada de trabalho 6×1 chamou atenção nas redes. Em pronunciamento no Senado nesta semana, Cleiton Gontijo de Azevedo, conhecido como Cleitinho (Republicanos-MG), foi efusivo ao criticar o modelo atual. O senador compartilhou uma experiência pessoal com a penosa escala. “eu vi meu pai, que morreu agora neste ano, com 70 anos de idade, fazendo a escala sete por zero (…) O meu pai, sempre que chegava em casa, já se deitava para dormir, para acordar no outro dia para trabalhar. O meu pai não ia aos jogos de futebol quando eu jogava bola”, desabafou.

O parlamentar aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda criticou as recentes reformas previdenciária e trabalhista. “Já passou todas as reformas que precisava passar para ferrar com o povo (…) Por que não pode ter algo que beneficia o povo? (…) Fonte de riqueza é o trabalhador, é o empreendedor, é o empresário. Fonte de despesa somos nós”, disse.

Nas redes, internautas brincam com o “chá revelação ideológico” de Cleitinho, que fez um discurso aliado ao dos colegas de esquerda. A PEC que limita a escala de trabalho a 36 horas semanais é, inclusive, de autoria da deputada Erika Hilton (PSOL-SP).

https://x.com/caio_1946/status/1856667219406577919