O comentário polêmico da Cazé TV que revoltou atletas

Durante o programa Zona Olímpica, da Cazé TV, o comentárista Guilherme Beltrão afirmou que as atletas do nado sincronizado brasileiro não têm chance de medalha. E emendou com uma “piada” que gerou indignação. “O camarada do nado sincronizado que não tem chance de medalhas tem que ir (para os jogos olímpicos) por dois objetivos: se superar e comer gente”, disse. A primeira a reagir à fala foi a medalhista pan-americana de nado artístico Gabi Regly. “Extremamente triste e indignada com essa fala infeliz”, escreveu.

Dias depois, a a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) também se pronunciou. “Os Jogos Olímpicos são o sonho de todo e qualquer atleta e nenhum outro objetivo se sobrepõe a sua performance competitiva. Por isso, se dedicam por anos até chegar ao auge do esporte”. A seleção brasileira de nado sincronizado emitiu uma nota de repúdio. “Comentários como os feitos são inaceitáveis e desrespeitam não só os atletas de nado, mas toda a comunidade esportiva”, escreveu a entidade.