Mais romance, menos machismo: as tendências de relacionamento para 2025

Uma pesquisa feita pela Bumble, app de namoro onde as mulheres tomam a iniciativa, apontou as principais previsões amorosas para o próximo ano. A plataforma ouviu mais de 40 mil pessoas da geração Z e millenial e identificou mudanças significativas no comportamento dos solteiros.

Em 2025, a tendência é que as mulheres se tornem ainda mais assertivas sobre o que desejam e não tolerem mais concessões. 52% delas se consideram românticas e 37% afirmam que a falta de romance afeta negativamente suas vidas amorosas. No lugar de serenatas, gestos simples como enviar memes ou playlists estão ganhando destaque como maneira de demonstrar afeto (o chamado micro-romance).

A busca por afinidades também se torna central. Solteiros começam a valorizar interesses comuns, como esportes ou hobbies específicos, criando microcomunidades que facilitam novas conexões. 46% das pessoas em busca de um relacionamento afirmando que interesses peculiares agora são atrativos.

Em 2024, explodiram as discussões sobre masculinidade. E os homens ficaram um pouco incomodados. 1 em cada 3 homens brasileiros afirma sentir que certos estereótipos levam as pessoas a fazer suposições falsas sobre seu caráter e intenções. Do outro lado, mais da metade das mulheres brasileiras (55%) concorda que a conversa sobre masculinidade ainda precisa evoluir.

Finalmente, as preocupações com o futuro — como estabilidade financeira e objetivos de vida — também moldam as relações. A ala feminina, em particular, busca parceiros que ofereçam não apenas estabilidade emocional, mas também clareza quanto ao futuro.