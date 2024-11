Homem aciona Tinder no Procon após 4 anos sem encontros

Um morador de Porto Alegre registrou uma reclamação no Procon contra o Tinder, alegando não conseguir marcar encontros mesmo após assinar um serviço de impulsionamento do perfil. O usuário afirmou que paga há quatro anos pelo recurso, mas não obteve o retorno esperado. A denúncia foi realizada em outubro via internet e, segundo o Procon, o homem expressou frustração com a falta de resultados.

O app foi notificado pelo Procon de Porto Alegre e tem até o dia 7 de novembro para responder à queixa. O diretor do órgão, Rafael Gonçalves, esclareceu que a assinatura de impulsionamento garante apenas uma maior visibilidade do perfil, não assegurando encontros.

Em comunicado, o Procon enfatizou que atua como órgão administrativo para mediar conflitos entre consumidores e fornecedores, sem poder judicial para obrigar uma empresa a cumprir obrigações específicas. Em casos como esse, é analisado se há uma relação de consumo válida e se há práticas abusivas ou descumprimento de oferta.