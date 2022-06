Haja ‘style’: o novo projeto de Harry Styles com a Gucci

Cantor, ator e agora colaborador da Gucci. Harry Styles irá assinar uma coleção chamada “HA HA HA”, junto com o diretor criativo da marca, Alessandro Michele.

Desde 2017, Styles se tornou embaixador da grife e já participou de várias campanhas da marca italiana. Michele também assina os figurinos da turnê de Styles, Love on Tour, que terá shows no Brasil no final do ano. Amigos de longa data, o nome da coleção veio das iniciais dos dois nomes, além de sempre usarem a típica risada em suas conversas, disse a Gucci em post no Instagram.

A linha foi lançada na Semana de Moda de Milão no último domingo, 19, e entrou para os assuntos mais comentados do Twitter. As peças trazem um pouco do estilo marcante de Styles, misturando alfaiataria com estampas divertidas e muito xadrez, além de uma estampa de ursinho com cara de bravo. Veja:

More of Harry’s @gucci collection, Gucci HA HA HA! via carolineissa pic.twitter.com/ncfihcZqYU — HL Daily (@UpdateHLD) June 20, 2022

